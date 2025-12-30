યુવાનોને સરકાર તરફથી New Year Gift, પ્રથમ વખત નોકરી મેળવનારને મળશે 15,000 રૂપિયા
EPFO New Year Gift: જો તમે પ્રથમ વખત નોકરી શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છો અને તમારું EPFO (Provident Fund) એકાઉન્ટ પહેલીવાર રજીસ્ટર થઈ રહ્યું છે, તો તમારા માટે આ ખૂબ જ સારા સમાચાર છે. સરકાર તમને 15,000ની સહાય આપવા જઈ રહી છે. તેની સંપૂર્ણ વિગતો અહીં વાંચો.
EPFO New Year Gift: નવા વર્ષના આગમન પહેલાં જ સરકારે યુવાનોને એક શાનદાર ભેટ આપી છે. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે (Ministry of Labour and Employment) સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક પોસ્ટ દ્વારા માહિતી આપી છે કે, 'પ્રધાનમંત્રી વિકસિત ભારત રોજગાર યોજના' હેઠળ સરકાર એવા યુવાનોને 15,000 ની પ્રોત્સાહક રકમ આપશે જેઓ પહેલીવાર નોકરીમાં જોડાઈ રહ્યા છે અને જેમનું પ્રથમ વખત EPFO એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવી રહ્યું છે.
મંત્રાલયે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે પ્રધાનમંત્રી વિકસિત ભારત રોજગાર યોજના હેઠળ પ્રથમ વખત ફોર્મલ સેક્ટરમાં નોકરી મેળવનારા યુવાનોને 15,000 સુધીની પ્રોત્સાહક રકમ આપવામાં આવશે. વધુ માહિતી માટે http://pmvbry.labour.gov.in પર વિઝિટ કરો.
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार औपचारिक नौकरी पाने वाले युवाओं को ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए https://t.co/G6lyxmLP2x पर विजिट करें। #MoLE #Employment pic.twitter.com/nw9laLUACn
— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) December 28, 2025
આ યોજનાનો લાભ કેવી રીતે લેવો?
સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી આ 15,000 રૂપિયાની યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે કર્મચારીઓએ પહેલા EPFO માં નોંધણી કરાવવી પડશે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે કરાર આધારિત કામ કરી રહ્યા છો અને તમારી પાસે EPFO ખાતું નથી, તો તમે આ યોજના માટે પાત્ર નહીં રહેશો. તમારું EPFO ખાતું ખોલ્યા પછી જ તમને સરકાર તરફથી આ પ્રોત્સાહન મળશે. કર્મચારીઓએ pmvry.labor.gov.in પર જઈને નોંધણી કરાવવી પડશે.
