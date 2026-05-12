/LPG પર મોટા સમાચાર! 7 દિવસમાં જવાબ ન આપ્યો તો સબસિડી બંધ, આવી ગયો નવો નિયમ

LPG સબસિડીને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જો તમે પણ એલપીજી સબસિડી લઈ રહ્યાં છો અને તમારી આવક વધુ છે, તો તમારા ફોનના ઇનબોક્સ પર નજર રાખો. જી હાં, કારણ કે ગેસ એજન્સીઓ તમારી સબસિડી ખતમ કરી શકે છે.
વૈશ્વિક ઉર્જાની કિંમતોમાં વધારો અને સરકારી ખજાના પર વધતા ભારણ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે રસોઈ ગેસ સબસિડીને લઈને મોટું પગલું ભર્યું છે. હવે સરકારી તેલ કંપનીઓ જેમ કે ઈન્ડિયન ઓયલ (IOC), ભારત પેટ્રોલિયમ (BPCL) અને હિંદુસ્તાન પેટ્રોલિયમ (HPCL) આવકવેરા વિભાગના ડેટાનો ઉપયોગ કરી તેવા લોકોની ઓળખ કરી રહી છે, જે સબસિડીના હકદાર નથી. આ લોકોની ઓળખ કર્યા બાદ કંપનીઓ જલ્દી તેની સબસિડી બંધ કરશે. જો ગ્રાહકને લાગે છે કે તે સબસિડીને પાત્ર છે, તો તેને સાત દિવસની તક મળશે. આવો વિગતવાર જાણીએ.
શું છે નવો નિયમ અને કાર્યવાહી?
મિંટના તાજેતરના રિપોર્ટ અનુસાર સરકાર તે ઉપભોક્તાઓની સબસિડી બંધ કરવાની તૈયારીમાં છે, જેની વાર્ષિક આવક 10 લાખ કે તેનાથી વધુ છે. સરકારનું માનવું છે કે સંપન્ન પરિવારોને સબસિડી આપવાની જગ્યાએ આ પૈસાનો ઉપયોગ ગરીબોની મદદ અને દેશની ઉર્જા સુરક્ષા માટે કરવો જોઈએ. આ દિશામાં તેલ કંપનીઓએ કેટલાક પગલાં ભરવાના શરૂ કર્યાં છે.
SMS દ્વારા ચેતવણી
કંપનીઓએ તે ગ્રાહકોને મેસેજ મોકલવાનું શરૂ કર્યું છે, જેનો ટેક્સ રેકોર્ડ દર્શાવે છે કે તેની કે તેના પરિવારના કોઈ સભ્યની ગ્રોસ ટેક્સેબલ આવક નિર્ધારિત મર્યાદાથી વધુ છે.
7 દિવસનું અલ્ટીમેટમ
મેસેજમાં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે જો ગ્રાહકને લાગે છે કે ડેટા ખોટો છે, તો તે સાત દિવસમાં વાંધો ઉઠાવી શકે છે. આમ ન કરવા પર તેની ગેસ સબસિડી સ્થાયી રૂપે બંધ કરી દેવામાં આવશે.
ફરિયાદની તક
ઉપભોક્તા કંપનીઓની ટોલ-ફ્રી હેલ્પલાઇન કે તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે.
કેમ કડક પગલાં ભરી રહી છે સરકાર?
આ પગલું એવા સમયે ઉઠાવવામાં આવ્યું છે જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલની કિંમતો આસમાને પહોંચી રહી છે. તેનાથી ભારતના વિદેશી મુદ્રા ભંડાર પર દબાવ વધી રહ્યો છે. સરકારની સામે બેવડો પડકાર છે. જ્યાં એક તરફ સબસિડીનો વધતો ખર્ચ છે, તો બીજીતરફ રાજકોષીય ખોટ છે. આ પહેલા પણ તેલ કંપનીઓએ સબસિડી બચાવવા માટે ઘણા પગલાં ભર્યાં હતા.
1. નવા કનેક્શન પર અસ્થાયી પ્રતિબંધઃ હાલમાં દેશમાં નવા ગેસ કનેક્શન આપવાની ગતિ ધીમી કરી દેવામાં આવી છે.
2. રિફિલ બુકિંગના સમયમાં વધારોઃ ગેસ સિલિન્ડર બીજીવાર બુક કરવા વચ્ચેનો સમય વધારવામાં આવ્યો છે, જેથી વપરાશ પર નિયંત્રણ રહે.
વિદેશી મુદ્રા બચાવવા માટે ઈમરજન્સી તૈયારી
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય, નાણા મંત્રાલય અને રિઝર્વ બેંકના અધિકારીઓ વચ્ચે તાજેતરમાં બેઠક થઈ હતી. સરકાર ન માત્ર ઈંધણની કિંમતોમાં વધારા પર વિચાર કરી રહી છે, પરંતુ સોનું અને ઈલેક્ટ્રોનિક્સ જેવા બિન-જરૂરી સામાનોની આયાત પર પણ પ્રતિબંધ લગાવવાની યોજના બનાવી રહી છે, જેથી ડોલર બચાવી શકાય.