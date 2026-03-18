DA Hike 2026: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ક્યારે થશે DAની જાહેરાત? 18,000થી 2 લાખ સુધીના પગારદારોના સેલરીમાં કેટલો થશે વધારો?
Central Government Employees DA Hike for January 2026: જો સરકાર માર્ચ કે એપ્રિલમાં આ જાહેરાત કરે તો પણ તે 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમલી માનવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે કર્મચારીઓને જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને સંભવતઃ માર્ચ મહિનાનું એરિયર એક સાથે મળશે.
DA Increase January 2026: 1 જાન્યુઆરી 2026 થી અમલમાં આવનારા મોંઘવારી ભથ્થા (DA) ની જાહેરાતની રાહ હવે પૂરી થઈ શકે છે. હોળી વીતી ગઈ છે અને હવે કરોડો કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોની નજર કેબિનેટની આગામી બેઠક પર ટિકાયેલી છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે DA માં વધારાની જાહેરાત સામાન્ય રીતે હોળી કે દિવાળીની આસપાસ થતી હોય છે. વર્ષ 2025 માં સરકારે 28 માર્ચના રોજ તેની જાહેરાત કરી હતી, જે હોળીના તરત પછી હતી. જૂના ટ્રેન્ડને જોઈએ તો, આ વર્ષે પણ માર્ચ 2026 ના છેલ્લા અઠવાડિયામાં અથવા એપ્રિલની શરૂઆતમાં સરકાર 2% અથવા 3% વધારાની જાહેરાત કરી શકે છે. આ વધારો 1 જાન્યુઆરી 2026 થી પ્રભાવી માનવામાં આવશે, જેનો અર્થ છે કે કર્મચારીઓને પાછલા મહિનાઓનું એરિયર (બાકી નાણાં) પણ મળશે.
જાન્યુઆરી 2026 થી DAમાં કેટલો વધારો થશે?
ઓક્ટોબર 2025 માં અગાઉનો DA દર 58% નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો. આ વખતે AICPI-IW ના આંકડાઓના આધારે 2% નો વધારો લગભગ નક્કી માનવામાં આવી રહ્યો છે. જો આવું થશે, તો કુલ મોંઘવારી ભથ્થું 58% થી વધીને 60% થઈ જશે. જોકે, તેમાં 3% વધારાની પણ આશા છે, જેનાથી તે 61% સુધી પહોંચી શકે છે.
ક્યારે-ક્યારે અને કેટલો વધ્યો DA?
નાણા મંત્રાલયના જૂના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો સરકાર દર 6 મહિને તેને અપડેટ કરે છે:
- 6 ઓક્ટોબર 2025: 3% ના વધારા સાથે DA 58% થયો.
- 2 એપ્રિલ 2025: 2% નો વધારો થયો, જેનાથી દર 55% પર પહોંચ્યો.
- 21 ઓક્ટોબર 2024: 3% નો વધારો થયો અને DA 53% થઈ ગયો.
- 12 માર્ચ 2024: 4% ના મોટા વધારા સાથે આ 50% ના આંકડા પર પહોંચ્યું હતું.
તમારા પગાર પર કેટલી અસર પડશે?
DA વધ્યા પછી અલગ-અલગ પે-લેવલના કર્મચારીઓના પગારમાં સારો વધારો જોવા મળશે. જો 2% કે 3% નો વધારો થાય છે, તો તમારો અંદાજિત પગાર (બેઝિક + DA) કંઈક આ પ્રમાણે હશે:
|પે-લેવલ
|બેઝિક સેલરી
|2% વધારા પર કુલ પગાર (Basic+DA)
|3% વધારા પર કુલ પગાર (Basic+DA)
|લેવલ 1
|₹18,000
|₹28,800
|₹28,980
|લેવલ 5
|₹29,200
|₹46,720
|₹47,012
|લેવલ 10
|₹56,100
|₹89,760
|₹90,321
|લેવલ 18
|₹2,50,000
|₹4,00,000
|₹4,02,500
કેન્દ્ર સરકારના લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) માં વધારાની રાહ ટૂંક સમયમાં પૂરી થઈ શકે છે. આ વધારો જે 1 જાન્યુઆરી, 2026 થી અમલમાં આવશે, માર્ચના અંતમાં અથવા એપ્રિલ 2026 ની શરૂઆતમાં જાહેર થવાની શક્યતા છે.
એરિયરનું શું થશે?
ભલે સરકાર આની જાહેરાત માર્ચ કે એપ્રિલમાં કરે, પરંતુ તે 1 જાન્યુઆરી 2026 થી જ લાગુ ગણાશે. આનો અર્થ એ છે કે કર્મચારીઓને જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને સંભવતઃ માર્ચ મહિનાનું એરિયર એકસાથે મળશે. આ વધારો એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે 7માં પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ પૂરો થઈ ગયો છે. 8માં પગાર પંચ (8th Pay Commission) ના ગઠનની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે, પરંતુ જ્યાં સુધી તેની ભલામણો લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી વર્તમાન ફોર્મ્યુલા મુજબ ચાલુ રહેશે.
