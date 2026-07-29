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8મા પગાર પંચ પર સંસદમાં સરકારનું મોટું અપડેટ! જાણો ક્યારે મળશે નવા પગારની ખુશખબર

8th Pay Commission Latest Update: કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે 8મું પગાર પંચ તેની રચનાના 18 મહિનાની અંદર, એટલે કે 3 મે, 2027 સુધીમાં તેનો અંતિમ અહેવાલ રજૂ કરશે. હાલમાં, કમિશન વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો પાસેથી સૂચનો અને ડેટા એકત્રિત કરવાની પ્રક્રિયામાં છે. ચાલો વિગતોનું અન્વેષણ કરીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 29, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:45 PM IST
8મા પગાર પંચ પર સંસદમાં સરકારનું મોટું અપડેટ! જાણો ક્યારે મળશે નવા પગારની ખુશખબર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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