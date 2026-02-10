8મા પગાર પંચ હેઠળ પેન્શન પર સરકારે આપી મહત્વપૂર્ણ માહિતી, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે જાણવી જરૂરી
8th Pay Commission Pension Updates: સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ હતો કે શું 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ અથવા તે પહેલાં નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચ હેઠળ સુધારેલા પેન્શન મળશે અને શું નાણા બિલ 2025 સરકારને તેમની નિવૃત્તિ તારીખના આધારે પેન્શનરો વચ્ચે તફાવત કરવાનો અધિકાર આપે છે.
Government Pension News: કેન્દ્ર સરકારે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ (8મા સીપીસી) સંબંધિત અનેક પેન્શન સંબંધિત પ્રશ્નો પર પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. આ માહિતી રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ સોમવાર, 9 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ રાજ્યસભામાં સંસદ સભ્ય આનંદ ભદોરિયાના પ્રશ્નના જવાબમાં આપી હતી. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ હતો કે શું 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ અથવા તે પહેલાં નિવૃત્ત થનારા કર્મચારીઓને 8મા પગાર પંચ હેઠળ સુધારેલા પેન્શન મળશે અને શું નાણા બિલ 2025 સરકારને તેમની નિવૃત્તિ તારીખના આધારે પેન્શનરો વચ્ચે તફાવત કરવાનો અધિકાર આપે છે.
પેન્શન પર સરકારનો પ્રતિભાવ
મંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે નાણા બિલ દ્વારા પેન્શન સીધા નક્કી અને સુધારેલા નથી. કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના પેન્શનનું સંચાલન સેન્ટ્રલ સિવિલ સર્વિસીસ (પેન્શન) નિયમો, 2021, અસાધારણ પેન્શન નિયમો, 2023 અને સમયાંતરે જાહેર કરાયેલા સરકારી આદેશો દ્વારા કરવામાં આવે છે. જ્યારે પણ પગાર પંચ તેની ભલામણો રજૂ કરે છે અને સરકાર તેમને સ્વીકારે છે, ત્યારે અલગ સામાન્ય આદેશો જાહેર કરવામાં આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે ફક્ત નાણા બિલ 2025ના આધારે પેન્શનમાં કોઈ સ્વચાલિત ફેરફારો થતા નથી.
નાણામંત્રીએ કરી સ્પષ્ટતા
નાણામંત્રીએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે નાણા અધિનિયમ, 2025 નો ભાગ IV, ફક્ત હાલના પેન્શન નિયમોને માન્ય કરે છે, તેમાં ફેરફાર કરતો નથી. આનો અર્થ એ છે કે આ કાયદા હેઠળ હાલના નાગરિક અને સંરક્ષણ પેન્શનમાં કોઈ સીધા ફેરફારો થતા નથી. સેન્ટ્રલ પગાર પંચ એક નિષ્ણાત સંસ્થા છે જે કર્મચારીઓની વિવિધ શ્રેણીઓ માટે પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શનની ભલામણ કરે છે, પરંતુ સરકાર ત્યારબાદ નિયમો દ્વારા તેમના અમલીકરણ પર નિર્ણય લે છે.
રચના પર અપડેટ
8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચ અંગે, સરકારે તેની રચના પર અપડેટ પણ પ્રદાન કર્યું છે. મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ, સરકારે 8મા પગાર પંચની રચના અને તેની સંદર્ભ શરતો (ToR)ની સૂચના આપી હતી. કમિશને તેની રચનાના 18 મહિનાની અંદર તેનો અહેવાલ રજૂ કરવો જરૂરી છે. કમિશન કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે પગાર, ભથ્થાં અને પેન્શનના તમામ પાસાઓ પર ભલામણો કરશે. હાલમાં, કોઈપણ પેન્શન સુધારો કમિશનની ભલામણો પ્રાપ્ત થયા પછી અને સરકાર તેને મંજૂરી આપે તે પછી જ થશે.
