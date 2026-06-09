/ઓઈલ સંકટના ચક્રવ્યૂહમાં ફસાયેલો હતો દેશ તો સરકારે ખોલી તિજોરી, 78 દિવસમાં ₹1.23 લાખ કરોડ સ્વાહા

Duty Cut on Oil : તમને સરકાર સામે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો અથવા LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારા અંગે ફરિયાદો હશે, તમને એવું લાગતું હશે કે મોંઘવારીનો બધો બોજ જનતા પર નાખવામાં આવ્યો છે. જો કે, વાસ્તવિકતા એ છે કે સરકારે લોકો પરનો આ બોજ ઓછો કરવા માટે 78 દિવસમાં ₹1.23 લાખ કરોડનું નુકસાન સહન કર્યું છે.
હોર્મુઝ સંકટ અને મિડલ ઈસ્ટમાં સંઘર્ષને કારણે વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે ઓઈલ કંપનીઓ પર દબાણ વધી રહ્યું હતું. ઓઈલના ઊંચા ભાવ અને આયાતનો વધતો ખર્ચ કંપનીઓ માટે નુકસાન વધારી રહ્યો હતો. આને ઘટાડવા માટે સરકારે એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેના પરિણામે છેલ્લા 78 દિવસમાં સરકારી તિજોરીને ₹1.23 લાખ કરોડનું નુકસાન થયું.
78 દિવસમાં સરકારના ₹1.23 લાખ કરોડ સ્વાહા
સરકારે સામાન્ય લોકોને ઓઈલના વધતા ભાવોના બોજથી બચાવવા માટે પોતાની તિજોરી ખોલી હતી, 78 દિવસ સુધી વધારાનો ખર્ચ સંપૂર્ણપણે સરકારે ઉઠાવ્યો. અમેરિકા, ચીન, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને નેપાળ જેવા દેશોમાં ઓઈલના સંકટનો માર સહન કરી શક્યા નથી. તેમણે મોંઘા ઓઈલનો બોજ જનતા પર નાખ્યો અને ઘણી વખત ભાવ વધાર્યા. અમેરિકા જેવી મહાસત્તાએ પણ પેટ્રોલના ભાવમાં આશરે 44.5% અને ડીઝલના ભાવમાં 48.1%નો વધારો નોંધાવ્યો છે.
ઓઇલ કંપનીઓના નુકસાનમાં 44 ટકાનો ઘટાડો થયો
તેનાથી વિપરીત ભારતે ગ્રાહકો પર બોજ નાખવાને બદલે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટી ઘટાડવાનું પસંદ કર્યું, જેના કારણે 78 દિવસમાં આશરે ₹1.23 લાખ કરોડનું સરકારી તિજોરીને નુકસાન સહન કરવું પડ્યું. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, વૈશ્વિક ઓઈલ બજારમાં ઉથલપાથલથી સામાન્ય નાગરિકોના ખિસ્સા અને રાષ્ટ્રીય અર્થતંત્રને બચાવવા માટે સરકાર ઢાલ બનીની ઉભી રહી. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹7.50નો વધારો કરીને, સરકારે ઓઈલ કંપનીઓના કુલ નુકસાનમાં 44% ઘટાડો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. ઓઈલના વધતા ભાવને કારણે આ કંપનીઓને દૈનિક ₹1,000 કરોડનું નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. ભાવ વધારાથી આ આંકડો ઘટીને ₹600 કરોડ પ્રતિ દિવસ થઈ ગયો છે.