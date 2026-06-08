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સરકારે LPG ગેસ સબસિડીના નિયમો બદલ્યા, હવે માત્ર આટલા જ સિલિન્ડર પર મળશે છૂટ; લાભાર્થીઓને મોટો ઝટકો!

Ujjwala LPG Cylinders: કેન્દ્ર સરકારે સોમવારે પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY)ના લાભાર્થીઓ માટે સબસિડીવાળા રાંધણ ગેસ સિલિન્ડરની સંખ્યામાં મોટો કાપ મૂક્યો છે. હવે લાભાર્થીઓને વર્ષમાં 9ના બદલે માત્ર 4 સિલિન્ડર પર જ વધારાની સબસિડીનો લાભ મળશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 08, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:36 PM IST
સરકારે LPG ગેસ સબસિડીના નિયમો બદલ્યા, હવે માત્ર આટલા જ સિલિન્ડર પર મળશે છૂટ; લાભાર્થીઓને મોટો ઝટકો!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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