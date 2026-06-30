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સરકારે અચાનક બદલ્યા પેટ્રોલ અને ડીઝલના નિયમ! 1 જુલાઈથી દેશભરમાં લાગુ થશે આ મોટો નિર્ણય

Petrol Diesel Rule Change: કેન્દ્ર સરકારે 1 જુલાઈ, 2026થી વાણિજ્યિક ખરીદદારો માટે છૂટક પેટ્રોલ પંપ પરથી પેટ્રોલ અને ડીઝલની ખરીદી પરના તમામ કામચલાઉ પ્રતિબંધો હટાવી લીધા છે. દેશમાં પૂરતી ઇંધણ ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ નિર્ણય મધ્ય પૂર્વ કટોકટી દરમિયાન લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 30, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:38 PM IST
સરકારે અચાનક બદલ્યા પેટ્રોલ અને ડીઝલના નિયમ! 1 જુલાઈથી દેશભરમાં લાગુ થશે આ મોટો નિર્ણય
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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