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સરકારી કર્મચારીઓની લોટરી! 8મા પગાર પંચમાં 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે બેઝિક સેલરી ₹68,940 થશે? જાણો મોટો બદલાવ!

8th Pay Commission: સરકારી કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચ માટે ઘણી આશા છે, કેટલાક સંગઠનો 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 19, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:27 PM IST
સરકારી કર્મચારીઓની લોટરી! 8મા પગાર પંચમાં 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે બેઝિક સેલરી ₹68,940 થશે? જાણો મોટો બદલાવ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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