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UPIને લઈને સરકારની સ્પષ્ટતા, સામાન્ય યુઝર્સને નહીં થાય અસર, ફક્ત આ લોકો માટે બદલાયો નિયમ

UPI Payment : સરકારે જણાવ્યું છે કે સામાન્ય યુઝર્સ માટે UPI ફ્રી રહેશે. P2P ટ્રાન્ઝેક્શન અને મોટાભાગના મર્ચન્ટ પેમેન્ટ પર કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવશે નહીં. લોન્ગ ટર્મ માટે UPI સુનિશ્ચિત કરવા માટે ચોક્કસ મર્યાદાથી વધુ મર્ચન્ટ પેમેન્ટ પર MDR (મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ) લાગુ થઈ શકે છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 08, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:30 PM IST
UPIને લઈને સરકારની સ્પષ્ટતા, સામાન્ય યુઝર્સને નહીં થાય અસર, ફક્ત આ લોકો માટે બદલાયો નિયમ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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