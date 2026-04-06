સરકારનો મહત્ત્વનો નિર્ણય... હવે જ્વેલરી થશે વધુ સસ્તી? સ્ટોક માર્કેટમાં શેર બન્યા 'રોકેટ'
Gold Silver News: સોમવાર એટલે કે 6 એપ્રિલના રોજ જ્વેલરી કંપનીઓના શેરમાં જોરદાર તેજી જોવા મળી છે. કારોબાર દરમિયાન 15 ટકા સુધીની શાનદાર તેજી રહી. કારોબારના અંતમાં Senco Goldના શેર લગભગ 11 ટકા વધીને બંધ થયા છે, જ્યારે ટ્રેડિંગ દરમિયાન શેરમાં 15 ટકાથી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો.
- સોના-ચાંદીની બેઝ ઇમ્પોર્ટ પ્રાઇસમાં કર્યો ઘટાડો
- સરકારના નિર્ણયથી જ્વેલરી કંપનીઓના પ્રોફિટ માર્જિન વધશે
- હવે જ્વેલરીની આયાત માટે લાઇસન્સ ફરજિયાત
Trending Photos
Gold Silver News: આ તેજી પાછળનું મુખ્ય કારણ કેન્દ્ર સરકારનો એક મહત્ત્વનો નિર્ણય છે. સરકારે સોના અને ચાંદીની બેઝ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસ (Base Import Price)માં મોટો ઘટાડો કર્યો છે. સરકારના આ પગલાથી બુલિયન માર્કેટ અને જ્વેલરી સ્ટોક્સને લઈને રોકાણકારોનો અભિગમ અચાનક બદલાઈ ગયો, જેના કારણે સોમવારે બજાર ખુલતાની સાથે જ ખરીદીની હોડ જામી ગઈ. ઉલ્લેખનીય છે કે, સરકારના આ નિર્ણય પહેલા MCX પર ગોલ્ડ અને સિલ્વર લાલ નિશાનમાં કારોબાર કરી રહ્યા હતા, પરંતુ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસ ઘટવાના સમાચારથી ભાવ 2% સુધી વધી ગયા.
સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઈનડાયરેક્ટ ટેક્સેઝ એન્ડ કસ્ટમ્સ (CBIC)ની સૂચના અનુસાર, સોનાની બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસને 1652 ડોલરથી ઘટાડીને 1526 ડોલર પ્રતિ 10 ગ્રામ કરી દેવામાં આવી છે. તેવી જ રીતે, ચાંદીની બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસમાં પણ મોટો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. સરકારે ચાંદીની બેસ ઈમ્પોર્ટ પ્રાઈસ ઘટાડીને 2427 ડોલર પ્રતિ કિલો કરી દીધી છે. જે પહેલા 2820 ડોલર હતી.
બેઝ પ્રાઈસના આધારે નક્કી થાય છે કસ્ટમ ડ્યૂટી
નોંધનીય છે કે, ભારતમાં સોના-ચાંદી પર લાગતી કસ્ટમ ડ્યૂટી આ બેઝ પ્રાઈસના આધારે જ નક્કી કરવામાં આવે છે, તેથી આ ઘટાડાનો સીધો અર્થ એ છે કે, હવે જ્વેલર્સ માટે કાચો માલ આયાત કરવો પહેલા કરતા ઘણો સસ્તો થઈ જશે.
જો જ્વેલરી સ્ટોક્સની વાત કરીએ તો, Senco Goldના શેરમાં સૌથી વધુ ઉછાળો જોવા મળ્યો, જ્યારે કલ્યાણ જ્વેલર્સ (Kalyan Jewellers)ના શેર પણ 6.57% વધીને 420.35 પર બંધ થયા હતા. આ સિવાય ટાઈટન કંપની, પી.એન. ગાડગિલ અને ટીબીઝેડ (TBZ)ના શેરોમાં પણ 4% સુધીની તેજી નોંધાઈ, જેના કારણે આખું સેક્ટર લીલા નિશાનમાં ચમકવા લાગ્યું.
નિષ્ણાતોએ શું કહ્યું?
નિષ્ણાતોના મતે, આયાત કિંમતોમાં ઘટાડો થવાથી જ્વેલરી કંપનીઓના પ્રોફિટ માર્જિનમાં સુધારો થશે. જ્યારે કાચા માલની પડતર કિંમત ઘટે છે, ત્યારે કંપનીઓ કાં તો તેમનો નફો વધારી શકે છે અથવા ગ્રાહકોને વધુ સારી કિંમતો (ડિસ્કાઉન્ટ) ઓફર કરી શકે છે. નવા નાણાકીય વર્ષ (FY 2026-27)ની શરૂઆતમાં આ નીતિગત ફેરફાર કંપનીઓની બેલેન્સ શીટ માટે સકારાત્મક સંકેત છે.
ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર
ભારતમાં અત્યારે લગ્ન અને તહેવારોની સીઝન નજીક છે. સોના-ચાંદીના ભાવમાં નરમાશ આવવાથી રિટેલ ગ્રાહકો તરફથી માંગ વધવાની આશા છે. જે ગ્રાહકો રેકોર્ડબ્રેક ઉંચા ભાવને કારણે ખરીદી ટાળી રહ્યા હતા, તેઓ હવે નીચા ભાવનો લાભ લેવા બજાર તરફ વળી શકે છે.
લાઇસન્સ લેવું ફરજિયાત
સરકારે માત્ર બેઝ પ્રાઈસ ઘટાડીને રાહત નથી આપી, પરંતુ એક બીજો કડક નિયમ પણ લાગુ કર્યો છે. હવે સોના-ચાંદીના તૈયાર ઘરેણાં (Finished Jewellery) મંગાવવા માટે સરકાર પાસેથી લાઇસન્સ લેવું ફરજિયાત રહેશે. આનાથી સ્થાનિક ઉત્પાદન (Domestic Manufacturing)ને પ્રોત્સાહન મળશે અને ગેરકાયદેસર વેપાર પર રોક લાગશે, જેનો લાંબા ગાળે સંગઠિત ક્ષેત્રની મોટી જ્વેલરી કંપનીઓને મોટો ફાયદો મળી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે