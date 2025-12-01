સરકારી કર્મચારીઓને મોટો ઝટકો! આજથી બંધ થઈ ગયું આ ઓપ્શન, હવે નહીં લઈ શકે આ સ્કીમનો ફાયદો
Unified Pension Scheme: ભારત સરકારના નાણા મંત્રાલય દ્વારા લાયક કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે UPSના નોટિફિકેશન નંબર F. No. FX-1/3/2024 PR 24.01.2025ના રોજ માધ્યમથી નોટિફાઈ કરવામાં આવ્યું હતું.
Unified Pension Scheme: 1 ડિસેમ્બર 2025થી સરકારી કર્મચારીઓ માટે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)માંથી યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS)માં સ્થળાંતર કરવાનો વિકલ્પ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. નોંધનીય છે કે, NPSમાંથી UPSમાં સ્થળાંતર કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 નવેમ્બર 2025 હતી. સરકારે આ અગાઉ તેમના કર્મચારીઓને NPSની જગ્યાએ UPS પસંદ કરવાની ઘણી તકો આપી હતી અને સમયમર્યાદા પણ લંબાવવામાં આવી હતી. NPSની જગ્યાએ UPS પસંદ કરવાનો વિકલ્પ એવા સરકારી કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ હતો, જેઓ 1 એપ્રિલ 2025થી 31 ઓગસ્ટ 2025ની વચ્ચે સેવામાં સામેલ થયા છે.
આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં નોટિફાઈ કરવામાં આવ્યું હતું UPS
સરકારે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં UPSને નોટિફાઈ કર્યું હતું. ભારત સરકારના નાણા મંત્રાલય દ્વારા 24.01.2025ના રોજ નોટિફિકેશન નંબર F. No. FX-1/3/2024 PR દ્વારા પાત્ર કેન્દ્રીય સરકારી કર્મચારીઓ માટે UPSને નોટિફાઈ કર્યું હતું.
UPS શું છે?
UPSએ ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ એક પેન્શન સ્કીમ છે, જે 1 એપ્રિલ 2025થી અમલમાં છે. આ સ્કીમ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) હેઠળ એક વિકલ્પ તરીકે ઉપલબ્ધ છે. આ સ્કીમ ખાતરીપૂર્વક, ફુગાવા-અનુક્રમિત અને પર્યાપ્ત નિવૃત્તિ લાભો પ્રદાન કરવા માટે ડિઝાઈન કરવામાં આવી છે, જે લાંબા ગાળાની નાણાકીય સુરક્ષા અને પેન્શનની આગાહી અંગેની ચિંતાઓને દૂર કરે છે.
UPSમાં કર્મચારીઓનું કન્ટ્રિબ્યૂટકરવાનું હોય છે બેઝિક સેલેરી અને DAના 10 ટકા
આમાં કર્મચારીઓએ તેમના મૂળ પગાર અને મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ના 10% કન્ટ્રિબ્યૂટ કરવાનું હોય છે, જ્યારે નોકરીદાતા (કેન્દ્ર સરકાર)નું કન્ટ્રિબ્યૂટ 18.5% હોય છે.
UPS પસંદ કર્યા પછી પણ NPS પર સ્વિચ કરવાનો હતો વિકલ્પ
આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને તેમની નિવૃત્તિ પછીની નાણાકીય સુરક્ષા માટે આયોજનમાં જાણકાર પસંદગી પૂરી પાડવાનો છે. UPS પસંદ કરીને કર્મચારીઓ પછીથી NPS પર પાછા સ્વિચ કરી શકે છે.
