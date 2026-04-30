Business | મિડલ ઈસ્ટમાં સંકટ વચ્ચે સરકારે લોકોની દૂર કરી સૌથી મોટી ચિંતા! LPG સપ્લાયને લઈને આપ્યું મોટું અપડેટ

LPG Supply India: સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પશ્ચિમ એશિયાના સંકટ છતાં દેશમાં LPGનો 100% સપ્લાય બનેલી છે અને ક્યાંય પણ ગેસની અછત નથી. જો કે, કેટલીક જગ્યાએ 'પેનિક બાઈંગ' જોવા મળી છે, જેને રોકવા માટે લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ જરૂરિયાત અનુસાર જ સિલિન્ડર બુક કરાવે. સામાન્ય જનતાએ ગભરાવાની જરૂર નથી.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 30, 2026, 11:27 PM IST
  • પશ્ચિમ એશિયામાં સંકટ છતાં દેશમાં LPGનો 100% સપ્લાય યથાવત
  • દેશમાં LPG અને ખાતરનો પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ
  • LPG બાદ ખાતરના સ્ટોક અંગે પણ સરકારે આપી મોટી રાહત

LPG Supply India: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે રસોઈ ગેસને લઈને લોકોના મનમાં ચિંતા વધી ગઈ છે, પરંતુ સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, દેશમાં ગેસની કોઈ અછત નથી. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ઘરેલું LPGનો સપ્લાય સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે અને સમગ્ર દેશમાં 100% ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહી છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે, અત્યાર સુધી ક્યાંય પણ 'ડ્રાય-આઉટ' એટલે કે ગેસ ખતમ થવાની સ્થિતિ સામે આવી નથી. તેમ છતાં કેટલીક જગ્યાએ લોકો દ્વારા જરૂરિયાત કરતા વધુ સિલિન્ડર બુક કરાવવાના સમાચાર આવ્યા છે, જે બાબતે સરકારે લોકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ ગભરાઈને ગેસનું વધારાનું બુકિંગ ન કરે.

ઓનલાઈન બુકિંગ અને પારદર્શિતા
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs) સતત સપ્લાય ચેઈનને મજબૂત બનાવી રાખવા માટે કામ કરી રહી છે, જેથી દરેક ગ્રાહક સુધી સમયસર ગેસ પહોંચી શકે. આજની સ્થિતિમાં લગભગ 98% LPG બુકિંગ ઓનલાઈન થઈ રહ્યું છે, જે સિસ્ટમને વધુ પારદર્શક અને ઝડપી બનાવે છે. બીજી તરફ ઘણા ગ્રાહકોએ પાઈપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) અપનાવીને પોતાના LPG કનેક્શન સ્વેચ્છાએ સરેન્ડર પણ કર્યા છે, જેના કારણે સપ્લાય પરનું દબાણ વધુ ઘટ્યું છે.

અફવાઓથી બચવા અપીલ
સરકારે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, દેશભરમાં રિટેલ આઉટલેટ્સ પર કામકાજ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે અને કોઈપણ પ્રકારનો અવરોધ નથી. મંત્રાલય રાજ્ય સરકારો સાથે સતત સંપર્કમાં છે, જેથી ક્યાંય પણ ગભરાટ અથવા અફવાઓને કારણે બિનજરૂરી ખરીદીને રોકી શકાય. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં અફવાઓ પર ધ્યાન આપવાને બદલે સત્તાવાર માહિતી પર ભરોસો કરવો વધુ જરૂરી છે.

ખાતરના સ્ટોક અંગે રાહતના સમાચાર
LPG ઉપરાંત ખાતર (ફર્ટિલાઈઝર)ની ઉપલબ્ધતાને લઈને પણ સરકારે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. હાલના સમયમાં દેશ પાસે લગભગ 193.38 લાખ મેટ્રિક ટન ખાતરનો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે, જે ખરીફ સીઝનની જરૂરિયાતના અંદાજે 50% છે. આ સિવાય સંભવિત અછતને પહોંચી વળવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ટેન્ડર દ્વારા વધારાનો સપ્લાય પણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે.

સરકારનો સ્પષ્ટ સંદેશ છે કે, દેશમાં LPG, PNG અને અન્ય જરૂરી સંસાધનોની કોઈ અછત નથી. આવી સ્થિતિમાં સામાન્ય લોકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી. જરૂરિયાત મુજબ જ ગેસ ખરીદો અને અફવાઓથી બચો, જેથી સપ્લાય સિસ્ટમ સરળતાથી ચાલતી રહે અને દરેક ઘર સુધી સમયસર ગેસ પહોંચી શકે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

