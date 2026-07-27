/જૂની પેન્શન યોજના અંગે સરકારે આપ્યું મોટું અપડેટ, સરકારી કર્મચારીઓ માટે જાણવું જરૂરી

Old Pension Scheme : જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી છો અને 8મા પગાર પંચની સાથે જૂની પેન્શન યોજના (OPS) ફરીથી શરૂ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા હો, તો તમારા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે હાલમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે OPS ફરીથી લાગુ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી, આનો અર્થ એ છે કે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) અને યુનિફાઇડ પેન્શન યોજના (UPS) હાલ પૂરતી અમલમાં રહેશે.
જૂની પેન્શન યોજના ફરીથી શરૂ નહીં થાય
23 જુલાઈ, 2026ના રોજ રાજ્યસભામાં પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં સરકારના નાણા મંત્રાલય હેઠળના એક્સપેન્ડિચર વિભાગે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે જૂની પેન્શન યોજના ફરીથી શરૂ કરવા માટે કોઈ વિચારણા કરવામાં આવી રહી નથી. આ જવાબ સરકારના અગાઉના વલણ સાથે સુસંગત છે અને સ્પષ્ટપણે સૂચવે છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં OPS ફરી શરૂ થવાની કોઈ શક્યતા નથી.
જોકે, ઘણા કર્મચારી સંગઠનોએ 8મા પગાર પંચ પહેલાં જૂની પેન્શન યોજના ફરીથી શરૂ કરવાની માંગ કરી છે. તેમની દલીલ છે કે NPS હેઠળ મળતું પેન્શન શેરબજારના પ્રદર્શન પર આધાર રાખે છે, જે નિવૃત્તિ પછી નિશ્ચિત આવકની કોઈ ગેરંટી આપતું નથી. તેનાથી વિપરીત, જૂની પેન્શન યોજના કર્મચારીના છેલ્લા પગારના આધારે પેન્શન પૂરું પાડતી હતી, જે ભવિષ્યમાં વધુ સુરક્ષા પ્રદાન કરતી હતી.
આ સંસ્થાઓ કરી રહી છે OPSની માંગ
OPSની માંગ કરતી સંસ્થાઓમાં NC-JCM (નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી), FNPO (ફેડરેશન ઓફ નેશનલ પોસ્ટલ ઓર્ગેનાઈઝેશન), AIDEF (ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન), AINPSEF (ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન), અને IRTSA (ઇન્ડિયન રેલ્વે ટેકનિકલ સુપરવાઇઝર્સ એસોસિએશન)નો સમાવેશ થાય છે. તેમના મેમોરેન્ડામાં, આ સંગઠનોએ જણાવ્યું છે કે 1 જાન્યુઆરી, 2004 પછી સેવામાં જોડાયેલા કર્મચારીઓને NPSને કારણે ઓછા નિવૃત્તિ લાભો મળવાનું જોખમ રહે છે.
NC-JCMએ તેના મેમોરેન્ડમમાં એ પણ જણાવ્યું છે કે NPS સંપૂર્ણપણે બજાર સાથે સંકળાયેલ સિસ્ટમ છે, અને તેથી કોઈ ગેરંટીકૃત પેન્શન આપતી નથી. સંગઠનનું કહેવું છે કે 1 જાન્યુઆરી, 2004 પછી ભરતી થયેલા કર્મચારીઓને જૂની પેન્શન યોજનામાંથી બાકાત રાખવાથી ભેદભાવ થાય છે અને તેમની સામાજિક સુરક્ષા પર અસર પડે છે.
UPS અંગે પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા
કર્મચારી સંગઠનોએ યુનિફાઇડ પેન્શન યોજના (UPS) અંગે પણ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. તેમનો દાવો છે કે 26 લાખથી વધુ લાયક કર્મચારીઓમાંથી, ફક્ત 1.22 લાખ લોકોએ UPS પસંદ કર્યું છે. તેના આધારે સંગઠનોનો દલીલ છે કે કર્મચારીઓ હજુ પણ જૂની પેન્શન યોજનાને વધુ સુરક્ષિત અને શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ માને છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારે 1 જાન્યુઆરી, 2004ના રોજ અથવા તે પછી નિયુક્ત થયેલા મોટાભાગના કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે રાષ્ટ્રીય પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) લાગુ કરી હતી. ત્યારબાદ, ઘણા રાજ્યોએ પણ તેને અપનાવ્યું, જોકે કેટલાક રાજ્યોએ પાછળથી તેમના કર્મચારીઓ માટે જૂની પેન્શન યોજના તરફ પાછા ફર્યા.
NPS અને UPS અમલમાં રહેશે
હાલ માટે, સરકારનું વલણ એકદમ સ્પષ્ટ છે. સંસદમાં તાજેતરમાં આપવામાં આવેલા નિવેદન મુજબ, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂની પેન્શન યોજના શરૂ કરવાની કોઈ યોજના નથી. પરિણામે NPS અને UPS અમલમાં રહેશે. જો કે, કર્મચારી સંગઠનો 8મા પગાર પંચ દ્વારા તેમની માંગણીઓ પર દબાણ કરવાનું ચાલુ રાખે છે, તેથી નજીકના ભવિષ્યમાં બધાની નજર કમિશનની ભલામણો પર રહેશે.