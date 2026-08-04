/સરકારની મોટી તૈયારી: ટેક્સ સિસ્ટમમાં મોટો ફેરફાર કરવા જઈ રહી છે કેન્દ્ર સરકાર ? જાણો શું બદલાશે

Tax System Change: સરકાર ભારતમાં વિદેશી રોકાણકારોની હાજરી વધારવા અને દેશના અર્થતંત્રને વેગ આપવા માટે એક મોટી પહેલ શરૂ કરી રહી છે. હકીકતમાં, ભારત વિદેશી રોકાણ આકર્ષવા અને સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્યથી સંસદમાં ટેક્સ અને અન્ય કાયદા (સુધારા) બિલ, 2026 રજૂ કરી શકે છે.
પ્રસ્તાવિત બિલમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદન માટે ટેક્સ મુક્તિનો સમયગાળો લંબાવવા, વિદેશી રોકાણ ભંડોળ સંબંધિત નિયમોને સરળ બનાવવા અને REITs, InvITs, ડેટા સેન્ટર્સ અને સરકારી બોન્ડમાં રોકાણ કરતા વિદેશી રોકાણકારોને ટેક્સ રાહત આપવા સહિત અનેક મહત્વપૂર્ણ ફેરફારોનો સમાવેશ થાય છે.
આ વિદેશી રોકાણકારો માટે પણ ટેક્સ મુક્તિની થઈ શકે છે જાહેરાત
બ્લૂમબર્ગના અહેવાલ મુજબ, સંસદ સ્થાનિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદકોને ઉત્પાદનો સપ્લાય કરતા વિદેશી સપ્લાયર્સ માટે ટેક્સ મુક્તિ વધારવા તેમજ ડેટા સેન્ટર્સ અને હીરા ખાણકામ ક્ષેત્રને ટેક્સ મુક્તિ લાભો પ્રદાન કરવાને મંજૂરી આપે તેવી શક્યતા છે.
પ્રસ્તાવિત ફેરફારોમાં 2031ની વર્તમાન સમાપ્તિ તારીખથી 2041 સુધી કોન્ટ્રાક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે ટેક્સ મુક્તિ લંબાવવા માટે આવકવેરા કાયદામાં સુધારો કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ વિસ્તરણમાં મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ, ટેબ્લેટ અને સર્વર જેવા ઇલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદનોનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આ નવા નિયમ પર પણ વિચાર કરી રહી છે સરકાર
રિપોર્ટમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે સરકાર એક હાલના વટહુકમને કાયદામાં રૂપાંતરિત કરવાની પણ યોજના બનાવી રહી છે, જે વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણકારોને સરકારી ઇક્વિટી પર મેળવેલા વ્યાજ પર તેમજ તે સિક્યોરિટીઝના વેચાણ અથવા ટ્રાન્સફરથી ઉદ્ભવતા મૂડી લાભ પર ટેક્સ મુક્તિ પ્રદાન કરે છે.
આ દરખાસ્ત શું લાભ લાવશે?
આ દરખાસ્તો યુએસ-ઈરાન સંઘર્ષ પછી વિદેશી ભંડોળના વેચાણને રોકવા, રૂપિયાને ટેકો આપવા અને બાહ્ય આંચકાઓ સામે અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવાના સરકારના પ્રયાસોનો એક ભાગ છે. જો આ પસાર થાય છે, તો ભારતીય શેરબજારને પણ નોંધપાત્ર ટેકો મળી શકે છે, કારણ કે વિદેશી રોકાણકારો મોટા પાયે પાછા આવી શકે છે, જે સંભવતઃ નોંધપાત્ર તેજી તરફ દોરી શકે છે.
પ્રસ્તાવ પસાર કરવા માટે દબાણ
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ વર્તમાન સંસદીય સત્ર દરમિયાન આ બિલ રજૂ કરે તેવી અપેક્ષા છે, જે 13 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે. જો કે, પરીક્ષાના પેપર લીક પર ચર્ચા માટે વિપક્ષની માંગણીઓ અને વિદ્યાર્થીઓના વિરોધને કારણે સત્ર ખોરવાઈ ગયું છે. સત્ર સમાપ્ત થવામાં દસ દિવસથી ઓછા સમય બાકી હોવાથી, કાયદાકીય પડકારો છતાં સરકાર પર કર સંબંધિત પગલાં પસાર કરવા માટે દબાણ છે.