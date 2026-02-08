Prev
પગારદાર વર્ગ માટે ખુશખબર! સરકાર HRAના નિયમોમાં કરશે મોટો ફેરફાર, અમદાવાદ સહિત આ શહેરોમાં વધશે ઇન-હેન્ડ સેલેરી

HRA Rule: મોંઘા ભાડા અને વધતા શહેરી ખર્ચ વચ્ચે પગારદાર વર્ગ (Salary Class) માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ (HRA) સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. જો આ પ્રસ્તાવ લાગુ થશે, તો દેશના ઘણા મોટા શહેરોમાં રહેતા કર્મચારીઓનો ઈન-હેન્ડ સેલેરી સીધી વધી શકે છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:37 PM IST

HRA Rule: મોંઘા ભાડા અને વધતા શહેરી ખર્ચ વચ્ચે પગારદાર વર્ગ (Salary Class) માટે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. કેન્દ્ર સરકાર હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ (HRA) સાથે જોડાયેલા નિયમોમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. જો આ પ્રસ્તાવ લાગુ થશે, તો દેશના ઘણા મોટા શહેરોમાં રહેતા કર્મચારીઓનો ઈન-હેન્ડ સેલેરી સીધી વધી શકે છે અને ટેક્સના બોજને હળવો થઈ જશે. 

અત્યારનો નિયમ શું છે?
હાલમાં જૂની ટેક્સ સિસ્ટમ હેઠળ માત્ર ચાર મહાનગરો દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા અને ચેન્નાઈમાં રહેતા કર્મચારીઓને જ બેઝિક સેલરીના 50% સુધી HRA પર ટેક્સ છૂટ મળે છે. જ્યારે દેશના બાકીના તમામ શહેરો માટે આ મર્યાદા 40% નક્કી કરવામાં આવી છે.

કયા શહેરોને મળી શકે છે મોટો ફાયદો?
સરકારના પ્રસ્તાવ અનુસાર, હવે 50% HRA છૂટવાળા શહેરોની યાદીનો વિસ્તાર કરવામાં આવી શકે છે. જેમાં અમદાવાદ, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ અને પુણેને સામેલ કરવાની યોજના છે. એટલે કે, જો આ ફેરફાર લાગુ થશે, તો આ શહેરોમાં રહેતા કર્મચારીઓને પણ દિલ્હી-મુંબઈ જેવા મહાનગરો જેટલી જ ટેક્સ રાહત મળી શકશે.

નવું પ્રસ્તાવિત માળખું શું હશે?
પ્રસ્તાવ અનુસાર HRA છૂટની નવી વ્યવસ્થા કંઈક આ પ્રમાણે હોઈ શકે છે:

  • 50% HRA છૂટ: દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા, ચેન્નાઈ, અમદાવાદ, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ અને પુણે.
  • 40% HRA છૂટ: દેશના અન્ય તમામ શહેરો.

કેમ જરૂરી બન્યો નિયમમાં ફેરફાર?
છેલ્લા એક દાયકામાં અમદાવાદ, બેંગલુરુ અને પુણે જેવા શહેરો IT, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને સર્વિસ સેક્ટરના મોટા હબ તરીકે ઉભરી આવ્યા છે. આ શહેરોમાં નોકરીની તકો વધી છે, પરંતુ તેની સાથે ઘરના ભાડામાં પણ ધરખમ વધારો થયો છે. સરકારનું માનવું છે કે, HRAના નિયમોને વર્તમાન પરિસ્થિતિ મુજબ અપડેટ કરવા જરૂરી છે.

કયા કર્મચારીઓને સીધો ફાયદો થશે?
આ પ્રસ્તાવ ખાસ કરીને એવા કર્મચારીઓ માટે ફાયદાકારક રહેશે જેઓ હજુ પણ જૂની ટેક્સ સિસ્ટમ પસંદ કરે છે. આ સિસ્ટમમાં જ HRA જેવી છૂટનો લાભ મળે છે, જ્યારે નવી ટેક્સ સિસ્ટમમાં HRA સહિતની મોટાભાગની છૂટ મળતી નથી.

ઇન-હેન્ડ સેલરી પર શું અસર પડશે? 
HRA છૂટ વધવાથી ટેક્સેબલ ઈનકમ ઘટશે, જેનો સીધો ફાયદો કર્મચારીઓના માસિક પગાર પર પડશે. ખાસ કરીને મેટ્રો જેવા ખર્ચાળ શહેરોમાં રહેતા લોકો માટે આ ફેરફાર મોટી રાહત સાબિત થઈ શકે છે.

author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

