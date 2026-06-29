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RBI News: 1 જુલાઈથી 10, 20, 50 અને 100 રૂપિયાની જૂની નોટ થઈ જશે બંધ? સરકારે આપ્યો જવાબ

RBI News: ઘણા દિવસથી સમાચાર આવી રહ્યાં છે કે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા 2005 પહેલાની જૂની 10, 20, 50 અને 100 રૂપિયાની નોટ પર પ્રતિબંધ લગાવી શકે છે. હવે તેને લઈને સરકારનું નિવેદન સામે આવ્યું છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 29, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:17 AM IST
RBI News: 1 જુલાઈથી 10, 20, 50 અને 100 રૂપિયાની જૂની નોટ થઈ જશે બંધ? સરકારે આપ્યો જવાબ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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