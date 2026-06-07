Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં 283%નો થશે વધારો? નવા પગારની કેવી રીતે કરવામાં આવશે ગણતરી, જાણો

સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં 283%નો થશે વધારો? નવા પગારની કેવી રીતે કરવામાં આવશે ગણતરી, જાણો

8th Pay Commission Fitment Factor: સરકારી કર્મચારીઓમાં હાલમાં 8મા પગાર પંચ અંગે ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે. કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને અપેક્ષા છે કે કમિશન નોંધપાત્ર પગાર વધારો આપશે. પગાર વધારાની ચોક્કસ રકમ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર આધારિત રહેશે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 07, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:16 PM IST
સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં 283%નો થશે વધારો? નવા પગારની કેવી રીતે કરવામાં આવશે ગણતરી, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં 283%નો થશે વધારો? નવા પગારની કેવી રીતે કરવામાં આવશે ગણતરી
8th pay commission fitment factor11 min ago
2
International News1 hr ago
3
FMCG market India1 hr ago
4
Kalonji powder1 hr ago
5
DRDO2 hrs ago