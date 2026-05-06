/સરકારે નવો LPG નિયમ લાગુ કર્યો! પાલન નહીં કરો તો રદ્દ થશે તમારૂ કનેક્શન, તત્કાલ કરો આ જરૂરી કામ

New LPG Rule: જો તમારા ઘરમાં પણ રસોઈ ગેસ સિલિન્ડર અને પાઇપ ગેસ (PNG) બંનેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. ભારત સરકારે હવે એક ઘર, એક કનેક્શનનો નિયમ લાગૂ કર્યો છે. નવા નિયમ પ્રમાણે કોઈપણ એક પરિવાર માટે સબસિડીવાળા ઘરેલું એલપીજી સિલિન્ડર અને પીએનજી કનેક્શન બંનેને એક સાથે રાખવા ગેરકાયદેસર છે. પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા તણાવ અને વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટને કારણે ઈંધણની સપ્લાય પ્રભાવિત થઈ છે, જેના કારણે સરકારે ગેસનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવા માટે આ પગલું ભર્યું છે.
કેમ ડબલ કનેક્શન પર લાગ્યો પ્રતિબંધ?
સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સબસિડીવાળા એલપીજી સિલિન્ડરોની કાળાબજારી રોકવા અને તે ખાતરી કરવાનો છે કે ગેસ સિલિન્ડર માત્ર તે જરૂરિયાતમંદ પરિવારો સુધી પહોંચે, જ્યાં હજુ સુધી પીએનજી ગેસની વ્યવસ્થા નથી. દેશના અનેક મોટા શહેરોમાં ગેસ કંપનીઓ હવે તેવા ઘરની ઓળખ કરી રહી છે, જે બંને કનેક્શનનો એક સાથે ફાયદો ઉઠાવી રહ્યાં છે. પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલય દ્વારા જારી નવા આદેશ હેઠળ ઓયલ કંપનીઓ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સને સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે પીએનજીવાળા ઘરોને નવું એલપીજી સિલિન્ડર જારી કે રીફિલ ન કરવામાં આવે.
બંને કનેક્શન હોય તે શું કરે?
એલપીજી સિલિન્ડર સરેન્ડર કરેઃ જો તમારા ઘરમાં પીએનજી (પાઇપ ગેસ) ચાલૂ થઈ ગયો છે, તો તમારે તત્કાલ એલપીજી સિલિન્ડરને સરેન્ડર કરવો પડશે.
સ્વેચ્છાથી છોડી રહ્યાં છે લોકોઃ અત્યાર સુધી દેશભરમાં 43000થી વધુ ગ્રાહકો સ્વેચ્છાથી પોતાનું એલપીજી કનેક્શન સરેન્ડર કરાવી ચૂક્યા છે, પરંતુ સરકારની પાસે હાજર ડેટા અનુસાર આવા ઘરોની સંખ્યા ખુબ વધુ છે.
કાર્યવાહીની ચેતવણીઃ જો કોઈ પરિવાર આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે તો તેના પર દંડ ફટકારવામાં આવી શકે છે અને કોઈ પૂર્વ સૂચના વગર તેનું કનેક્શન પણ રદ્દ કરવામાં આવી શકે છે.
વૈશ્વિક સંકટની ભારત પર અસર
ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું 88 ટકા કાચુ તેલ, 50 ટકા પ્રાકૃતિક ગેસ અને લગભગ 60 ટકા એલપીજી વિદેશથી આયાત કરે છે. ઈરાન-ઈઝરાયલ તણાવ અને વૈશ્વિક સંકટને કારણે ગેસ સપ્લાય સીમિત થઈ ગઈ છે. તેની અસર ન માત્ર ઘરો પર, પરંતુ હોટલો, રેસ્ટોરન્ટ્સ અને કોમર્શિયલ યુનિટ્સ પર પણ પડી રહી છે. તેથી જો તમારી પાસે બે કનેક્શન છે તો કોઈ મુશ્કેલીથી બચવા માટે એક કનેક્શન સરેન્ડર કરાવી દો.
આજે શું છે એલપીજીનો ભાવ
ઘરોમાં સૌથી વધુ 14.2 કિલોના સિલિન્ડરનો ઉપયોગ થાય છે. આજે એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમત 920 રૂપિયા આસપાસ છે.