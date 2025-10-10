Prev
15 વર્ષ પછી CGHS માં મોટા ફેરફારો; સરકારે લીધા મહત્વપૂર્ણ પગલાં; જાણો કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને કેવી રીતે ફાયદો થશે?

CGHS Rate Revision 2025: કેન્દ્ર સરકારે CGHS માં મહત્વના ફેરફાર કર્યાં છે. જેનાથી લાખો સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને તેનો ફાયદો થશે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 10, 2025, 11:26 AM IST

CGHS Big Change: સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે સ્વાસ્થ્ય યોજના સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ હેલ્થ સ્કીમ (CGHS) માં મોટો ફેરફાર થયો છે. તે હેઠળ જૂના પેકેજ રેટ્સમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. સરકારના આ પગલાથી લગભગ 46 લાખ CGHS લાભાર્થીઓની સાથે-સાથે ખાનગી હોસ્પિટલોને પણ રાહત મળવાની આશા છે.

શું થયો નવો ફેરફાર?
સરકારે 2,000 મેડિકલ પેકેજો માટે નવા દરો જાહેર કર્યા છે, જે 13 ઓક્ટોબરથી અમલમાં આવશે. આ પહેલા, CGHS લાભાર્થીઓ લાંબા સમયથી હોસ્પિટલોમાંથી કેશલેસ સારવાર મેળવી શકતા ન હોવાની ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. આના કારણે તેમને ખિસ્સામાંથી નોંધપાત્ર ખર્ચ ઉઠાવવો પડે છે અને રિફંડ માટે મહિનાઓ રાહ જોવી પડે છે.

ખાનગી હોસ્પિટલોનો દાવો છે કે વર્તમાન પેકેજ દરો જૂના છે અને વર્તમાન તબીબી સારવાર ખર્ચને આવરી લેવા માટે અપૂરતા છે. વધેલા પેકેજ દરો સાથે, દર્દીઓએ હવે તેમની સારવાર માટે ખિસ્સામાંથી ચૂકવણી કરવી પડશે નહીં અને તેમને કેશલેસ સારવારની પણ સુવિધા મળશે. જો કે, સરકાર જણાવે છે કે નવા દરો હોસ્પિટલોની ગુણવત્તા, શહેરની શ્રેણી, હોસ્પિટલના પ્રકાર અને દર્દીના વોર્ડના આધારે બદલાશે.

2014 બાદ પગલું ભર્યું
CGHS પેકેજ રેટમાં છેલ્લો ફેરફાર 2014મા થયો હતો. આ વચ્ચે નાની-મોટી વસ્તુમાં ફેરફાર થયો, પરંતુ 10 વર્ષ કરતા વધુ સમયથી કોઈ વ્યાપક સુધાર લાગૂ થયા નહીં. આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં, સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ એમ્પ્લોયીઝ યુનિયન (GENC) એ સરકારને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું.

તેમાં કહેવામાં આવ્યું કે કેશલેસ સારવારની સુવિધાની કમી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે આર્થિક મુશ્કેલીનું કારણ બની રહી છે, ખાસ કરી મેડિકલ ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં. ત્યારબાદ સરકારે આ મહત્વનો નિર્ણય કર્યો.  CGHS 2000 મેડિકલ પેકેજ કોઈ એક સિંગલ પેકેજ નથી, પરંતુ તેમાં કેન્દ્ર સરકારની સ્વાસ્થ્ય યોજના હેઠળ લગભગ 2000 પ્રકારની મેડિકલ સારવાર સામેલ છે. તેમાં હાજર જૂના દરો આજની સારવાર માટે પૂરતા ન હોવાથી, ખાનગી હોસ્પિટલો દર્દીઓને કેશલેસ ચુકવણી કરવામાં અનિચ્છા રાખતી હતી.

શું ફેરફાર થયો?
₹2,000 ના મેડિકલ પેકેજ માટેના નવા દર શહેર શ્રેણી (ટાયર-1, ટાયર-2, ટાયર-3) અને હોસ્પિટલની ગુણવત્તા, જેમ કે NABH માન્યતા પર આધારિત છે.

ટાયર-2 શહેરોમાં પેકેજ દર બેઝ રેટ કરતા 19 ટકા ઓછા હશે.

ટાયર-3 શહેરોમાં દર બેઝ રેટ કરતા 20 ટકા ઓછા હશે.

NABH માન્યતા પ્રાપ્ત હોસ્પિટલો બેઝ રેટ પર સેવાઓ પૂરી પાડશે.

NABH સિવાયની હોસ્પિટલોને બેઝ રેટ કરતા 15 ટકા ઓછો દર મળશે.

200 થી વધુ બેડ ધરાવતી સુપર-સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલોને 15 ટકા વધુ દર મળશે.

