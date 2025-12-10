Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

સરકારી કર્મચારીઓને આવતા મહિને મળશે ખરાબ સમાચાર ! સરકાર ફરીથી લઈ શકે છે આ નિર્ણય

DA hike in January 2026 : જાન્યુઆરીમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને નિરાશાજનક સમાચાર મળી શકે છે. એવું મનાઈ રહ્યું છે કે સરકાર આ વખતે ડીએમાં ઓછો વધારો કરશે. જેના કારણે લાખો કર્મચારીઓને અસર થશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 10, 2025, 05:48 PM IST

Trending Photos

સરકારી કર્મચારીઓને આવતા મહિને મળશે ખરાબ સમાચાર ! સરકાર ફરીથી લઈ શકે છે આ નિર્ણય

DA hike in January 2026 : જાન્યુઆરીમાં કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી નિરાશાજનક સમાચાર મળી શકે છે. આ સમાચાર તેમના મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)ને લગતા છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવતા DA અને DRમાં ફક્ત 2%નો વધારો થવાની ધારણા છે. જો આવું થાય તો તે છેલ્લા સાત વર્ષમાં સૌથી ઓછો DA વધારો હશે. જાન્યુઆરી 2019થી ફક્ત એક જ વાર જાન્યુઆરી 2025 માં DAમાં ફક્ત 2%નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. મોટાભાગના વધારો 3% કે તેથી વધુ છે.

જાન્યુઆરીમાં આ વધારો ઘણી રીતે નોંધપાત્ર છે. હકીકતમાં 7મા પગાર પંચ ચક્રની બહાર આ પહેલો DA વધારો હશે. 7મા પગાર પંચનો 10 વર્ષનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ સમાપ્ત થાય છે. જાન્યુઆરી 2026થી DA સુધારો કમિશનનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થયા પછીનો પ્રથમ સુધારો હશે. 8મા પગાર પંચની પ્રક્રિયા હજુ ચાલુ છે. તેની રચના થઈ ગઈ છે, પરંતુ અમલીકરણની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

8મા પગાર પંચમાં DA મર્જ થશે

કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચ હેઠળ પગાર વધારો 2027ના અંતમાં અથવા 2028ની શરૂઆતમાં જ જોવા મળશે. જાન્યુઆરી 2026 માટે DA ભવિષ્યના બેઝિક પગાર નક્કી કરશે. જ્યારે 8મું પગાર પંચ લાગુ થશે, ત્યારે તે સમયનો DA સામાન્ય રીતે બેઝિક પગારમાં ઉમેરવામાં આવશે અને DA ફરીથી શૂન્યથી શરૂ થશે. દરેક પગાર પંચ સાથે આવું જ થાય છે.

નવો બેઝિક પગાર વધારે હશે

સરકાર વર્ષમાં બે વાર (જાન્યુઆરી અને જુલાઈ) DAમાં વધારો કરે છે. એવું મનાય છે કે 8મું પગાર પંચ 2027ના અંત સુધીમાં લાગુ થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં આગામી ચાર DA વધારો (જાન્યુઆરી 2026, જુલાઈ 2026, જાન્યુઆરી 2027 અને જુલાઈ 2027) નવા પગાર મેટ્રિક્સમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના સુધારેલા બેઝિક પગારને નક્કી કરશે.

સૌથી અગત્યનું આ 2% વધારો 8મા પગાર પંચ માટે આધાર તરીકે કામ કરશે. જ્યારે 8મું પગાર પંચ લાગુ થશે, ત્યારે તે સમયનો DA તમારા બેઝિક પગારમાં ઉમેરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે જો DA સ્તર વધારે હશે, તો તમારો નવો બેઝિક પગાર પણ વધારે હશે.

DA કેટલું મળશે ?

જો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીનો પગાર 50,000 છે અને DA 58% છે, તો તેને 29,000 DA તરીકે મળે છે. જો DA 60% સુધી વધે છે, તો તેને 30,000 મળશે, જે દર મહિને 1,000નો વધારો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
government employees8th Pay CommissionDA hike

Trending news