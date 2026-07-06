/નોકરી ગુમાવવા પર સરકાર આપશે 90 દિવસનો પગાર! અટલ બીમિત યોજનાની મુદતમાં કરાયો વધારો, જાણો શું છે આ સ્કીમ

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana: કેન્દ્ર સરકાર તરફથી નોકરી ગુમાવવા પર મોટી મદદ કરવામાં આવી રહી છે. ESICએ અટલ બીમિત વ્યક્તિ કલ્યાણ યોજનાને જૂન 2027 સુધી લાગુ કરી છે. આ યોજના હેઠળ લાયક ઇન્શ્યોર્ડ વર્કર્સ (વીમો ધરાવતા કર્મચારીઓ)ને નોકરી ગુમાવવા પર રૂપિયા મળે છે. આ માટે તેમણે કંપની પાસે જવાની પણ જરૂર નથી પડતી, આ કામ ESICની બ્રાન્ચમાંથી પણ સરળતાથી થઈ જાય છે. નોંધનીય છે કે, આ યોજના 30 જૂન 2026ના રોજ સમાપ્ત થઈ ગઈ હતી. પરંતુ સરકારે તેને વધુ એક વર્ષ માટે લંબાવી દીધી છે.
અટલ બીમિત વ્યક્તિ કલ્યાણ યોજના દ્વારા વીમો ધરાવતા કર્મચારીને થોડા સમય માટે રૂપિયા મળે છે, જેથી તેનો રોજબરોજનો ખર્ચ ચાલતો રહે.
ક્યારે લેવામાં આવ્યો આ નિર્ણય?
આ એક્સટેન્શનને ESICની 198મી બેઠકમાં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ બેઠકની અધ્યક્ષતા કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ કરી હતી. હવે આ સ્કીમ 1 જુલાઈ 2026થી 30 જૂન 2027 સુધી ઉપલબ્ધ રહેશે. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય નોકરી ગુમાવનારા કામદારોને નાણાકીય મુશ્કેલીઓથી બચાવવાનો અને તેમને નવી રોજગાર ન મળે ત્યાં સુધી સહાય પૂરી પાડવાનો છે.
શું છે અટલ બીમિત વ્યક્તિ કલ્યાણ યોજના?
સૌથી પહેલા તો કર્મચારી ESICમાં રજિસ્ટર્ડ હોવો જોઈએ. કર્મચારી ઓછામાં ઓછા બે વર્ષથી વીમાયુક્ત રોજગારમાં હોવો જોઈએ. નોકરી ગુમાવ્યા બાદ સરકાર તરફથી તે વીમો ધરાવતી વ્યક્તિને 90 દિવસ સુધી તેના પગારના 50 ટકા ચૂકવવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે, આ મદદ જીવનમાં માત્ર એક જ વાર મળે છે. એટલે કે જે વ્યક્તિએ એકવાર આ યોજનાનો લાભ લઈ લીધો હોય, તે બીજી વાર આ લાભ મેળવી શકતો નથી.
શું છે ESICનું કામ?
આ EPFO કરતા સંપૂર્ણપણે અલગ છે. આ સંસ્થાનું મુખ્ય કામ હેલ્થકેર અને સોશિયલ સિક્યોરિટીનું છે. કર્મચારીઓને ESI એક્ટ અંતર્ગત કવરેજ મળે છે. આ સંસ્થા મેડિકલ કેર, બીમારી, મેટરનિટી, વિકલાંગતા અને બેરોજગારી ભથ્થું પૂરું પાડે છે. નોકરી ગુમાવવા પર અટલ બીમિત વ્યક્તિ કલ્યાણ યોજના અંતર્ગત રૂપિયા આપવામાં આવે છે.