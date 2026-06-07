/સરકારી કર્મચારીઓના પગારમાં 283%નો થશે વધારો? નવા પગારની કેવી રીતે કરવામાં આવશે ગણતરી, જાણો

8th Pay Commission Fitment Factor: 7મા પગાર પંચ દરમિયાન, લઘુત્તમ મૂળ પગાર 7,000 રૂપિયાથી વધારીને 18,000 રૂપિયા કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ પગાર પંચે 2.57 નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર નક્કી કર્યો હતો. 8મા નાણા પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. કર્મચારી સંગઠનો સતત 8મા પગાર પંચમાંથી ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે.
8મા પગાર પંચમાં ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ શું છે?
હાલમાં, વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો 1.92થી 3.83 સુધીના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી રહ્યા છે. સ્ટાફ સાઇડ નેશનલ કાઉન્સિલ (JCM)એ કમિશનમાંથી 3.83 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. રાષ્ટ્રીય પેન્શનર્સ સંગઠને 3.25 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. ભારતીય ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસે 3 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે.
જમ્મુ અને કાશ્મીરના વિવિધ કર્મચારી સંગઠનોએ 2.86થી 3.68 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગણી કરી છે. ભૂતપૂર્વ નાણા સચિવ સુભાષ ચંદ્ર ગર્ગે જણાવ્યું હતું કે સરકાર આ વખતે 1.92 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને મંજૂરી આપી શકે છે.
પગાર કેટલો વધશે?
જો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 1.92 પર રહેશે, તો મૂળ પગાર 92 ટકા વધીને 34,650 રૂપિયા થશે. 3 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર સાથે, લઘુત્તમ મૂળ પગાર 54,000 રૂપિયા થશે, જે વર્તમાન સ્તરની તુલનામાં 200 ટકાનો વધારો છે. જો સરકાર 3.25 ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની જાહેરાત કરે છે, તો મૂળ પગાર 58,500 રૂપિયા થશે, જે 225 ટકાનો વધારો છે.
જો 3.83ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરને મંજૂરી આપવામાં આવે છે, તો મૂળ પગાર આજના સ્તરની તુલનામાં 283 ટકા વધી શકે છે. આ 68,940 રૂપિયાના મૂળ પગારમાં રૂપાંતરિત થશે.
નવા પગાર પંચમાં કયા ફેરફારો થઈ શકે છે?
DAને મર્જ કરી શકાય છે. HRA અને અન્ય સંબંધિત બાબતો અંગે પણ કેટલાક નિર્ણયો લેવામાં આવી શકે છે. એ નોંધનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને હાલમાં 60 ટકા DA મળે છે. આ વખતે, કેન્દ્ર સરકારે DAમાં 2 ટકાનો વધારો કર્યો છે.