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નોકરી ગુમાવવા પર સરકાર આપશે 90 દિવસનો પગાર! અટલ બીમિત યોજનાની મુદતમાં કરાયો વધારો, જાણો શું છે આ સ્કીમ

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana: ESIC તરફથી વીમો ધરાવતી વ્યક્તિને નોકરી ગુમાવવા પર 'અટલ બીમિત વ્યક્તિ કલ્યાણ યોજના' હેઠળ રૂપિય મળે છે. ESICએ અટલ બીમિત વ્યક્તિ કલ્યાણ યોજનાને જૂન 2027 સુધી લંબાવી છે. જાણો ખાનગી કર્મચારીઓની નોકરી છૂટી જવા પર તેમને કેવી રીતે બેરોજગારી ભથ્થું મળશે અને શું છે નવા નિયમો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 06, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:28 PM IST
નોકરી ગુમાવવા પર સરકાર આપશે 90 દિવસનો પગાર! અટલ બીમિત યોજનાની મુદતમાં કરાયો વધારો, જાણો શું છે આ સ્કીમ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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