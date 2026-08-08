/UPIને લઈને સરકારની સ્પષ્ટતા, સામાન્ય યુઝર્સને નહીં થાય અસર, ફક્ત આ લોકો માટે બદલાયો નિયમ

UPI Payment : ભારત સરકારે શનિવારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI) દ્વારા પેમેન્ટ કરનારા યુઝર્સ પર કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જ વસૂલવામાં આવશે નહીં. જોકે, ભવિષ્યમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં મર્ચન્ટ પેમેન્ટ પર નોમિનલ મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) લાગુ કરવામાં આવી શકે છે. નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે પર્સન-ટુ-પર્સન (P2P) UPI ટ્રાન્ઝેક્શન સંપૂર્ણપણે ફ્રી રહેશે. વધુમાં UPI દ્વારા કરવામાં આવતા મોટાભાગના મર્ચન્ટ પેમેન્ટ પણ ફ્રી રહેશે.
આ ટ્રાન્ઝેક્શન પર લાગુ થઈ શકે છે MDR !
સરકારના જણાવ્યા મુજબ, જો ભવિષ્યમાં MDR લાગુ કરવામાં આવે છે, તો તે ફક્ત એવા પસંદગીના મર્ચન્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન પર જ લાગુ થશે જે ચોક્કસ મર્યાદાથી વધુ હોય. આ રેટ નોમિનલ હશે અને ડેબિટ અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન પર વસૂલવામાં આવતા MDR કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછો હશે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે MDR બધા UPI ટ્રાન્ઝેક્શનમાં એકસરખો અથવા વ્યાપક રીતે લાગુ કરવામાં આવશે નહીં. તે ફક્ત નિર્ધારિત મર્યાદાના આધારે મર્યાદિત સંખ્યામાં ટ્રાન્ઝેક્શન પર જ લાગુ થશે.
PSS કાયદામાં સુધારા અંગે કેમ થઈ ચર્ચા ?
આ સ્પષ્ટતા Payment and Settlement Systems Act (PSS Act)માં પ્રસ્તાવિત સુધારા અંગે ચાલી રહેલી ચર્ચાઓને આધારે છે. સરકારે જણાવ્યું હતું કે કેટલાક અહેવાલોમાં આ સુધારાને સામાન્ય UPI યુઝર્સ પર શુલ્ક લાદવાના પગલા તરીકે ખોટી રીતે સમજવામાં આવ્યો છે. સરકારના મતે, PSS કાયદામાં સુધારો કરવાનો ઉદ્દેશ્ય UPIને લોન્ગ ટર્મ માટે સુનિશ્ચિત કરવા, ટેક્નિકલ ડેવલોપમેન્ટ અને ઉભરતા જોખમોને પહોંચી વળવાની ક્ષમતાને મજબૂત બનાવવાનો છે.
UPIના વધતા ઉપયોગ માટે રોકાણની જરૂર
સરકારે UPI ટ્રાન્ઝેક્શન વોલ્યુમમાં ઝડપી વધારો નોંધ્યો છે. પરિણામે સાયબર સુરક્ષા, છેતરપિંડી નિવારણ અને ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને અપગ્રેડ કરવા માટે સતત રોકાણ જરૂરી છે. વધુમાં ડિજિટલ પેમેન્ટ ક્ષેત્રમાં વિસ્તરણ કરવા અને સ્પર્ધાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વધુ કંપનીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે એક ટકાઉ આવક મોડેલ જરૂરી માનવામાં આવે છે. સરકારનું માનવું છે કે UPIના વિકાસના આગલા તબક્કા માટે ફક્ત સબસિડી પર આધાર રાખવો લાંબા ગાળે શક્ય નથી. તેથી, UPI સુરક્ષિત, મજબૂત, સમાવિષ્ટ અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંતુલિત માળખું આવશ્યક છે.
સરકારે બાહ્ય દબાણના દાવાઓને ફગાવી દીધા
નાણા મંત્રાલયે એવા અહેવાલોને પણ રદિયો આપ્યો હતો જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે UPI-સંબંધિત પોલિસીમાં ફેરફારો બાહ્ય દબાણથી થઈ રહ્યા છે. સરકારે આ દાવાઓને પાયાવિહોણા, સંપૂર્ણપણે ખોટા અને ભ્રામક ગણાવ્યા. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જો બાહ્ય દબાણ એક પરિબળ હોત, તો ભારતે 2016માં UPI શરૂ ન કર્યું હોત અને જાન્યુઆરી 2020થી નાગરિકો અને વ્યવસાયો માટે સેવા મફત રાખી ન હોત.
UPI વિશ્વની સૌથી મોટી રીઅલ-ટાઇમ પેમેન્ટ સિસ્ટમ બની
સરકારે ભાર મૂક્યો કે UPIએ ભારતની પોતાની ડિજિટલ નવીનતા છે અને હવે તે વિશ્વની સૌથી મોટી રીઅલ-ટાઇમ, ઇન્ટરઓપરેબલ પેમેન્ટ સિસ્ટમ બની ગઈ છે. સરકારના મતે, PSS એક્ટમાં પ્રસ્તાવિત સુધારાને ભારતના ડિજિટલ પેમેન્ટ માળખાને વધુ ટકાઉ, સ્પર્ધાત્મક અને નવીન બનાવવાના વ્યાપક ઉદ્દેશ્ય હેઠળ જોવું જોઈએ.
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