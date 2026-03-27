જ્યાં પોસ્ટિંગ, ત્યાં પોતાનું ઘર.... સરકારી કર્મચારીઓને મળી મોટી ભેટ, જાણો

Government Employees: સરકાર દ્વારા એક પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ પોર્ટલ દ્વારા સરકારી કર્મચારી જેમાં રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર બન્નેનો સમાવેશ થાય છે, તેમને પોતાના ઘર માટે સરકાર દ્વારા એક પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. ચાલો તેના વિશે ડિટેલમાં જાણીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 27, 2026, 02:46 PM IST
Government Employees: દરેક વ્યક્તિ પોતાના ઘરનું સ્વપ્ન જુએ છે. આ સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે વિવિધ પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. જો કે બેંકો આ સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં મદદ કરવા માટે હોમ લોન આપે છે, પરંતુ વ્યાજ દરો સહિત પડકારોને કારણે માર્ગ હંમેશા સરળ હોતો નથી. એ પણ એક હકીકત છે કે સરકારી કર્મચારીઓ હોમ લોન સંબંધિત ઘણા લાભોનો આનંદ માણે છે. 

આ પહેલને ટેકો આપવા માટે એક પોર્ટલ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ પોર્ટલ સંરક્ષણ અને સરકારી કર્મચારીઓને તેમના પોસ્ટિંગના સ્થળેથી સરળતાથી હોમ લોન મેળવવા સક્ષમ બનાવે છે. આ પહેલ નેશનલ હાઉસિંગ બેંક (NHB) દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી. NHB એ સરકાર દ્વારા સસ્તા હાઉસિંગ ફાઇનાન્સને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સ્થાપિત એક અગ્રણી એજન્સી છે.

વિગતો શું છે?

ખરેખર, નેશનલ હાઉસિંગ બેંક (NHB) એ 'ગૃહ સુગમ' પોર્ટલ શરૂ કર્યું છે. બેંકે જણાવ્યું હતું કે આ પોર્ટલ ડિજિટલ ધિરાણ અને નાણાકીય સમાવેશને અપનાવવાને વેગ આપશે. બેંકે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તે હોમ લોનની વધુ સારી પહોંચ સુનિશ્ચિત કરીને લોકો માટે ઘરમાલિકીની તકો વધારશે, જેનાથી સસ્તા ઘર ધિરાણને પ્રોત્સાહન આપવાના તેના મિશનને મજબૂત બનાવશે. બેંકે જણાવ્યું હતું કે રક્ષા કર્મચારીઓ, અર્ધલશ્કરી દળો અને સરકારી કર્મચારીઓ (રાજ્ય અને કેન્દ્ર બંને) તેમના સંબંધિત વહીવટી સંસ્થાઓ દ્વારા ડિજિટલ રીતે હોમ લોન માટે અરજી કરી શકે છે.

આનાથી લોન મંજૂરી અને પ્રક્રિયા માટે બેંકો અથવા નાણાકીય સંસ્થાઓની મુલાકાત લેવાની જરૂરિયાત દૂર થાય છે. બેંકે જણાવ્યું હતું કે સરકારી સંસ્થાઓ પોર્ટલની સુવિધાઓનો લાભ લેવા માટે નોંધણી કરાવી શકે છે. બેંકે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કર્મચારીઓ ઓછામાં ઓછી માહિતી આપીને તેમની હોમ લોન અરજીઓ સબમિટ કરી શકે છે, જે પછી લોન આપતી સંસ્થાઓને મોકલવામાં આવે છે.

સસ્તા આવાસ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવામાં આવશે

બેંકે જણાવ્યું હતું કે લોન આપતી સંસ્થાઓ તેમની બેસ્ટ ઓફરો આપશે, જેની અરજદાર સરખામણી કરી શકે છે અને સ્વીકારી શકે છે. બેંકે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે આનાથી, ખાસ કરીને દૂરના વિસ્તારોમાં સેવા આપનાર રક્ષા અને અર્ધલશ્કરી દળો માટે હોમ લોનની ઍક્સેસ સરળ બનશે અને તેના દ્વારા દેશમાં સસ્તા આવાસ ક્ષેત્રને મજબૂત બનાવવામાં આવશે.

આનો અર્થ એ છે કે જે સરકારી કર્મચારીઓ તેમની પોસ્ટિંગની નજીક ઘર બનાવવા માંગે છે તેઓ હવે પોર્ટલ દ્વારા આમ કરી શકે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

