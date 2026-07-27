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જૂની પેન્શન યોજના અંગે સરકારે આપ્યું મોટું અપડેટ, સરકારી કર્મચારીઓ માટે જાણવું જરૂરી

Old Pension Scheme : જો તમે પણ સરકારી કર્મચારી છો અને જૂની પેન્શન યોજના શરૂ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે, કારણ કે સરકારે સંસદમાં જૂની પેન્શન યોજના અંગે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે, ત્યારે સરકારે શું સ્પષ્ટતા કરી છે, તેના વિશે આ લેખમાં જણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 27, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:16 PM IST
જૂની પેન્શન યોજના અંગે સરકારે આપ્યું મોટું અપડેટ, સરકારી કર્મચારીઓ માટે જાણવું જરૂરી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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