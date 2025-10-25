સરકારી કર્મચારીઓની થઈ ગઈ બલ્લે-બલ્લે, રિટાયરમેન્ટ ફંડ મેનેજ કરવું હવે થયું સરળ
New NPS UPS Investment Options 2025: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા તેના કર્મચારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) અને યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) માં બે નવા રોકાણ વિકલ્પો આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જાણો કયા છે આ વિકલ્પો.
Trending Photos
New NPS UPS Investment Options 2025: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા શુક્રવારે તેના કર્મચારીઓને ધ્યાનમાં રાખીને નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) અને યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) માં બે નવા રોકાણ વિકલ્પો આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ વિકલ્પ હેઠળ, સરકારી કર્મચારીઓ ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓની જેમ જ NPS અને UPS માં વધુ વિકલ્પોનો લાભ લઈ શકશે. આ નિર્ણય બાદ કર્મચારીઓના ચહેરા ખુશીથી ખીલી ઉઠ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર પાસે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી તેની માંગ કરી રહ્યા હતા. જેના પર સરકારે શુક્રવારે મહોર લગાવી દીધી છે.
શું છે નવી યોજના?
નાણા મંત્રાલય દ્વારા NPS અને UPS યોજનામાં બે નવા રોકાણ વિકલ્પોને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ હેઠળ, લાઇફ સાયકલ અને બેલેન્સ્ડ લાઇફ સાયકલ સ્કીમની શરૂઆત થઈ છે. આ ફેરફાર પર નાણા મંત્રાલયે કહ્યું છે કે, આ નવા વિકલ્પોથી કર્મચારીઓને તેમના રિટાયરમેન્ટનું આયોજન કરવામાં પહેલાં કરતાં વધુ સરળતા મળશે. સાથે જ કર્મચારીઓ તેમની જરૂરિયાતો અનુસાર રિટાયરમેન્ટ ફંડનું સંચાલન કરી શકશે. જેનો સીધો અર્થ એ છે કે, કર્મચારીઓ તેમના રિટાયરમેન્ટ પ્લાનને વધુ ફ્લેક્સિબિલિટી સાથે મેનેજ કરી શકશે.
રોકાણ વિકલ્પોમાં શું સુવિધા મળશે?
નવા વિકલ્પોની વાત કરીએ તો, લાઇફ સાયકલ રોકાણ વિકલ્પની પસંદગી કરવા પર ઇક્વિટીમાં મહત્તમ 25 ટકા રોકાણ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે. આ રોકાણ કર્મચારીની 35 વર્ષની ઉંમરથી 55 વર્ષની ઉંમર સુધી ધીમે ધીમે ઓછું થતું જશે. જ્યારે, બેલેન્સ્ડ લાઇફ સાયકલ રોકાણ વિકલ્પની વાત કરીએ તો, તેમાં ઇક્વિટીમાં રોકાણ 45 વર્ષની ઉંમરથી ઘટવાનું શરૂ થઈ જશે.
જો કર્મચારી ઈચ્છે તો, તેનાથી વધુ સમય માટે પણ પોતાના રિટાયરમેન્ટ ફંડને ઇક્વિટીમાં રહેવાનો અવસર આપી શકે છે. આ નવા રોકાણ વિકલ્પોથી કર્મચારીઓનો તેમના રોકાણ વિકલ્પો પર વધુ નિયંત્રણ રહેશે. તેઓ પોતાના હિસાબે પોતાની રિટાયરમેન્ટને વધુ સારી બનાવી શકશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે