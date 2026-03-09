Prev
LPG સિલિન્ડર પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડર બુક કરવાના નિયમોમાં ફેરફાર

LPG New Rule: LPG સિલિન્ડર માટે સરકારે મોટો નિર્ણય કર્યો છે, જે દેશના કરોડો લોકોને અસર કરશે. આ પગલું એ માટે લેવામાં આવ્યું છે કે LPGની સંગ્રહખોરીને રોકવામાં આવે, જેથી તમામ ગ્રાહકોને સમયસર ગેસનો પૂરતો પુરવઠો મળી રહે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 09, 2026, 09:46 PM IST
  • LPG સિલિન્ડર માટે સરકારે મોટો નિર્ણય કર્યો છે, જે દેશના કરોડો લોકોને અસર કરશે.
  • આ પગલું એ માટે લેવામાં આવ્યું છે કે LPGની સંગ્રહખોરીને રોકવામાં આવે
  • જેથી તમામ ગ્રાહકોને સમયસર ગેસનો પૂરતો પુરવઠો મળી રહે.

LPG New Rule: ઈરાનમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટના ભય વચ્ચે, ભારતમાં ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર અંગે એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરની આગામી બુકિંગ માટે રાહ જોવાનો સમયગાળો 21 દિવસથી વધારીને 25 દિવસ કરવામાં આવ્યો છે. આ પગલું મુખ્યત્વે LPGનો સંગ્રહ અટકાવવા માટે લેવામાં આવ્યું છે, જેથી કટોકટીના સમયમાં પણ તમામ ગ્રાહકોને પૂરતો પુરવઠો મળી રહે.

વિગતો શું છે?

તાજેતરના દિવસોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય તેલ બજાર અંગે ચિંતા વધી છે. અહેવાલો અનુસાર, ઈરાને મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, જે વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તેલ પુરવઠા માર્ગોમાંનો એક છે, તેના પર કડક વલણ અપનાવ્યું છે. જોકે ઈરાનના રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સે જણાવ્યું છે કે આ માર્ગ ફક્ત યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, ઇઝરાયલ, યુરોપ અને તેમના પશ્ચિમી સાથીઓના જહાજો માટે જ બંધ રહેશે, વૈશ્વિક બજારમાં તેલ પુરવઠા અંગે અનિશ્ચિતતા યથાવત છે.

સરકારી અધિકારીઓએ શું કહ્યું

સરકારી અધિકારીઓ કહે છે કે ભારતમાં હાલમાં ગભરાવાની જરૂર નથી. દેશભરના પેટ્રોલ પંપ સામાન્ય રીતે કાર્યરત છે, અને ઇંધણનો સ્ટોક પૂરતો છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે હાલમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ કે એવિએશન ફ્યુઅલ (ATF)ની કોઈ અછત નથી. અધિકારીઓ કહે છે કે ભારતની સ્થિતિ અન્ય ઘણા દેશો કરતા સારી છે.

સાવચેતીના પગલા તરીકે, સરકારે દેશની તમામ રિફાઇનરીઓને LPG ઉત્પાદન વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઘરેલુ ઉપયોગ માટે LPGના પુરવઠાને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે ઔદ્યોગિક અથવા વાણિજ્યિક ઉપયોગ કરતાં ઘરેલુ ગેસને વધુ મહત્વ આપવામાં આવશે, જેથી સામાન્ય ગ્રાહકોને કોઈ સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે.

પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થશે નહીં!

સૂત્રોએ એવો પણ સંકેત આપ્યો છે કે આ સમયે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થવાની શક્યતા ઓછી છે. તેમનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ પ્રતિ બેરલ 130 ડોલરથી ઉપર ન વધે ત્યાં સુધી સ્થાનિક ભાવમાં વધારો થવાની શક્યતા ઓછી છે. હાલમાં, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે.

એકંદરે, સરકારનું માનવું છે કે દેશમાં ઇંધણનો પુરવઠો હાલમાં સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે અને કોઈ અછતનો ભય નથી. LPG બુકિંગ નિયમોમાં ફેરફારને ફક્ત સાવચેતીના પગલા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી ભવિષ્યમાં વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ વધુ વણસે તો પણ જનતાને ગેસ અને ઇંધણની ઉપલબ્ધતામાં કોઈ સમસ્યાનો સામનો ન કરવો પડે.

 

