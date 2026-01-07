Bank Merger: આ બે સરકારી બેંકોનું થઈ જશે મર્જર! ગ્રાહકો માટે જરૂરી સમાચાર
દેશના બેન્કિંગ સેક્ટરમાં ફરી હલચલ જોવા મળી રહી છે. સરકાર જલ્દી બે મોટી બેંકોના વિલયની તૈયારી કરી રહી છે. આ બંને બેંકના મુખ્યાલય મુંબઈમાં આવેલા છે અને જો આ મર્જર થશે તો સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા એટલે કે એસબીઆઈ બાદ દેશની બીજી સૌથી મોટી સરકારી બેંક બની જશે.
નવી દિલ્હીઃ સરકાર બે મોટી સરકારી બેંકોનું મર્જર કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. બેંકોને વધુ મજબૂત બનાવવા અને તેની કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે સરકાર યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને બેંક ઓફ ઈન્ડિયાનો વિલય કરવા જઈ રહી છે. આ મામલા સાથે જોડાયેલા લોકોએ જણાવ્યું કે સરકાર આ પ્રસ્તાવ પર કામ રહી રહી છે. જો આ વિલય થાય છે તો સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા બાદ તે દેશની બીજી સૌથી મોટી સરકારી બેંક બની જશે.
આ પહેલા પણ ઘણા મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં તે વાત સામે આવી હતી કે નાણા મંત્રાલય ચેન્નઈ સ્થિત બે સરકારી બેંકો- ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક અને ઈન્ડિયન બેંકના વિલયના વિકલ્પો પર પણ વિચાર કરી રહી છે. આ સિવાય પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રને લઈને પણ યોજના બનાવવામાં આવી રહી છે. આ બેંકોની સંપત્તિ અન્ય મોટી સરકારી બેંકોના મુકાબલે ઓછી છે, તેથી સરકાર તેને આગળ ચાલી ખાનગીકરણ માટે વિચારમાં લાવી શકે છે.
2017થી 2020 વચ્ચે સરકારે 10 સરકારી બેંકોનો વિલય કરી તેને 4 મોટી બેંકોમાં સામેલ કરી હતી. ત્યારબાદ સરકારી બેંકોની સંખ્યા 27થી ઘટીને 12 રહી ગઈ હતી.
સરકાર યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના વિલયની યોજના લાગૂ કરે છે તો આ બંને બેંકોને મળીને બનનાર નવી બેંક આશરે 25.67 લાખ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ સાથે દેશની બીજી સૌથી મોટી સરકારી બેંક બની જશે.
આ રીતે તે બેંક 18.62 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિવાળી બેંક ઓફ બરોડાને પણ પાછળ છોડી દેશે. હાલમાં દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેંક સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) છે.
તેનાથી બેન્કિંગ સેક્ટરમાં સ્પર્ધા વધશે અને ગ્રાહકોને સારી સર્વિસ મળી શકશે. પહેલા પણ 2019-2020મા મોટા મર્જર થયા હતા, જેમ કે આંધ્રા બેંક અને કોર્પોરેશન બેંક યુનિયન બેંકમાં ભળી ગઈ હતી, જેનાથી બેંક મજબૂત થઈ હતી.
પરંતુ આ માત્ર ચર્ચા ચાલી રહી છે અને કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત થઈ નથી. પરંતુ જો આ મર્જર થશે તો બેન્કિંગની દુનિયામાં નવો ઈતિહાસ રચાશે. નાની બેંકોને મોટી બેંકમાં મર્જર કરવાથી ઓવરલેન્પિંગ ઓછું થશે, ખર્ચ ઘટશે અને નફો વધશે.
