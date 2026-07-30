/E20 પેટ્રોલ વાહનો માટે સુરક્ષિત, વૈજ્ઞાનિક ચકાસણી બાદ જ કરાયો અમલ, સરકારનો મોટો દાવો

E20 Petrol : ઇથેનોલ બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલ (EBP) કાર્યક્રમ હેઠળ E20 પેટ્રોલનો અમલ તબક્કાવાર, વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસો અને વિવિધ હિતધારકો સાથેના વ્યાપક પરામર્શ બાદ કરવામાં આવ્યો હોવાનું કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું છે. સરકારના જણાવ્યા મુજબ, નીતિ આયોગ, ઓટોમોબાઇલ ઉત્પાદકો, ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ (OMCs), ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઑફ ઇન્ડિયા (ARAI), સોસાયટી ઑફ ઇન્ડિયન ઑટોમોબાઇલ મેન્યુફેક્ચરર્સ (SIAM), ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ પેટ્રોલિયમ (IIP) સહિતની સંસ્થાઓએ આ પ્રક્રિયામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.
વૈજ્ઞાનિક ચકાસણી બાદ E20 પેટ્રોલનો અમલ
સરકારે જણાવ્યું કે E20 રોલઆઉટ પહેલાં એન્જિનની ટકાઉપણું, ડ્રાઇવેબિલિટી, સ્ટાર્ટેબિલિટી, કાટ પ્રતિકાર, મટિરિયલ સુસંગતતા, ઉત્સર્જન અને બળતણ કાર્યક્ષમતા જેવા તમામ મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ પર પ્રયોગશાળા અભ્યાસો અને ફિલ્ડ ટ્રાયલ્સ હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ અભ્યાસોમાં E20 ઇંધણ નિર્ધારિત ધોરણો હેઠળ ઉપયોગ માટે સુરક્ષિત હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, અભ્યાસોએ એ પણ દર્શાવ્યું છે કે જૂના વાહનોમાં પણ E20ના ઉપયોગથી કામગીરીમાં કોઈ નોંધપાત્ર ઘટાડો, અસાધારણ ઘસારો અથવા કાટ જોવા મળ્યો નથી. પ્રયોગશાળા પરીક્ષણો ઉપરાંત વાસ્તવિક ઉપયોગના અનુભવના આધારે પણ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવ્યું છે.
વાહનોમાં મોટાપાયે નુકસાનના કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી
દેશભરમાં દરરોજ આશરે 8 કરોડ વાહનો પેટ્રોલ પંપ પર આવે છે, જેમાંથી લગભગ 80 ટકા પેટ્રોલ વાહનો છે. છેલ્લા સાડા ત્રણ વર્ષથી E15થી વધુ ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલ અને છેલ્લા અઢી વર્ષથી E19-E20 ઇંધણનો વ્યાપક ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. સરકારના જણાવ્યા મુજબ, 20 કરોડથી વધુ ટુ-વ્હીલર અને 3 કરોડથી વધુ પેટ્રોલ કારમાં E20ના ઉપયોગ છતાં એન્જિન નિષ્ફળતા અથવા વાહનના મોટાપાયે નુકસાનના કોઈ પુષ્ટિ થયેલા પુરાવા સામે આવ્યા નથી.
ઉત્પાદકોના સર્વિસ ડેટા અનુસાર, E20ના ઉપયોગથી વાહનોમાં અસાધારણ કાટ, ઘસારો અથવા વાહનના આયુષ્યમાં ઘટાડો નોંધાયો નથી. ઉત્પાદકો E20 ઇંધણનો ઉપયોગ કરનારા વાહનો માટે વોરંટી જવાબદારીઓનું પાલન પણ યથાવત રાખી રહ્યા છે, જે તેની સુરક્ષા અને વિશ્વસનીયતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
સરકારે વધુમાં જણાવ્યું કે એક અગ્રણી ઓટોમોબાઇલ કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2025-26 દરમિયાન 2.84 કરોડ વાહનોની સર્વિસ કરી હતી, જેમાંથી લગભગ 1.5 કરોડ વાહનો મૂળ E20-સુસંગત નહોતા. તેમ છતાં, E20ને કારણે કાટ, અસાધારણ ઘસારો અથવા કમ્પોનન્ટના આયુષ્યમાં ઘટાડાની કોઈ ફરિયાદ નોંધાઈ નહોતી. એક અગ્રણી દ્વિચક્રી વાહન ઉત્પાદકનો અનુભવ પણ સમાન રહ્યો હતો. અન્ય એક ઉત્પાદકના 1.4 કરોડ E20 વાહનોના લાંબા ગાળાના ડેટામાં પણ ઇથેનોલથી થતા કાટના કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી.
વાહનો ગ્રાહકો સુધી પહોંચે તે પહેલાં કડક પરીક્ષણ થાય છે
ARAIએ જણાવ્યું કે તમામ વાહનો ગ્રાહકો સુધી પહોંચે તે પહેલાં આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો મુજબ કડક પરીક્ષણ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થાય છે. સરકારનું કહેવું છે કે જો ઉત્પાદકો E20ના પરિણામોથી સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ ન હોત તો તેઓ જૂના વાહનો માટે તેની મંજૂરી આપતા નહીં અને વોરંટી પણ ચાલુ રાખતા નહીં.
SIAM અને ARAIના જણાવ્યા અનુસાર, E20 માત્ર કાર્બન ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો જ નથી કરતું, પરંતુ વાહનની એક્સિલરેશન અને રાઇડ ક્વોલિટીમાં પણ સુધારો કરે છે. ઇથેનોલનો ઉચ્ચ ઓક્ટેન નંબર આધુનિક હાઇ-કોમ્પ્રેશન એન્જિનને વધુ સારી કામગીરીમાં મદદરૂપ બને છે અને તેની ઊંચી બાષ્પીભવન ક્ષમતા દહન કાર્યક્ષમતામાં વધારો કરે છે. સરકારનું કહેવું છે કે તમામ વૈજ્ઞાનિક ચકાસણી, ફિલ્ડ ટ્રાયલ્સ અને વાસ્તવિક ઉપયોગના અનુભવના આધારે E20 ઇંધણને સુરક્ષિત અને વિશ્વસનીય ગણવામાં આવ્યું છે.