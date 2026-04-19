8મું પાસને સરકાર વ્યાજ વગર આપી રહી છે 10 લાખ સુધીની લોન, જાણો કેવી રીતે કરશો અરજી
CM Swarojgar Yojana: રાજ્ય સરકાર તમને પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માટે 10 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન આપી રહી છે, જેની શરૂઆત જાન્યુઆરી 2026 માં કરવામાં આવી છે. ચાલો જાણીએ કે આ લોન કોણ લઈ શકે છે અને તેના માટે કેવી રીતે અરજી કરવી.
CM Swarojgar Yojana: કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા યુવાનોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઘણી સરકારી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. આવી જ એક યોજના રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે, જેનું નામ 'મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વરોજગાર યોજના 2026' છે. આ યોજના રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ રાજ્યના 30,000 યુવાનોને લોન આપવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે. આ યોજના રાજ્યના ઉદ્યોગ અને વાણિજ્ય વિભાગ દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી રહી છે. આ યોજના દ્વારા યુવાનો પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું સપનું સાકાર કરી શકે છે.
શું છે આ સ્કીમ?
આ સ્કીમની ખાસ વાત એ છે કે તેના હેઠળ વ્યાજ વગર (Interest-free) લોન આપવામાં આવે છે. આ યોજના જાન્યુઆરી 2026 માં શરૂ કરવામાં આવી છે, જે 3 માર્ચ 2029 સુધી અમલમાં રહેશે. આ યોજના હેઠળ સરકારનો ઉદ્દેશ્ય રોજગાર દર વધારવાનો અને કુલ વર્ષોમાં 1 લાખ યુવાનોને રોજગાર પૂરો પાડવાનો છે.
કેટલી મદદ મળશે?
આ યોજના હેઠળ વધુમાં વધુ 10 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન આપવામાં આવે છે. આના પર કોઈ વ્યાજ ચૂકવવું પડતું નથી, કારણ કે સરકાર 100% વ્યાજ સબસિડી આપે છે. આ લોન રકમ વીમા કવચ (Insurance cover) સાથે આવે છે અને બેંક દ્વારા ગેરંટી પણ આપવામાં આવે છે.
કોણ લઈ શકે છે આ લોન?
સત્તાવાર માર્ગદર્શિકા મુજબ અરજદાર રાજસ્થાનનો કાયમી નિવાસી હોવો જોઈએ. તેના માટે ઉંમર 18 થી 45 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. શૈક્ષણિક લાયકાત ઓછામાં ઓછી 8મું પાસ હોવી જરૂરી છે. અરજદાર બેંક દ્વારા ડિફોલ્ટર જાહેર થયેલ ન હોવો જોઈએ. વ્યક્તિગત અને સંસ્થાકીય બંને પ્રકારના અરજદારો અરજી કરી શકે છે.
કયા કામો માટે મળશે લોન?
જો તમે ખુદને બિઝનેસ મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર, સર્વિસ સેક્ટર અથવા અન્ય ટ્રેડ સેક્ટરમાં પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કરવા માંગતા હોવ તો જ લોન આપવામાં આવશે. એટલે કે, તમે દુકાન, સ્ટાર્ટઅપ, સર્વિસ બિઝનેસ, નાનો ઉદ્યોગ વગેરે માટે અરજી કરી શકો છો.
કોને કેટલી રકમ મળશે?
જો તમે 8મું થી 12મું પાસ છો તો તમને ₹3.5 લાખ થી ₹7.5 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવશે. પરંતુ જો તમે ગ્રેજ્યુએટ અથવા ડિપ્લોમાં ડિગ્રી લઈ ચૂક્યા છો તો તમને ₹5 લાખ થી ₹10 લાખ સુધીની લોન મળી શકે છે.
કેવી રીતે અરજી કરવી?
સૌ પ્રથમ રાજસ્થાનના SSO પોર્ટલ પર લોગિન કરો. ત્યાં 'Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana' નો વિકલ્પ પસંદ કરો. ફોર્મ ભરો અને જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો. છેલ્લે સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
જરૂરી દસ્તાવેજો
અરજી કરવા માટે તમારી પાસે નીચેના દસ્તાવેજો હોવા આવશ્યક છે. જેમાં આધાર કાર્ડ, જન આધાર, બેંક પાસબુક, રહેઠાણનું પ્રમાણપત્ર (Domicile Certificate), પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ (તમે જે બિઝનેસ કરવા માંગો છો તેની વિગત) અને શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્ર (Education Certificate) જરૂરી છે.
