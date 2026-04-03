ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે સરકારની મોટી તૈયારી, 2 લાખ કરોડના રાહત પેકેજની થઈ શકે છે જાહેરાત!

ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે સરકારની મોટી તૈયારી, 2 લાખ કરોડના રાહત પેકેજની થઈ શકે છે જાહેરાત!

Modi Govt Relief Package: મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની આર્થિક અસરોને જોતા કેન્દ્ર સરકાર મોટા પગલાં લેવાની તૈયારીમાં છે. એનડીટીવી પ્રોફિટના રિપોર્ટ અનુસાર, નાણા મંત્રાલય લગભગ 2 લાખ કરોડની ક્રેડિટ સપોર્ટ સ્કીમ પર કામ કરી રહ્યું છે. આ સ્કીમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એવા સેક્ટર્સને રાહત આપવાનો છે જે મિડલ ઈસ્ટ સંકટથી પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:51 PM IST
  • ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધ વચ્ચે મોદી સરકારનું માસ્ટર પ્લાનિંગ
  • MSME સેક્ટરને બચાવવા કેન્દ્ર સરકાર લાવી શકે છે ક્રેડિટ સ્કીમ
  • કોરોના કાળની ECLGS યોજનાના આધારે નવી સ્કીમ તૈયાર!

રિપોર્ટ અનુસાર, આ પ્રસ્તાવિત યોજના કોરોના કાળમાં લાવવામાં આવેલી 'ઈમરજન્સી ક્રેડિટ લાઇન ગેરંટી સ્કીમ (ECLGS)'ની તર્જ પર તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. રિપોર્ટ અનુસાર, આ સ્કીમને નાણા મંત્રાલય હેઠળના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ આખરી ઓપ આપી રહ્યો છે અને આગામી 15 દિવસમાં તેને લાગૂ કરવામાં આવી શકે છે.

MSME સેક્ટર પર રહેશે ખાસ ફોકસ
રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ યોજનાનું મુખ્ય ફોકસ માઈક્રો, સ્મોલ અને મીડિયમ એન્ટરપ્રાઈઝ (MSME) સેક્ટર પર રહેશે, જે વર્તમાન ગ્લોબલ અનિશ્ચિતતાઓ અને સપ્લાય ચેઈનમાં અડચણોને કારણે સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયું છે.

આ યોજના હેઠળ ગેરંટી વગરની લોન ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જેને સરકારની ગેરંટીનું સમર્થન મળશે. આનાથી નાના વ્યવસાયોને સરળતાથી ફંડિંગ મળશે અને લિક્વિડિટી (રોકડ)ની સમસ્યામાં રાહત મળશે.

સાવચેતીના પગલાં, હાલ સિસ્ટમ પર મોટું દબાણ નથી
અધિકારીઓએ NDTV પ્રોફિટને જણાવ્યું કે, હાલમાં અર્થતંત્ર પર કોઈ તાત્કાલિક સિસ્ટમેટિક દબાણ નથી. પરંતુ પરિસ્થિતિ વધુ વણસવાની આશંકાને જોતા સરકાર પહેલાથી જ તૈયારી કરી રહી છે. આ પગલાને એક "પ્રિકોશનરી કુશન" તરીકે જોવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી જરૂર પડ્યે અસરગ્રસ્ત સેક્ટર્સને તાત્કાલિક ટેકો આપી શકાય.

યુદ્ધ સમાપ્ત થયા પછી પણ અસર રહેશે
રિપોર્ટમાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે, ભલે આગામી સમયમાં ભૌગોલિક-રાજકીય તણાવ ઓછો થઈ જાય, પરંતુ પ્રભાવિત સેક્ટર્સમાં રિકવરી આવવામાં સમય લાગી શકે છે. સપ્લાય ચેઈનમાં અડચણો અને ડિમાન્ડમાં અનિશ્ચિતતા આના મુખ્ય કારણો છે.

કોવિડ મોડેલ પર ભરોસો
કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન લાગુ કરવામાં આવેલી ECLGS યોજનાએ લાખો વ્યવસાયોને રાહત આપી હતી અને MSME સેક્ટરને સ્થિર રાખવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. સરકાર હવે એ જ મોડેલ અપનાવીને વર્તમાન સંકટનો સામનો કરવાની રણનીતિ બનાવી રહી છે, જેથી આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ પર વધુ અસર ન પડે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

