Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચ પહેલા શું વધશે મોંઘવારી ભથ્થું, DA, TA...જાણો શું શું ફાયદા મળશે?

8th Pay Commission: આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ મોંઘવારી ભથ્થાનું શું થશે? આગામી 18 મહિના સુધી આશરે ત્રણવાર ડીએમાં વધારો થાય તેવી આશા છે. હાલ ડીએ 58 ટકા છે ત્યારે ડીએ અને અન્ય ભથ્થા શું ડિસેમ્બર બાદ પણ વધતા રહેશે? ખાસ જાણો આ માહિતી. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 18, 2025, 11:34 AM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: આઠમાં પગાર પંચ પહેલા શું વધશે મોંઘવારી ભથ્થું, DA, TA...જાણો શું શું ફાયદા મળશે?

વર્ષ 2025ના અંતિમ મોંઘવારી ભથ્થા વધારો થઈ ચૂક્યો છે અને હવે મોંઘવારી ભથ્થું 58 ટકા પર પહોંચી ગયું છે. જે 1 જુલાઈ 2025થી લાગૂ થશે. સરકારે આઠમાં પગાર પંચની શરતો નક્કી કરી નાખી છે અને પંચને પોતાનો રિપોર્ટ 18 મહિનામાં સોંપવાનો આદેશ આપ્યો છે. તેનો અર્થ એ થયો કે ભલે આઠમું પગાર પંચ બાદમાં લાગૂ થાય, કર્મચારીઓને તેમનું એરિયર 1 જાન્યુઆરી 2026થી મળશે. હવે સવાલ એ છે કે શું 31 ડિસેમ્બર 2025 બાદ પણ DA, HRA અને TA જેવા ભથ્થા વધતા રહેશે?

DA ક્યાં સુધી વધશે?
આઠમાં પગાર પંચની ભલામણો સંપૂર્ણ રીતે લાગૂ થાય ત્યાં સુધી મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી સાતમાં પગાર પંચના આધારે થતી રહેશે. વિશેષજ્ઞોના જણાવ્યાં મુજબ DAમાં દર 6 મહિને થનારો વધારો ચાલુ રહેશે. આગામી 18 મહિનામાં ત્રણ ચાર વખત ડીએમાં વધારો થાય એવી આશા છે. હાલમાં ડીએ 58 ટકા છે અને એવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આગામી 18 મહિનામાં તે વધીને લગભગ 67% સુધી પહોંચી શકે છે. આઠમું પગાર પંચ લાગૂ થયા બાદ આ મોંઘવારી ભથ્થાને બેઝિક સેલરીમાં ભેળવવામાં આવી શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

જો દર વખતે લગભગ 3 ટકાનો સરેરાશ વધારો ગણીએ તો...

પહેલો વધારો (6 મહિના બાદ): DA = 61%

બીજો વધારો (12 મહિના બાદ): DA = 61%

ત્રીજો વધારો (18 મહિના બાદ): DA = 67%

DAના વધારાની ફિટમેન્ટ ફેક્ટર પર શું અસર પડશે?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ મલ્ટીપ્લાયર છે જેનાથી જૂની બેઝિક સેલરીને ગુણીને નવી બેઝિક સેલરી નક્કી થાય છે. દર વર્ષે કર્મચારીના મૂળ પગારમાં લગભગ 3.5%નું ઈન્ક્રીમેન્ટ મળે છે. 18 મહિનામાં બે વર્ષના ઈન્ક્રીમેન્ટ અને ત્રણ ડીએ બધુ મળીને લગભગ 20 ટકા સુધી મૂળ પગાર વધી શકે છે. 

તેનાથી હાલનું ફિલમેન્ટ ફેક્ટર 1.58થી વધીને લગભગ 1.78 સુધી જઈ શકે છે. જો family unit 3થી વધીને 3.5 કરવામાં આવે અને 15 ટકા મોંઘવારી વધારા ફેક્ટર પણ જોડવામાં આવે તો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લગભગ 2.13 સુધી પહોંચી શકે છે. તેનો અર્થ એ થયો કે કર્મચારીઓનો વર્તમાન બેઝિક પગાર બમણાથી પણ વધુ થઈ શકે છે. 

અન્ય ભથ્થા (HRA, TA) નું શું?
ડીએ ઉપરાંત અન્ય મહત્વપૂર્ણ ભથ્થા પણ વધી શકે છે. હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ(HRA) ના વધવાની સંભાવના સૌથી વધુ છે. કારણ કે તે બેઝિક સેલરી અને ડીએ બંને સાથે જોડાયેલું છે. એ જ રીતે ટ્રાન્સપોર્ટ એલાઉન્સ (TA) અને ચિલ્ડ્રન એજ્યુકેશન અલાઉન્સ (CEA) માં પણ વધારો થઈ શકે છે. પેન્શનર્સ માટે ફિક્સ્ડ મેડિકલ એલાઉન્સ (FMA) અને ડ્રેસ એલાઉન્સ જેવા અન્ય ભથ્થામાં પણ વધારાની શક્યતા છે. 

HRA (મકાન ભાડા ભથ્થું): આ ડીએ અને બેઝિક પે સાથે જોડાયેલું ભથ્થું છે. આથી ડીએ વધે તો HRA પણ વધશે. શહેરની કેટેગરી મુજબ HRA ના દર સંશોધિત થઈ શકે છે. 

TA (મુસાફરી ભથ્થું): તેને પણ સંશોધિત કરાઈ શકે છે. જો કે કેટલાક નાના અને ક્ષેત્રીય ભથ્થાને આઠમાં પગાર પંચમાં ઘટાડી પણ શકે.

CEA (બાળકોનું શિક્ષણ ભથ્થું): જ્યારે DA 50 ટકા પર પહોંચે ત્યારે આ ભથ્થું વધારવામાં આવી શકે છે. તેનાથી બાળકોનું શિક્ષણ કે હોસ્ટેલ સબસિડી સંબધિત રકમ વધે છે. 

FMA (ચિકિત્સા ભથ્થું): આ પણ જ્યારે DA 50 ટકા પર પહોંચે ત્યારે આ ભથ્થું વધારવામાં આવી શકે છે. પેન્શનર્સ માટે ફિક્સ્ડ મેડિકલ એલાઉન્સ વધારવાની સંભાવના છે. 

ડ્રેસ એલાઉન્સતથા રિસ્ક એલાઉન્સ: આ ભથ્થાની પણ સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને કેટલોક વધારો કરવામાં આવી શકે છે. 

શું ઈન્ક્રીમેન્ટ પણ ચાલુ રહેશે?
જી હાં. આઠમાં પગાર પંચ લાગૂ થવા સુધી કર્મચારીઓને તેમના વાર્ષિક વેતન વૃદ્ધિ એટલે કે ઈન્ક્રીમેન્ટ મળતા રહેશે. આ ઈન્ક્રીમેન્ટ સાતમાં પગાર પંચના પે મેટ્રિક્સ મુજબ જ અપાશે. 

MACP (કરિયર પ્રોગ્રેશન)ના નિયમ શું રહેશે
મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ MACP યોજના હેઠળ મળનારા ફાઈનાન્શિયલ અપગ્રેડેશન પણ ચાલુ રહેશે. આ એક સ્થાપિત નિયમ છે જે હેઠળ 10, 20 અને 30 વર્ષની સેવા પૂરી કરવા પર કર્મચારીને નાણાકીય સ્તરમાં વધારો મળે છે. નોંધવા જેવી વાત છે કે આ ફક્ત નાણાકીય લાભ છે, તેમાં પદનું નામ કે વરિષ્ઠતા બદલાતી નથી. તેના માટે 'ખુબ સારા' પરફોર્મન્સની જરૂર હોય છે અને તે નિયમિત કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ પર લાગૂ થાય છે. 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
7th Pay Commission8th Pay CommissionDA hikegovernment employees

Trending news