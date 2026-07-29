/8મા પગાર પંચ પર સંસદમાં સરકારનું મોટું અપડેટ! જાણો ક્યારે મળશે નવા પગારની ખુશખબર

8th Pay Commission Latest Update: જો તમે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી અથવા પેન્શનર છો અને 8મા પગાર પંચની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો અહીં તમારા માટે એક મુખ્ય અપડેટ છે. પહેલીવાર, સરકારે સંસદમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે 8મું પગાર પંચ તેનો અંતિમ અહેવાલ ક્યારે રજૂ કરશે. તેમાં કમિશનના કાર્યના વર્તમાન તબક્કા અને સરકાર રિપોર્ટ ઉપલબ્ધ થયા પછી ક્યારે અમલમાં મૂકી શકે છે તે પણ જણાવ્યું હતું.
સરકારે સંસદમાં શું કહ્યું?
રાજ્યસભામાં, નાણા રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે 8મા કેન્દ્રીય પગાર પંચને તેની રચનાની તારીખથી 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે, જેથી તે તેનો અહેવાલ તૈયાર કરી શકે અને સરકારને સુપરત કરી શકે. સરકારે 3 નવેમ્બર, 2025ના રોજ એક જાહેરનામું બહાર પાડીને 8મા પગાર પંચની સ્થાપના કરી છે. પરિણામે, કમિશને 3 મે, 2027 સુધીમાં સરકારને તેની અંતિમ ભલામણો સુપરત કરવી પડશે. જો કે, જો કમિશન ઈચ્છે તો તેનો અહેવાલ વહેલો સુપરત કરી શકે છે.
શું કમિશન સરકારને સમયાંતરે અપડેટ્સ આપશે?
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે 8મા પગાર પંચનું કાર્ય સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર રહેશે. કમિશન સમયાંતરે સરકારને તેની બેઠકો, ભલામણો અથવા પ્રગતિ વિશે અપડેટ કરવા માટે બંધાયેલું નથી, એટલે કે રિપોર્ટ તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી સરકારને નિયમિત અપડેટ્સ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર નથી.
રિપોર્ટ પ્રકાશિત થયા પછી શું થશે?
એકવાર 8મા પગાર પંચ સરકારને તેનો અહેવાલ સુપરત કરે, પછી કેન્દ્ર સરકાર તેની સમીક્ષા કરશે. ત્યારબાદ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ નક્કી કરશે કે કઈ ભલામણો સંપૂર્ણ રીતે અથવા સુધારા સાથે લાગુ કરવી જોઈએ. સરકારને કાયદાકીય રીતે અહેવાલ તાત્કાલિક લાગુ કરવાની જરૂર નથી. આ પ્રક્રિયામાં સામાન્ય રીતે થોડા મહિના લાગે છે.
7મા પગાર પંચે કેટલો સમય લીધો હતો?
અગાઉના 7મા પગાર પંચે નવેમ્બર 2015માં સરકારને પોતાનો અહેવાલ સુપરત કર્યો હતો. ત્યારબાદ, કેન્દ્ર સરકારે જૂન 2016માં મોટાભાગની ભલામણોને મંજૂરી આપી હતી. જો કે, સુધારેલા પગાર 1 જાન્યુઆરી, 2016થી અમલી માનવામાં આવ્યા હતા, અને કર્મચારીઓને બાકી પગાર મળ્યો હતો.
તેવી જ રીતે, જો 8મા પગાર પંચનો અહેવાલ મે 2027 સુધીમાં રજૂ કરવામાં આવે છે, તો સરકાર તેને 2027ના અંત સુધીમાં મંજૂરી આપી શકે છે. એવી અપેક્ષા છે કે તે 1 જાન્યુઆરી, 2026થી પાછલી અસરથી પણ લાગુ થઈ શકે છે, પરંતુ આ અંગે અંતિમ નિર્ણય સરકાર લેશે.
8મું પગાર પંચ હાલમાં કયા તબક્કામાં છે?
હાલમાં, કમિશન ડેટા એકત્રિત કરવાની અને વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો પાસેથી સૂચનો મંગાવવાની પ્રક્રિયામાં છે. કમિશને સપ્ટેમ્બર 2026માં ચેન્નાઈ અને પુડુચેરીમાં બેઠકોનું સમયપત્રક પણ જાહેર કર્યું છે. કર્મચારી સંગઠનો અને યુનિયનો કમિશનને તેમના સૂચનો અને મેમોરેન્ડમ સુપરત કરી રહ્યા છે.
પગારમાં કેટલો વધારો થઈ શકે છે?
કર્મચારી સંગઠનોએ 3.83ના ફિટમેન્ટ ફેક્ટરની માંગ કરી છે. જો ભવિષ્યમાં મંજૂરી આપવામાં આવે તો, 18,000 રૂપિયાનો વર્તમાન લઘુત્તમ મૂળ પગાર લગભગ 69,000 રૂપિયા સુધી વધી શકે છે. જો કે, આ ફક્ત કર્મચારીની માંગ છે, અને સરકાર કે પગાર પંચે હજુ સુધી તેના પર અંતિમ નિર્ણય લીધો નથી.
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર શું છે?
ફિટમેન્ટ ફેક્ટર એ એક ગુણક છે જેનો ઉપયોગ કર્મચારીના વર્તમાન મૂળ પગારને નવા પગારમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે થાય છે. 7મા પગાર પંચમાં 2.57નો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી લઘુત્તમ મૂળ પગાર 7,000 રૂપિયાથી વધીને 18,000 રૂપિયા કરવામાં આવ્યો હતો.
કર્મચારીઓએ શું કરવું જોઈએ?
ન તો નવો પગાર અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે કે ન તો કોઈ ફિટમેન્ટ પરિબળ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. તેથી, સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા પગાર વધારાના દાવાઓને અંતિમ ન માનો. કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોએ કમિશનના સત્તાવાર અહેવાલ અને કેન્દ્ર સરકારના અંતિમ નિર્ણયની રાહ જોવી પડશે.