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E20 પેટ્રોલ વાહનો માટે સુરક્ષિત, વૈજ્ઞાનિક ચકાસણી બાદ જ કરાયો અમલ, સરકારનો મોટો દાવો

E20 Petrol : સરકારે જણાવ્યું છે કે E20 ઇથેનોલ મિશ્રિત પેટ્રોલનો અમલ વ્યાપક વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ, ફિલ્ડ ટ્રાયલ્સ અને ઓટોમોબાઇલ ઉત્પાદકો સહિત વિવિધ હિતધારકો સાથેના પરામર્શ બાદ કરવામાં આવ્યો છે. સરકારના જણાવ્યા મુજબ, કરોડો વાહનોના અનુભવમાં E20થી એન્જિનને કોઈ નોંધપાત્ર નુકસાન, કાટ કે અસાધારણ ઘસારો જોવા મળ્યો નથી અને તે સુરક્ષિત તથા વિશ્વસનીય ઇંધણ છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 30, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:32 PM IST
E20 પેટ્રોલ વાહનો માટે સુરક્ષિત, વૈજ્ઞાનિક ચકાસણી બાદ જ કરાયો અમલ, સરકારનો મોટો દાવો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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