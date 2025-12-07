Prev
આધાર કાર્ડ અંગે નવા નિયમો લાવી રહી છે સરકાર, હવે નહીં રાખી શકો આધાર કાર્ડની ફોટોકોપી


Aadhaar Card New Rule: આધાર કાર્ડ સંબંધિત એક નવો નિયમ આવી રહ્યો છે. સરકાર ટૂંક સમયમાં એવા નિયમો રજૂ કરશે જેમાં હોટલ, ઇવેન્ટ આયોજકો અને સમાન સ્થળોએ આધાર કાર્ડની ફિઝિકલ ફોટોકોપી સ્વીકારવાનું અને સંગ્રહ કરવાનું સંપૂર્ણપણે બંધ કરવું પડશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:18 PM IST

Aadhaar Card New Rule: આધાર કાર્ડ સંબંધિત એક નવો નિયમ આવી રહ્યો છે. સરકાર ટૂંક સમયમાં એક નિયમ રજૂ કરશે જેમાં હોટલ, ઇવેન્ટ આયોજકો અને સમાન સ્થળોએ આધાર કાર્ડની ફિઝિકલ ફોટોકોપી સ્વીકારવાનું અને સંગ્રહ કરવાનું સંપૂર્ણપણે બંધ કરવાનું રહેશે. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ ફેરફાર એટલા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે કારણ કે આધારની કાગળની નકલ રાખવાથી ગોપનીયતા જોખમાય છે અને તે આધાર કાયદાની વિરુદ્ધ પણ છે. UIDAIએ નવા નિયમને મંજૂરી આપી છે, અને તે ટૂંક સમયમાં સૂચિત કરવામાં આવશે. નવા નિયમ હેઠળ, ઑફલાઇન આધાર ચકાસણી કરવા માંગતી કોઈપણ સંસ્થાને UIDAI સાથે નોંધણી કરાવવાની અને ડિજિટલી ચકાસણી કરવાની જરૂર પડશે.

વિગતો શું છે?

UIDAI ના વડા ભુવનેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે હવે બધી સંસ્થાઓને સુરક્ષિત API (એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામિંગ ઇન્ટરફેસ) દ્વારા QR કોડ અને એપ્લિકેશન-આધારિત ચકાસણીનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે. આનો અર્થ એ છે કે હોટલ, ઇવેન્ટ સ્થળો અને અન્ય સ્થળોએ ભૌતિક આધાર નકલો પ્રદાન કરવાની જરૂર રહેશે નહીં. આ પગલાનો હેતુ પેપર બેસ્ડ ચકાસણીને નિરુત્સાહિત કરવાનો અને આધાર ડેટાના દુરુપયોગની સંભાવના ઘટાડવાનો છે.

UIDAI: એક નવી એપ્લિકેશન

UIDAI એક નવી એપ્લિકેશનનું બીટા-પરીક્ષણ પણ કરી રહ્યું છે જે એપ્લિકેશન-થી-એપ વેરિફિકેશનને મંજૂરી આપશે. આ એપની ખાસિયત એ હશે કે તેને દર વખતે સેન્ટ્રલ સર્વર સાથે લાઈવ કનેક્શનની જરૂર રહેશે નહીં. આનાથી એરપોર્ટ, રિટેલ આઉટલેટ્સ અને ઇવેન્ટ વેન્યુ જેવા સ્થળોએ નેટવર્ક સમસ્યાઓ વિના આધાર વેરિફિકેશન સરળ બનશે. એપ દ્વારા, વપરાશકર્તાઓ તેમના સરનામાં અપડેટ કરી શકશે અને મોબાઇલ ફોન ન ધરાવતા પરિવારના સભ્યોને ઉમેરી શકશે.

નવી સિસ્ટમની ખાસિયત

નવી સિસ્ટમની મુખ્ય ખાસિયત એ છે કે તે સર્વર ડાઉનટાઇમ અટકાવશે. હાલમાં, વચ્ચેની સર્વર લાઇનમાં ટેકનિકલ સમસ્યાઓને કારણે આધાર વેરિફિકેશન ઘણીવાર અટકી જાય છે, પરંતુ QR અને એપ-આધારિત ઓફલાઇન વેરિફિકેશન આ સમસ્યાને દૂર કરશે. 

UIDAI કહે છે કે આ મોડેલ યુઝરની પ્રાઈવેસીને વધુ મજબૂત બનાવશે અને પેપર કોપી લીકેજના જોખમને દૂર કરશે. આ સમગ્ર સિસ્ટમ ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટનું પણ પાલન કરે છે, જે આગામી 18 મહિનામાં સંપૂર્ણપણે લાગુ થવાની અપેક્ષા છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

