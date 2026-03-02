EPFOના વ્યાજ પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, કરોડો કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર
EPFO Interest Rate: કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર છે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 માટે તેના પ્રોવિડન્ટ ફંડ (EPF) પર વ્યાજ દર 8.25% પર રાખવાની ભલામણ કરી છે. આનો અર્થ એ થયો કે ખાતાધારકોને સતત ત્રીજા વર્ષે આ દરે વ્યાજ મળશે. નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝ (CBT)ની 239મી બેઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.
સરકારે શું કહ્યું
આ બેઠકની અધ્યક્ષતા કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કરી હતી. કેન્દ્રીય રાજ્ય મંત્રી શોભા કરંદલાજે, શ્રમ સચિવ વંદના ગુરનાની અને EPFO સેન્ટ્રલ કમિશનર રમેશ કૃષ્ણમૂર્તિ પણ હાજર હતા. બોર્ડની ભલામણ હવે નાણાં મંત્રાલયને મોકલવામાં આવશે. મંજૂરી મળ્યા પછી, આ વ્યાજ દર દેશભરના 7 કરોડથી વધુ EPFO સભ્યોના ખાતામાં લાગુ કરવામાં આવશે.
EPF વ્યાજ કેવી રીતે વધે છે ?
EPF વ્યાજ કેવી રીતે એકત્ર થાય છે. EPFO દર મહિને ખાતામાં જમા કરાયેલી રકમ પર વ્યાજની ગણતરી કરે છે, પરંતુ તે નાણાકીય વર્ષના અંતે ખાતામાં એકસાથે જમા થાય છે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે નિયમિતપણે યોગદાન આપો છો, તો તમને આખા વર્ષનું વ્યાજ એક જ સમયે દેખાશે. જો કે, જો કોઈ ખાતું 36 મહિના સુધી ડિએક્ટિવ રહે છે, તો તે ડિએક્ટિવેટ થઈ જાય છે અને વ્યાજ મળવાનું બંધ થઈ જાય છે.
અત્યાર સુધીનો ટ્રેન્ડ શું છે?
જો તમે વ્યાજ દરના ટ્રેન્ડ પર નજર નાખો, તો છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તેમાં વધઘટ થઈ છે. નાણાકીય વર્ષ 2023-24માં, EPFO એ દર 8.15 ટકાથી વધારીને 8.25 ટકા કર્યો. 2021-22માં, તે ઘટીને 8.10 ટકા થયો, જે લગભગ ચાર દાયકામાં સૌથી નીચો લેવલ છે.
અગાઉ, 1977-78માં વ્યાજ દર 8% હતો. આવી સ્થિતિમાં, દર 8.25% પર સ્થિર રાખવાને કર્મચારીઓ માટે રાહત માનવામાં આવી રહી છે. એક્સપર્ટ માને છે કે વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિ અને રોકાણ વળતરને ધ્યાનમાં લેતા, 8.25% દર એક સંતુલિત નિર્ણય છે. આનાથી EPFO ફંડ પર વધુ દબાણ નહીં આવે અને બીજી તરફ, કર્મચારીઓને બેંક FD કરતા વધુ સારું અને સુરક્ષિત વળતર મળતું રહેશે તેની ખાતરી થશે.
એકંદરે, જો તમે EPF સભ્ય છો, તો હાલમાં વ્યાજ દરમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. સરકારની અંતિમ મંજૂરી પછી, 2025-26 માટે સમાન દરે તમારા ખાતામાં વ્યાજ જમા થતું રહેશે. તેથી, નિયમિત યોગદાન ચાલુ રાખવું અને તમારા ખાતાને એક્ટિવ રાખવું ફાયદાકારક રહેશે.
