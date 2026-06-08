/સરકારે LPG ગેસ સબસિડીના નિયમો બદલ્યા, હવે માત્ર આટલા જ સિલિન્ડર પર મળશે છૂટ; લાભાર્થીઓને મોટો ઝટકો!

Ujjwala LPG Cylinders: દેશભરમાં કરોડો પરિવારોને રાંધણ ગેસની સુવિધા આપતી પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY) સાથે જોડાયેલા લોકો માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે ઉજ્જવલા યોજના (PMUY) હેઠળ મળતા સબસિડીવાળા LPG સિલિન્ડરની સંખ્યા ઘટાડી દીધી છે. હવે લાભાર્થીઓને વર્ષમાં 9ના બદલે માત્ર 4 સિલિન્ડર પર જ વધારાની સબસિડીનો લાભ મળશે. સરકારનો આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે, જ્યારે મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ અને ક્રૂડ ઓઇલ તેમજ ગેસના વધતા ભાવોને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં LPGની કિંમતોમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે.
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં LPGની કિંમત એટલી વધી ગઈ છે કે, એક ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરની વાસ્તવિક કિંમત 1,600 રૂપિયાથી વધુ પહોંચી ચૂકી છે. આમ છતાં સામાન્ય ગ્રાહકોને 14.2 કિલોગ્રામનું ઘરેલું સિલિન્ડર માત્ર 942 રૂપિયામાં મળી રહ્યો છે, એટલે કે સરકાર અને સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ હજુ પણ ગ્રાહકોને ભારે રાહત આપી રહી છે.
માત્ર 4 સિલિન્ડર પર જ મળશે સબસિડી
મનીકંટ્રોલના એક રિપોર્ટ અનુસાર, ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને પહેલાની જેમ જ પ્રથમ 4 સિલિન્ડર પર રૂપિયા 300 પ્રતિ સિલિન્ડરની વધારાની સબસિડી મળશે, જે સીધી તેમના બેન્ક ખાતામાં જમા કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે, આ લાભાર્થીઓ માટે પ્રથમ 4 સિલિન્ડરની કિંમત આશરે 642 રૂપિયા રહેશે. સરકારના જણાવ્યા અનુસાર આ આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતની સરખામણીમાં લગભગ 60% સસ્તો છે.
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે શું કહ્યું?
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના એડિશનલ સેક્રેટરી પ્રવીણ ખાનુજાએ જણાવ્યું કે, માત્ર ઉજ્જવલા ગ્રાહકોને જ નહીં, પરંતુ સામાન્ય ગ્રાહકોને પણ ઇનડાયરેક્ટ સબસિડી મળી રહી છે. જો LPG સિલિન્ડરની વાસ્તવિક કિંમત 1,600 રૂપિયાથી વધુ હોય અને ગ્રાહકો તેને 942 રૂપિયામાં ખરીદી રહ્યા હોય, તો નોન-ઉજ્જવલા ગ્રાહકોને પણ પ્રતિ સિલિન્ડર આશરે 700 રૂપિયાની રાહત મળી રહી છે. જ્યારે ઉજ્જવલા લાભાર્થીઓને કુલ મળીને પ્રતિ સિલિન્ડર લગભગ 1,000 રૂપિયાનો ફાયદો મળી રહ્યો છે.
નુકસાન 60,000 કરોડ રૂપિયા પહોંચ્યું
સરકારી આંકડાઓ અનુસાર, ઘરેલું LPGના વેચાણ પર ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs)નું નુકસાન સતત વધી રહ્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના અંત સુધીમાં આ નુકસાન વધીને 60,000 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે, જ્યારે ગયા વર્ષે તે 41,338 કરોડ રૂપિયા હતું. આ નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારે પહેલાથી જ 30,000 કરોડ રૂપિયાની સહાયને મંજૂરી આપી દીધી છે.
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા જીઓપોલિટિકલ તણાવ અને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ સાથે જોડાયેલા જોખમોને કારણે LPG અને ક્રૂડ ઓઇલની કિંમતોમાં હજુ પણ ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં સરકાર પર સબસિડીનો બોજ પણ વધી રહ્યો છે. આ જ કારણ છે કે, ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ સબસિડીવાળા સિલિન્ડરની સંખ્યા મર્યાદિત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
જો કે, સરકારનું કહેવું છે કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં પણ દેશના કરોડો ગરીબ પરિવારોને રાહત દરે ગેસ સિલિન્ડર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. પરંતુ વર્ષમાં માત્ર 4 સબસિડીવાળા સિલિન્ડરની મર્યાદા નક્કી થયા પછી ઘણા પરિવારોના ઘરના બજેટ પર અસર પડી શકે છે, ખાસ કરીને એવા લોકો પર જેઓ સંપૂર્ણપણે LPG પર નિર્ભર છે.