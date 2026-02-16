Government Warning: 8મા પગાર પંચ પર સરકારે મોટી ચેતવણી, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર
Government On 8th Pay Commission: જ્યારે લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા પગાર પંચ હેઠળ સંભવિત પગાર વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે સાયબર ફ્રોડ કરનારાઓ તેમની જિજ્ઞાસાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. સરકારે તેમને સાવધાન રહેવાની સુચના આપી છે.
- સરકારે લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો સાવધાન રહેવાની સુચના આપી છે.
- 8મા પગાર પંચ પગાર કેલ્ક્યુલેટર નામની એક નકલી એપ્લિકેશન ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે
- સાયબર ફ્રોડ કરનારાઓ તેમની જિજ્ઞાસાનો લાભ લઈ રહ્યા છે
Government On 8th Pay Commission: જ્યારે લાખો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો 8મા પગાર પંચ હેઠળ સંભવિત પગાર વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યારે સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓ તેમની ઉત્સુકતાનો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં, 8મા પગાર પંચ પગાર કેલ્ક્યુલેટર નામની એક નકલી એપ્લિકેશન ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે, જેની લિંક્સ લોકોને મેસેજ અને વોટ્સએપ દ્વારા ડાઉનલોડ કરવા માટે મોકલવામાં આવી રહી છે. તે કર્મચારીઓને તેમના સુધારેલા પગારની ગણતરી કરવાની મંજૂરી આપવાનો દાવો કરે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં, તે એક મોટી સાયબર છેતરપિંડી છે. છેતરપિંડીના અસંખ્ય કિસ્સાઓ પછી, એજન્સીઓએ ચેતવણી જાહેર કરી છે.
સરકારી ચેતવણી
ગૃહ મંત્રાલયની સાયબર સુરક્ષા પહેલ, સાયબર દોસ્તે આ બાબત અંગે ચેતવણી જાહેર કરી છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ એપ્લિકેશન કોઈપણ સત્તાવાર પ્લેટફોર્મ, જેમ કે Google Play પર ઉપલબ્ધ નથી. છેતરપિંડી કરનારાઓ તેને APK ફાઇલ તરીકે મોકલે છે અને લોકોને સીધા તેમના ફોન પર ઇન્સ્ટોલ કરવાનું કહે છે.
અજાણ્યા યુઝર્સ ઘણીવાર એ સમજવામાં નિષ્ફળ જાય છે કે APK ફાઇલને સાઇડલોડ કરવી કેટલું જોખમી હોઈ શકે છે. સરકારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે તે ક્યારેય WhatsApp અથવા અન્ય કોઈ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા APK ફાઇલો મોકલતી નથી.
એક્સપર્ટનો અભિપ્રાય
એક્સપર્ટના મતે, ફોન પર આ નકલી એપ ઇન્સ્ટોલ થતાંની સાથે જ તે બેકગ્રાઉન્ડમાં કામ કરવાનું શરૂ કરે છે. આ એપ દ્વારા છેતરપિંડી કરનારાઓ મોબાઇલ મેસેજ, બેંક વિગતો અને OTP પણ મેળવી લે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, વપરાશકર્તાઓ અજાણ હોય છે, અને તેમના બેંક ખાતા મિનિટોમાં ખાલી થઈ જાય છે. સાયબર ગુનેગારો આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ લોકોને તેમના મહેનતના પૈસાથી છેતરવા માટે કરી રહ્યા છે. તેથી, કોઈપણ અજાણી લિંક અથવા ફાઇલ ડાઉનલોડ કરતા પહેલા સંપૂર્ણ તપાસ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે.
કર્મચારીઓએ શું કરવું જોઈએ
જો તમે આકસ્મિક રીતે આવી શંકાસ્પદ એપ ડાઉનલોડ કરો છો, તો તેને તાત્કાલિક અનઇન્સ્ટોલ કરો અને, જો જરૂરી હોય તો, તમારા ફોનને ફેક્ટરી રીસેટ કરો. ક્યારેય OTP અથવા બેંક માહિતી શેર કરશો નહીં. ફક્ત સત્તાવાર સરકારી વેબસાઇટ પરથી જ 8મા પગાર પંચ સંબંધિત માહિતી મેળવો.
કોઈપણ સાયબર છેતરપિંડીની તાત્કાલિક જાણ 1930 પર અથવા સત્તાવાર પોર્ટલ દ્વારા કરો. સતર્ક રહો, સુરક્ષિત રહો - કારણ કે એક નાની ભૂલ પણ નોંધપાત્ર નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.
