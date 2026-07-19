/સરકારી કર્મચારીઓની લોટરી! 8મા પગાર પંચમાં 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે બેઝિક સેલરી ₹68,940 થશે? જાણો મોટો બદલાવ!

8th Pay Commission: જસ્ટિસ રંજના દેસાઈની અધ્યક્ષતામાં 8મા પગાર પંચની રચના કરવામાં આવી છે. હાલમાં, કમિશન કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકોના સંગઠનો સાથે ચર્ચા કરવા માટે દેશના વિવિધ ભાગોમાં પ્રવાસ કરી રહ્યું છે. સ્ટાફ પક્ષે પગાર પંચ પાસેથી 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. જો આ માંગણી સ્વીકારવામાં આવે તો, કર્મચારીઓના મૂળ પગારમાં 283 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે. આનાથી ₹18,000 ના વર્તમાન મૂળ પગારમાં ₹68,940 નો વધારો થઈ શકે છે. કમિશને હજુ સુધી ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અથવા મૂળ પગાર અંગે કોઈ જાહેરાત કરી નથી.
8મા નાણાં પંચ જે પણ નિર્ણય લેશે તેની સીધી અસર 500,000 કેન્દ્ર સરકારી કર્મચારીઓ અને 70 લાખ પેન્શનરો પર પડશે.
શું માંગ કરી રહ્યા છે કર્મચારી સંગઠનો
કર્મચારી સંગઠનોએ 8મા નાણાં પંચ પહેલાં 69,000 રૂપિયાના લઘુત્તમ મૂળ પગારની માંગ કરી છે. તેમણે જૂની પેન્શન સિસ્ટમ ફરી લાગુ કરવાની પણ માંગ કરી છે. તેમણે હાઈ HRAની પણ માંગ કરી છે.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ ફોર્મ્યુલા છે, જેના દ્વારા પગાર વધારો નક્કી કરવામાં આવે છે. 7મા પગાર પંચ દરમિયાન, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.57 હતો. જો આ વખતે 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ સ્વીકારવામાં આવે તો, કર્મચારીઓના પગારમાં તેમના વર્તમાન મૂળ પગાર જેટલો જ વધારો થશે. એ નોંધવું જોઈએ કે 7મા નાણા પંચ દરમિયાન, લઘુત્તમ મૂળ પગાર 7,000 રૂપિયાથી વધીને 18,000 રૂપિયા થયો હતો.
દેશભરમાં બેઠકો કરી રહ્યું છે કમિશન
8મા પગાર પંચ દેશભરમાં બેઠકો કરી રહ્યું છે. કમિશને દિલ્હી, જમ્મુ અને કાશ્મીર અને લખનૌમાં બેઠકો યોજી છે. તે કર્મચારી સંગઠનો અને પેન્શનરો સાથે ચર્ચા કરી રહ્યું છે.
8મા પગાર પંચની રચના નવેમ્બર 2025માં કરવામાં આવી હતી. કમિશન પાસે 18 મહિનાની સમયમર્યાદા છે. આ સમય દરમિયાન, તે સરકારને પોતાનો અહેવાલ સુપરત કરશે, જેના આધારે કેન્દ્ર સરકાર કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શન નક્કી કરશે.