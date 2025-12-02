લાખો પેન્શનરોના હિતમાં સરકારનો મોટો નિર્ણય, હવે ફરજીયાત મળશે આ સુવિધા
કેન્દ્ર સરકારે દેશના તમામ પેન્શનરો અને ફેમિલી પેન્શનરો માટે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. બેંકોને હવે દર મહિને પેન્શન તેમના ખાતામાં જમા થતાંની સાથે જ પેન્શન સ્લિપ મોકલવાની રહેશે. સરકારને મળેલી ફરિયાદો બાદ આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. આ સ્લિપમાં પેન્શનની રકમ, કપાત, સુધારા અને બાકી રકમની સંપૂર્ણ વિગતો હશે.
દેશના લાખો પેન્શનરો (Pensioners) માટે સરકારે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. હવે જે રીતે નોકરીયાત લોકોને દર મહિને સેલેરી સ્લીપ મળે છે, તે રીતે પેન્શનરોને પણ દર મહિને પેન્શન સ્લિપ (Pension Slip) મોકલવાનું ફરજીયાત કરી દેવામાં આવ્યું છે. સરકારને સતત ફરિયાદો મળી રહી હતી કે ઘણી બેંકો તરફથી પેન્શન સ્લિપ મોકલવામાં આવતી નથી, જેના કારણે પેન્શનરોને ખ્યાલ આવતો નથી કે તેના ખાતામાં કેટલું પેન્શન આવ્યું, કયાં પૈસા કપાસા અને ક્યાંય કોઈ સુધારા થયા છે કે નહીં.
આ સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે સેન્ટ્રલ પેન્શન એકાઉન્ટિંગ ઓફિસ (CPAO) એ બધી બેંકોને નિર્દેશ આપ્યો છે. હવે બેંકે પેન્શન ક્રેડિટ થતાં જ તત્કાલ ઈમેલ, એસએમએસ, વોટ્સએપ કે કોઈપણ ડિજિટલ માધ્યમથી પેન્શન સ્લિપ તત્કાલ મોકલવી પડશે. જો કોઈ પેન્શનરનું ઈમેલ બેંકની પાસે નથી તો બેંકે તેને અપડેટ કરાવવું પડશે.
દરેક પેન્શનરને માસિક પેન્શન સ્લિપ મોકલવી જોઈએ.
સરકારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે દર મહિને પેન્શન ક્રેડિટ પછી તરત જ પેન્શન સ્લિપ મોકલવી ફરજિયાત છે. ઘણા પેન્શનરોએ ફરિયાદ કરી છે કે તેમને તે મળતી નથી અને બેંકો જવાબ આપતી નથી. સરકારે બેંકોને ચેતવણી આપી છે કે આ નિયમનું પાલન ન કરવાથી કાર્યવાહી થઈ શકે છે.
વોટ્સએપથી લઈને એસએમએસ સુધી
સરકારે બેંકોને ઇમેઇલ, એસએમએસ, વોટ્સએપ અથવા બેંકની મોબાઇલ એપ્લિકેશન સહિત કોઈપણ ડિજિટલ માધ્યમ દ્વારા પેન્શન સ્લિપ મોકલવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. જો કોઈ ઇમેઇલ સરનામું ખૂટે છે, તો બેંકે પેન્શનર પાસેથી ઇમેઇલ મેળવવો જોઈએ અને રેકોર્ડ અપડેટ કરવા જોઈએ.
કેમ જરૂરી છે પેન્શન સ્લિપ?
પેન્શન સ્લિપ પેન્શનરને તેની માસિક આવકની દરેક વિગત દેખાડે છે. તેમાં તે જાણકારી હોય છે-
કુલ જમા પેન્શન રકમ
કયા-કયા પૈસા કપાયા
કોઈ સંશોધન થયું કે નહીં
એરિયર સામેલ થયું કે નહીં
આ જાણકારી પેન્શનરની નાણાકીય યોજના, ટેક્સ ગણતરી અને રેકોર્ડ રાખવા માટે જરૂરી હોય છે.
સ્પષ્ટ અને વાંચવામાં સરળ સ્લિપ મોકલો
CPAO એ બેંકને તે પણ કહ્યું કે સ્લિપ સ્પષ્ટ ફોર્મેટમાં મોકલવામાં આવે, જેથી વૃદ્ધ પેન્શનરો સરળતાથી તેને વાંચી શકે. ખોટું ફોર્મેટ કે અધૂરી સ્લિપનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે નહીં.
