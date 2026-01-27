Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

ગ્રેચ્યુઇટી ચુકવવા પર સરકારની સ્પષ્ટતા, આ કર્મચારીઓ માટે જાણવું જરૂરી

Gratuity Payment Guidelines: સરકારે સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ (CPSE)ના કર્મચારીઓને ગ્રેચ્યુઇટી ચુકવણીના નિયમો અંગે નોંધપાત્ર સ્પષ્ટતા આપી છે. નાણા મંત્રાલય હેઠળના જાહેર સાહસ વિભાગે ગ્રેચ્યુઇટી ચુકવણી સંબંધિત અગાઉના તમામ માર્ગદર્શિકા અને સ્પષ્ટતાઓને એકીકૃત કરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:22 PM IST

Gratuity Payment Guidelines: કેન્દ્ર સરકારે સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર એન્ટરપ્રાઇઝ (CPSE)ના કર્મચારીઓને ગ્રેચ્યુઇટી ચુકવણી અંગે એકીકૃત માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે, જેમાં પાત્રતા, સમયરેખા અને 20 લાખ રૂપિયાની ગ્રેચ્યુઇટી મર્યાદા સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. આનો હેતુ CPSEમાં ગ્રેચ્યુઇટી ચુકવણી અંગેની કોઈપણ મૂંઝવણને દૂર કરવાનો અને એકરૂપતા સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.

સ્પષ્ટતા શું છે?

ખાનગી પોર્ટલના એક અહેવાલ મુજબ, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પબ્લિક એન્ટરપ્રાઇઝે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ગ્રેચ્યુઇટી ચુકવણી અંગેની ઘણી માર્ગદર્શિકા અગાઉ 2017 અને 2018માં જાહેર કરવામાં આવી હતી, જે પેમેન્ટ ઓફ ગ્રેચ્યુઇટી એક્ટ, 1972માં સુધારા બાદ બહાર આવી હતી. આ માર્ગદર્શિકા હવે એક જ દસ્તાવેજમાં એકીકૃત કરવામાં આવી છે. 

મહત્તમ ગ્રેચ્યુઇટી મર્યાદા 20 લાખ રૂપિયા

ગ્રેચ્યુઇટીની ચુકવણી (સુધારા) અધિનિયમ, 2018 દ્વારા કાયદાની કલમ 4(3)માં એક મહત્વપૂર્ણ સુધારો કરવામાં આવ્યો. જ્યારે ગ્રેચ્યુઇટીની મહત્તમ મર્યાદા અગાઉ 10 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી હતી, આ સુધારાએ તેને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સમયાંતરે સૂચિત રકમ સાથે જોડ્યું. ત્યારબાદ, શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે એક સૂચના જાહેર કરીને સ્પષ્ટ કર્યું કે 29 માર્ચ, 2018થી મહત્તમ ગ્રેચ્યુઇટી મર્યાદા 20 લાખ રૂપિયા હશે.

કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુઇટી મર્યાદા શું છે?

નાણા મંત્રાલયના જાહેર સાહસો વિભાગ (DPE)એ પણ એક મહત્વપૂર્ણ મૂંઝવણ દૂર કરી છે. સાતમા કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણોના આધારે, કેન્દ્ર સરકારે 1 જાન્યુઆરી, 2016થી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુઇટી મર્યાદા 20 લાખ રૂપિયા નક્કી કરી હતી, પરંતુ આ લાભ CPSE કર્મચારીઓને લાગુ પડતો નથી. 

ચૂકવણીમાં કોઈ અસમાનતા કે વિલંબ નહીં

આનો અર્થ એ થયો કે CPSE કર્મચારીઓ 2016થી વધેલી મર્યાદાનો દાવો કરી શકતા નથી. અંતે, DPEએ તમામ વહીવટી મંત્રાલયો અને વિભાગોને આ સંકલિત માર્ગદર્શિકાઓનું કડક પાલન સુનિશ્ચિત કરવા અને તેમના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળના CPSEને તે અંગે જાણ કરવા જણાવ્યું છે, જેથી ગ્રેચ્યુઇટી ચૂકવણીમાં કોઈ અસમાનતા કે વિલંબ ન થાય.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Gratuitygratuity payment guidelinesmodi govgratuity paymentoffice MemorandumGujarati NewsBusiness Newsbusiness news in gujaratiGovernment Clarification

