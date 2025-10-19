સરકારે વધારી GSTR-3B રિટર્ન ફાઇલ કરવાની ડેડલાઈન, દિવાળી પહેલા આ કરદાતાઓને રાહત
GSTR-3B Filing Deadline: સરકારે જણાવ્યું હતું કે તેમને ઘણા રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો તરફથી વિનંતીઓ મળી છે કે કરદાતાઓને સર્વરની ગતિ ધીમી હોવાથી અને પોર્ટલ પર વધતા ભારને કારણે GSTR-3B ફાઇલ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
GSTR-3B Filing Deadline: ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) કરદાતાઓને થોડી રાહત મળી છે. કેન્દ્ર સરકારે GSTR-3B રિટર્ન ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ 20 ઓક્ટોબરથી વધારીને 25 ઓક્ટોબર, 2025 કરી છે. આ નિર્ણય મુખ્યત્વે વ્યવસાયો અને કરદાતાઓના હિતમાં લેવામાં આવ્યો છે, જેમને ટેકનિકલ સમસ્યાઓ અથવા અન્ય સમસ્યાઓના કારણે રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો.
વિગતો શું છે?
સરકારે જણાવ્યું હતું કે ઘણા રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોએ વિનંતી કરી હતી કે સર્વરની ગતિ ધીમી હોવાથી અને પોર્ટલ પર વધતા ભારને કારણે કરદાતાઓને GSTR-3B ફાઇલ કરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, નાણા મંત્રાલયે કરદાતાઓને રાહત આપવા માટે આ વિસ્તરણ લંબાવ્યું છે. આ સૂચના સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી હતી.
GSTR-3B શું છે?
GSTR-3B એક માસિક રિટર્ન છે જે દરેક નોંધાયેલા GST કરદાતાએ ફાઇલ કરવાનું ફરજિયાત છે. તેમાં વ્યવસાયોને તેમના વેચાણ, ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) અને ચૂકવવાપાત્ર કર વિશે માહિતી પ્રદાન કરવાની જરૂર છે. સમયસર રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં નિષ્ફળતા દંડ અને વ્યાજ ભોગવવા પડે છે. તેથી, સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલ આ વધારાનો સમયગાળો કરદાતાઓને સમયસર પાલન સુનિશ્ચિત કરવાની તક આપશે.
વિશ્લેષક અભિપ્રાય
નિષ્ણાતો કહે છે કે ઘણા નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો (SMEs) ઓક્ટોબરના અંત સુધી તહેવારોની મોસમની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. આ વિસ્તરણ રાહત આપશે અને પાલનને સરળ બનાવશે. ટેક્સ એક્સપર્ટ માને છે કે આ નિર્ણય ડિજિટલ પોર્ટલ પરનો ભાર ઘટાડવામાં અને કરદાતાના અનુભવને સુધારવામાં પણ મદદ કરશે.
CBIC એ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ વિસ્તરણ ફક્ત GSTR-3B ફાઇલિંગ માટે છે, અન્ય રિટર્ન અથવા પાલનની સમયમર્યાદા યથાવત રહેશે. વિભાગે કરદાતાઓને સિસ્ટમ પર છેલ્લી ઘડીના દબાણને ટાળવા માટે સમયમર્યાદા સુધીમાં તેમના રિટર્ન ફાઇલ કરવા અપીલ કરી છે.
નાણા મંત્રાલયના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર કરદાતાઓ માટે સરળ અને પારદર્શક કર પ્રણાલી પ્રદાન કરવા માટે સતત પ્રયાસશીલ છે. GSTR-3B ફાઇલિંગ તારીખનો આ વધારો તે દિશામાં એક પગલું છે, જે વ્યવસાયોને પાલન કરવા માટે પૂરતો સમય આપે છે અને GST સિસ્ટમને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવે છે. આ નિર્ણયથી દેશભરના લાખો વ્યવસાયો, કર સલાહકારો અને એકાઉન્ટન્ટ્સને રાહત મળવાની અપેક્ષા છે.
