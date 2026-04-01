આ સ્કીમમાં સરકાર આપી રહી છે 8.2% વ્યાજ, 5 એપ્રિલ પહેલા રોકાણ કરવા પર થશે મોટો ફાયદો
Sukanya Samriddhi Account Scheme: નવા નાણાકીય વર્ષની આજથી શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. જો કે, નવુ નાણાકીય વર્ષ શરૂ થાય તે પહેલા જ નાણા મંત્રાલયે 1 એપ્રિલ 2026થી શરૂ થતા ત્રિમાસિક ગાળા (એપ્રિલ-જૂન) માટે તમામ સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમના નવા વ્યાજ દરોની જાહેરાત કરી હતી. નાણા મંત્રાલય દ્વારા એપ્રિલ-જૂન 2026ના ક્વાર્ટર માટે વ્યાજ દરો યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના પર વાર્ષિક 8.2% વ્યાજ મળી રહ્યું છે. તો ચાલો જાણીએ કે, નવા નાણાકીય વર્ષના શરૂઆતના 5 દિવસ કેમ મહત્ત્વપૂર્ણ હોય છે.
- સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાના રોકાણકારો માટે મહત્વના સમાચાર
- નવા નાણાકીય વર્ષમાં વ્યાજ દરો અને રોકાણના નિયમો જાણો
- સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં હજુ પણ મળશે સૌથી વધુ 8.2% વ્યાજ
Sukanya Samriddhi Account Scheme: નવા નાણાકીય વર્ષની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. આ નવા નાણાકીય વર્ષના શરૂઆતના 5 દિવસ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY)માં રોકાણ કરનારા લોકો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં વ્યાજની ગણતરી એક ખાસ નિયમ હેઠળ કરવામાં આવે છે. આમાં દર મહિને 5 તારીખથી મહિનાના અંત સુધીની વચ્ચે જે ન્યૂનતમ બેલેન્સ (ઓછામાં ઓછી રકમ) હોય છે, તેના પર જ વ્યાજ નક્કી કરવામાં આવે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએે તો, જો તમે 5 એપ્રિલ પછી રૂપિયા જમા કરાવો છો, તો તે મહિના માટે તે રકમ પર વ્યાજ મળશે નહીં. જો તમે 5 એપ્રિલ પહેલા રૂપિયા જમા કરાવો છો, તો આખા નાણાકીય વર્ષ માટે તે રકમ પર વ્યાજ મળવાનું શરૂ થઈ જશે.
યોજના વિશે માહિતી
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 22 જાન્યુઆરી 2015ના રોજ સરકારના 'બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો' અભિયાન હેઠળ શરૂ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ વ્યાજ દર 8.2% છે. સરકાર દર ત્રિમાસિક ધોરણે તેના વ્યાજ અંગે નિર્ણય લે છે. તેવી જ રીતે હાલમાં જ સરકારે નાણાકીય વર્ષ 2026-27ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળા (એપ્રિલ-જૂન) માટે નાની બચત યોજનાઓના વ્યાજ દરોની જાહેરાત કરી છે.
આ વખતે વ્યાજ દરોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. એટલે કે, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના પર હજુ પણ વાર્ષિક 8.2% વ્યાજ મળી રહ્યું છે, જે પહેલાની જ જેમ યથાવત છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એક ઓછા રિસ્કવાળી જમા યોજના છે, જેમાં સરકાર મુદ્દલની ગેરંટી આપે છે અને વ્યાજની ચુકવણી દર ત્રિમાસિક ગાળામાં નિર્ધારિત દરો અનુસાર વાર્ષિક ધોરણે કરવામાં આવે છે.
સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં ખાતું ખોલાવવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ
- સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતું ખોલાવવાનું ફોર્મ, જે બેન્કો/પોસ્ટ ઓફિસમાં ઉપલબ્ધ છે.
- બાળકીનું જન્મનું પ્રમાણપત્ર.
- આધાર કાર્ડ.
- પાન કાર્ડ (PAN) અથવા આવકવેરાના નિયમો મુજબ ફોર્મ 60.
કેવી રીતે એકાઉન્ટ ખુલશે?
ઉલ્લેખનીય છે કે, એક બાળકીના નામે માત્ર એક જ સુકન્યા એકાઉન્ટ ખોલાવી શકાય છે અને એક પરિવાર મહત્તમ બે બાળકીઓ માટે એકાઉન્ટ ખોલાવી શકે છે. આ ખાતું બાળકીના જન્મથી લઈને 10 વર્ષની ઉંમર સુધીમાં ગમે ત્યારે ખોલાવી શકાય છે.
માતા-પિતા અથવા કાનૂની વાલી પોતાની ભારતીય બાળકી માટે કોઈપણ ભારતીય પોસ્ટ ઓફિસ અથવા કોઈપણ જાહેર ક્ષેત્રની બેન્ક અને અધિકૃત ખાનગી ક્ષેત્રની બેન્કો (એચડીએફસી બેન્ક, એક્સિસ બેન્ક, આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્ક અને આઈડીબીઆઈ બેન્ક)ની શાખામાં ખાતું ખોલાવી શકે છે. આ ખાતાને ભારતમાં કોઈપણ જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે. ખાસ વાત એ છે કે, જ્યાં સુધી બાળકી 18 વર્ષની ન થાય ત્યાં સુધી ખાતાનું સંચાલન માતા-પિતા/વાલી દ્વારા કરવામાં આવે છે, જેથી તેઓ બચત પર નજર રાખી શકે છે.
