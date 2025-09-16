કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને સરકારની મોટી ભેટ, હવે આ કર્મચારીઓ પણ બનશે પેન્શનના હકદાર, જાણો
7th pay commission: આ નિયમો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના સંદર્ભમાં યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ હેઠળ લાભો સંબંધિત બાબતોનું નિયમન કરવા માટે છે જેમણે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) હેઠળ યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) પસંદ કરી છે.
7th pay commission: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે એક મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. અહેવાલ મુજબ, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને હવે એક નવી સુવિધા મળશે. નવા સૂચિત નિયમો અનુસાર, 20 વર્ષ કે તેથી વધુ સેવા પૂર્ણ કર્યા પછી સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ (VRS) લેનારા કર્મચારીઓને 'પ્રો-રેટા ધોરણે ખાતરીપૂર્વક ચુકવણી એટલે કે પેન્શન મેળવવાનો અધિકાર હશે. આ માહિતી મંગળવારે કર્મચારી મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવી હતી.
સરકારે શું કહ્યું?
પેન્શન અને પેન્શનરો કલ્યાણ વિભાગે 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ સત્તાવાર ગેઝેટમાં સેન્ટ્રલ સિવિલ સર્વિસીસ (નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ હેઠળ સંકલિત પેન્શન યોજનાનું અમલીકરણ) નિયમો, 2025 ને સૂચિત કર્યા છે. આ નિયમો રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) હેઠળ સંકલિત પેન્શન યોજના (UPS) પસંદ કરતા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના સંદર્ભમાં સંકલિત પેન્શન યોજના હેઠળ લાભો સંબંધિત બાબતોને નિયંત્રિત કરવા માટે છે.
વિગતો શું છે
આ નિયમો, અન્ય બાબતોની સાથે, UPS ગ્રાહકોને 20 વર્ષની સેવા પૂર્ણ કર્યા પછી સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિનો વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે. મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, UPS હેઠળ સંપૂર્ણ ખાતરીપૂર્વકની ચુકવણી 25 વર્ષની સેવા પૂર્ણ કર્યા પછી જ ઉપલબ્ધ છે. જો કે, 20 વર્ષ કે તેથી વધુ સેવા પૂર્ણ કર્યા પછી VRS પસંદ કરવા પર, ખાતરીપૂર્વકની ચુકવણી ગ્રાહકને પ્રમાણસર ધોરણે ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.
જીવનસાથીને કૌટુંબિક ચુકવણી આપવામાં આવશે
આ ચુકવણી નિવૃત્તિની તારીખથી ચૂકવવાપાત્ર રહેશે. વધુમાં, VRS લીધા પછી પરંતુ ખાતરીપૂર્વકની ચુકવણી શરૂ થાય તે પહેલાં કર્મચારીના મૃત્યુના કિસ્સામાં, કાયદેસર રીતે પરિણીત જીવનસાથીને કૌટુંબિક ચુકવણી આપવામાં આવશે.
અર્ધલશ્કરી કર્મચારીઓ માટે અત્યંત જરૂરી પગલું
આ સુધારાનું સ્વાગત કરતા, ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશનના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ મનજીત સિંહ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ તમામ કેન્દ્ર સરકારી કર્મચારીઓ, ખાસ કરીને અત્યંત મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં કામ કરતા અર્ધલશ્કરી કર્મચારીઓ માટે અત્યંત જરૂરી પગલું છે. પટેલે કહ્યું કે આનાથી તે બધા કર્મચારીઓને મદદ મળશે જેઓ 20 વર્ષની નિયમિત સેવા પૂર્ણ કર્યા પછી વિભાગમાં સેવા આપી શકતા નથી.
