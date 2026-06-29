/RBI News: 1 જુલાઈથી 10, 20, 50 અને 100 રૂપિયાની જૂની નોટ થઈ જશે બંધ? સરકારે આપ્યો જવાબ

RBI News: સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે. આ પોસ્ટમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે 1 જુલાઈથી જૂની 10, 20, 50 અને 100 રૂપિયાની નોટ બંધ થવાની છે. પરંતુ આ સમાચારમાં કેટલું સત્ય છે. સોશિયલ મીડિયા પર કરવામાં આવી રહેલા દાવા વચ્ચે સરકારે તેનો જવાબ આપ્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલું એક પોસ્ટર છે, જેના પર બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રનો લોકો બનેલો છે. આ પોસ્ટરમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે 1 જુલાઈ 2026થી 10, 20, 50 અને 100 રૂપિયાની નોટ બંધ થઈ જશે. સાથે જણાવ્યું કે બધી નોટ બંધ થશે નહીં, માત્ર તે જૂની નોટ બંધ થશે જે 2005 પહેલા પ્રિન્ટ થયેલી છે. આ પોસ્ટરમાં તે પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ નિર્ણય RBIનો છે અને સત્તાવાર રૂપથી માન્ય છે.
🚨Do not fall for fake news!
A notice allegedly issued by Bank of Maharashtra is being shared online, falsely stating that, as per RBI directives, ₹10, ₹20, ₹50, and ₹100 banknotes printed before 2005 will not be accepted from July 1, 2026#PIBFactCheck: ❌ This claim is… https://t.co/mF7fdyQWvm
— PIB India (@PIB_India) June 27, 2026
શું છે વાયરલ સમાચારનું સત્ય?
વાયરલ થઈ રહેલી પોસ્ટનું જ્યારે પીઆઈબીએ ફેક્ટ ચેક કર્યું તો સામે આવ્યું કે આ સમાચાર પાયાવિહોણા છે. સરકારની સત્તાવાર એજન્સી PIB ના સત્તાવાર એક્સ એકાઉન્ટ પર આ પોસ્ટને ખોટી ગણાવતા લખ્યું કે બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રની જે નોટિસ ઓનલાઈન શેર કરવામાં આવી રહી છે, તેના બધા દાવા ખોટા છે. @mahabank એ આવી કોઈ નોટિસ જારી કરી નથી. રિઝર્વ બેંકે પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે 2005 પહેલાની નોટ કાયદેસર છે અને તેના પર પ્રતિબંધ લાગવાનો નથી.
આ સાથે પીઆઈબીએ લોકોને અપીલ કરી છે કે સાવધાન રહો અને સાચી જાણકારી માટે માત્ર સત્તાવાર સ્ત્રોત પર વિશ્વાસ કરો.