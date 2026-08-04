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સરકારની મોટી તૈયારી: ટેક્સ સિસ્ટમમાં મોટો ફેરફાર કરવા જઈ રહી છે કેન્દ્ર સરકાર ? જાણો શું બદલાશે

Tax System Change: સરકાર ટેક્સ સંબંધિત મોટા ફેરફારો કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ સત્ર દરમિયાન, તે સંસદમાં ટેક્સ અને અન્ય કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026 રજૂ કરી શકે છે. આ પ્રસ્તાવમાં વિદેશી રોકાણકારોને ટેક્સ રાહત અને ઉત્પાદન માટે મુક્તિ આપવાની જોગવાઈઓ શામેલ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 04, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:11 PM IST
સરકારની મોટી તૈયારી: ટેક્સ સિસ્ટમમાં મોટો ફેરફાર કરવા જઈ રહી છે કેન્દ્ર સરકાર ? જાણો શું બદલાશે

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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