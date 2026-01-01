નાની બચત યોજનાઓ પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, વ્યાજ દરો પર કરવામાં આવી આ જાહેરાત
સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ક્વાર્ટરમાં કોઈપણ નાની બચત યોજનાઓના વ્યાજ દરમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે નહીં. આનો અર્થ એ થયો કે પોસ્ટ ઓફિસ યોજનાઓમાં રોકાણ કરનારા લોકોને પહેલા જેવા જ વ્યાજ દર મળતા રહેશે.
31 ડિસેમ્બરના રોજ કેન્દ્ર સરકારે નાણાકીય વર્ષ 2025-26ના ચોથા ક્વાર્ટર માટે નાની બચત યોજનાઓ માટેના વ્યાજ દરોની જાહેરાત કરી છે. આ દર 1 જાન્યુઆરી, 2026થી 31 માર્ચ, 2026 સુધી લાગુ રહેશે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ ક્વાર્ટરમાં કોઈપણ નાની બચત યોજના માટેના વ્યાજ દરમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં.
PPF, NSC અને પોસ્ટ ઓફિસ યોજનાઓમાં રાહત
નાણા મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જાન્યુઆરી-માર્ચ 2026ના સમયગાળા માટે નાની બચત યોજનાઓ માટેના વ્યાજ દર ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર 2025 જેટલા જ રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF)માં રોકાણકારોને 7.1% વ્યાજ મળતું રહેશે. PPFને સલામત અને કર-બચત લાંબા ગાળાના રોકાણ વિકલ્પ તરીકે ગણવામાં આવે છે, જેના કારણે તે મધ્યમ વર્ગના રોકાણકારોમાં ફેમસ છે.
વરિષ્ઠ નાગરિકો અને દીકરીઓને સૌથી વધુ ફાયદો
જ્યારે ઊંચા વ્યાજ દરની વાત આવે છે, ત્યારે વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના (SCSS) અને સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY) હાલમાં ટોચ પર છે. સરકાર બંને યોજનાઓ પર 8.2% વ્યાજ આપે છે, જે નાની બચત યોજનાઓમાં સૌથી વધુ છે. વધુમાં રાષ્ટ્રીય બચત પ્રમાણપત્ર (NSC)માં રોકાણકારોને 7.7%નું નિશ્ચિત વળતર મળશે, જ્યારે પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના (POMIS) 7.4%ના વ્યાજ દર સાથે નિશ્ચિત માસિક આવક આપશે.
KVPમાં પૈસા થશે ડબલ
કિસાન વિકાસ પત્ર (KVP)માં રોકાણકારોને 7.5% વ્યાજ મળશે અને આ યોજનાની ખાસ વાત એ છે કે રોકાણ કરેલી રકમ નિશ્ચિત સમયગાળામાં બમણી થઈ જાય છે. એકંદરે આ સરકારના નિર્ણયથી એવા રોકાણકારોને રાહત મળી છે જેઓ સુરક્ષિત અને ગેરંટીકૃત વળતર ધરાવતી યોજનાઓ પસંદ કરે છે. યથાવત વ્યાજ દરો રોકાણકારોના આયોજનને અસર કરશે નહીં અને તેઓ પહેલાની જેમ તેમની બચત યોજનાઓમાં રોકાણ ચાલુ રાખી શકશે.
