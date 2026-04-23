સરકાર આપશે મોટી ભેટ, પેન્શનની રકમ ડબલ કરવાની તૈયારી, જાણો કેટલા રૂપિયા મળશે?
What is Atal Pension Yojana: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અસંગઠિત ક્ષેત્રોના લોકો માટે પેન્શન યોજના ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજનામાં નિયમિત હપ્તા ભરી 60 વર્ષની ઉંમર બાદ નિયમિત પેન્શન મેળવી શકાય છે. હવે સરકાર આ યોજના હેઠળ પેન્શનની રકમ વધારવાની તૈયારી કરી રહી છે.
- અટલ પેન્શન યોજનામાં રકમ વધારી શકે છે સરકાર
- પેન્શનની રકમ 10000 રૂપિયા કરવા વિચારણા
- સરકારના નિર્ણયથી અસંગઠિત ક્ષેત્રના લોકોને થશે ફાયદો
Atal Pension Yojana Benefits: સરકારની નજર હવે દેશમાં ઝડપથી વૃદ્ધ થઈ રહેલી વસ્તી પર છે. આ કારણે સરકાર પેન્શન સ્કીમને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ધ્યાન આપી રહી છે. આ વચ્ચે અસંગઠિત ક્ષેત્રના કરોડો મજૂરો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી અટલ પેન્શન યોજનાને વધુ આકર્ષક બનાવવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર ફાઈનાન્સ મિનિસ્ટ્રી પેન્શન ફંડ રેગુલેટરી એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરિટી (PFRDA) ની સાથે તે ચર્ચા કરી રહી છે કે 60 વર્ષની ઉંમર બાદ મળનાર મિનિમમ ગેરેન્ટેડ પેન્શનને વર્તમાન 5000 રૂપિયાથી વધારી દસ હજાર રૂપિયા કરવામાં આવે.
આ પ્રપોઝલ યોજનાને વધુ લોકપ્રિય બનાવવા અને લોકો લાંબા સમય સુધી જોડાયેલા રહે તે માટે લાવવામાં આવી રહ્યું છે. વર્તમાનમાં અટલ પેન્શન યોજનામાં આશરે 9 કરોડ લોકો જોડાયેલા છે. પરંતુ સમસ્યા તે થઈ રહી છે કે તેમાંથી અડધા સબ્સક્રાઇબર વચ્ચે જ પોતાનું યોગદાન આપવાનું બંધ કરી દે છે. અટલ પેન્શન યોજનાની શરૂઆત મે 2015મા થઈ હતી. યોજનાને અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર મજૂરો, સ્ટ્રીટ વેન્ડર અને નાના દુકાનદારો માટે લાવવામાં આવી હતી. તે હેઠળ કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાના બજેટ પ્રમાણે કોન્ટ્રીબ્યુશન નક્કી કરે છે, તેમાં 60 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ થયા બાદ એક હજારથી 5000 રૂપિયા સુધીના માસિક પેન્શનની ગેરંટી મળે છે.
ઓછી પડે છે વર્તમાન પેન્શન રકમ
સરકારનું માનવું છે કે વધતી મોંઘવારી અને વૃદ્ધાવસ્થાનો ખર્ચ વધવાથી વર્તમાન પેન્શન રકમ ઓછી પડી રહી છે. આ કારણ છે કે લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી માંગને પુરી કરવા માટે પેન્શનની ઉપલી મર્યાદા 8000 રૂપિયાથી 10000 રૂપિયા સુધી વધારવાનો વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ યોજનાને વર્તમાન આર્થિક સ્થિતિ અનુકૂળ બનાવી શકાશે અને લોકો તેમાં લાંબા સમય સુધી યોગદાન આપવાનું યથાવત રાખશે.
2025-26 માં રેકોર્ડ નોમિનેશન
નાણાકીય વર્ષ 2025-2026મા અટલ પેન્શન યોજનાએ એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ વર્ષે સરકારી યોજનામાં 1.35 કરોડથી વધુ નવા સબ્સક્રાઇબર જોડાયા, જે યોજનાના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ છે. કુલ નોમિનેશન 9 કરોડને પાર પહોંચી ગયું છે. સૂત્રો પ્રમાણે સરકાર અને PFRDA બંને મળી પેન્શનની લિમિટ વધારવા પર વિચાર કરી રહ્યાં છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય યોજનાને આકર્ષક બનાવવા અને મોંઘા થતાં ખર્ચની સાથે જોડવાનો છે.
નોમિનેશન વધારવાનો પ્રયાસ
પેન્શનની રકમ વધારવા સિવાય સરકાર પેન્શન સખી અને બિઝનેસ પ્રતિનિધિ દ્વારા છેવાડાના વ્યક્તિ સુધી પહોંચવાની યોજના બનાવી રહ્યાં છે. સાથે નિયમિત યોગદાન આપવાના મુદ્દે પણ કામ થઈ રહ્યું છે. અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં આવક અનિયમિત હોવાને કારણે લોકો વચ્ચે યોગદાન રોકી દે છે અને આ એક મોટો પડકાર છે. પેન્શનની રાશિમાં વધારાથી લોકો આકર્ષિત થશે અને સબ્સક્રાઇબરને લાંબા સમય સુધી યોજનામાં જોડી રાખવામાં મદદ મળશે.
પરિવારો માટે મોટો સહારો બનશે રકમ
સરકાર તરફથી જ્યારે યોજનાની શરૂઆત કરવામં આવી તો 31 માર્ચ 2016 પહેલા જોડાનાર સબ્સક્રાઇબર માટે કો-કોન્ટ્રીબ્યુશન આપવામાં આવ્યું હતું. પીએફઆરડીએનો નવો પ્રસ્તાવ મંજૂર થાય તો અસંગઠિત ક્ષેત્રના કરોડો લોકોને વૃદ્ધાઅવસ્થામાં નાણાકીય સુરક્ષા મળશે. મોંઘવારીના સમયમાં 10,000 રૂપિયાનું માસિક પેન્શન ઘણા પરિવારો માટે સહારો બની શકે છે.
