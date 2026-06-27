/સરકાર 642 રૂપિયામાં આપી રહી છે LPG સિલિન્ડર, જાણો કોને મળશે આ લાભ

LPG Gas Cylinder : છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી વૈશ્વિક તણાવને કારણે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે. ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક સિલિન્ડરથી લઈને 'છોટુ' LPG સિલિન્ડર સુધીના સિલિન્ડરના ભાવમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. પરિણામે, PM ઉજ્જવલા યોજના હેઠળ વિતરિત LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ વધારો થયો છે. સરકારી સબસિડી મળતી હોવા છતાં ઉજ્જવલા લાભાર્થીઓને હવે પહેલા કરતાં વધુ ખર્ચ કરવો પડી રહ્યો છે.
ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર
દિલ્હીમાં 14.2 કિલોગ્રામના ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરની કિંમત અગાઉના ₹913થી વધીને ₹942 થઈ ગઈ છે. અમેરિકા-ઈરાન સંઘર્ષને કારણે 14.2 કિલોગ્રામના રસોઈ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમત કુલ ₹89 વધી ગઈ છે.
આ લોકોને 642 રૂપિયામાં મળશે સિલિન્ડર
પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના (PMUY)ના લાભાર્થીઓ માટે આપવામાં આવતી ₹300 સબસિડીને કારણે આ સિલિન્ડર તેમને ₹642 રૂપિયામાં મળશે. આ સબસિડી વર્ષમાં ચાર વખત આપવામાં આવે છે. જો કે, ગયા વર્ષે આ સબસિડી વર્ષમાં નવ વખત આપવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટમાં વપરાતા 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડરની કિંમત ₹3,113.50 છે. તો 5 કિલોગ્રામના ફ્રી-ટ્રેડ LPG સિલિન્ડર જે 'છોટુ' સિલિન્ડર તરીકે જાણીતા છે, તેની કિંમત ₹821.50 છે.
'છોટુ' ગેસ સિલિન્ડર
'છોટુ' સિલિન્ડર ખાસ કરીને એવા વ્યક્તિઓ માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો જેઓ કામ માટે શહેરો અને નગરોમાં સ્થળાંતર કરે છે અને સ્થાનિક સરનામાનો પુરાવો ધરાવતા નથી, તેમજ ઓછા ગેસ વપરાશ ધરાવતા અને મર્યાદિત જગ્યા ધરાવતા વાણિજ્યિક ઘરો માટે. ગ્રાહકો 'છોટુ' ગેસ સિલિન્ડર વિવિધ વેચાણ સેન્ટર પરથી ખરીદી શકે છે, જેમાં ઇન્ડેન ડિસ્ટ્રિબ્યુટરશીપ નેટવર્ક, ઇન્ડિયન ઓઇલ રિટેલ આઉટલેટ્સ, પસંદગીના કરિયાણાની દુકાનો અને ચોક્કસ સ્થાનિક સુપરમાર્કેટનો સમાવેશ થાય છે.
ઓળખનો પુરાવો જરૂરી
જો તમારે જરૂર હોય તો તમે ફક્ત ઓળખનો પુરાવો આપીને નવો 'છોટુ' ગેસ કનેક્શન મેળવી શકો છો. દેશભરમાં કોઈપણ વેચાણ આઉટલેટ અથવા ડિસ્ટ્રિબ્યુટરશીપ પર રિફિલ ખરીદી શકાય છે. ગ્રાહકો તેમની સુવિધા અનુસાર કોઈપણ શહેરમાં 'છોટુ' ગેસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરી શકે છે.