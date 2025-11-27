DAનું બેઝિક સેલરીમાં થશે મર્જર! કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ મોટા સમાચાર, જાણો શું છે અપડેટ?
8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR)ને લઈને મોટો વિવાદ ઊભો થયો છે. કેન્દ્ર સરકાર સાથે જોડાયેલા અનેક કર્મચારી સંગઠનો અને ટ્રેડ યુનિયનોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, સરકારે લગભગ 69 લાખ પેન્શનરોને નવા પગાર પંચના કાર્યક્ષેત્રમાંથી બહાર કરી દીધા છે.
8th Pay Commission: 8મા પગાર પંચની ટર્મ્સ ઓફ રેફરન્સ (ToR)ને લઈને મોટો વિવાદ ઊભો થયો છે. કેન્દ્ર સરકાર સાથે જોડાયેલા અનેક કર્મચારી સંગઠનો અને ટ્રેડ યુનિયનોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, સરકારે લગભગ 69 લાખ પેન્શનરોને નવા પગાર પંચના કાર્યક્ષેત્રમાંથી બહાર કરી દીધા છે. આ સાથે જ ToRમાં ભલામણો લાગુ થવાની તારીખનો કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી, જેના કારણે કર્મચારીઓમાં નારાજગી છે.
અનેક યુનિયનોએ સરકાર દ્વારા એકપક્ષીય રીતે નવું પગાર પંચ ગઠિત કરવા અને તેના માટે માળખું તૈયાર કરવા સામે વાંધો ઉઠાવતા વિરોધ પ્રદર્શનની ચેતવણી પણ આપી છે. જો કે, સરકારે આ માંગણીઓ પર અત્યાર સુધી સંપૂર્ણ મૌન સેવી રાખ્યું છે.
હવે સૌની નજર 1 ડિસેમ્બરના શિયાળુ સત્ર પર
1 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ રહેલા સંસદના શિયાળુ સત્ર પર હવે સૌની નજર ટકેલી છે. એવી અપેક્ષા છે કે, નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આ મુદ્દા પર સરકારનો પક્ષ સ્પષ્ટ કરી શકે છે. પાછલા સત્રોની જેમ, આ વખતે પણ 8મા પગાર પંચને લઈને અનેક સવાલો ઉઠશે, પરંતુ આ વખતે ખાસ કરીને ToRની વિસંગતતાઓને લઈને સાંસદો દ્વારા સીધા સવાલો પૂછવામાં આવે તેવી સંભાવના છે. માત્ર ToR જ નહીં, પરંતુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની અનેક જૂની લાંબા સમયથી પડતર માંગણીઓ જેમ કે, પેન્શન, મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને અન્ય નિવૃત્તિ લાભો પણ આ સત્રમાં મુખ્ય મુદ્દા બની શકે છે.
8મા પગાર પંચનું ગઠન અને DA મર્જર મુખ્ય મુદ્દા
સાંસદ આનંદ ભદૌરિયાએ સરકાર પાસેથી બે મહત્વપૂર્ણ સવાલો પર લેખિત જવાબ માંગ્યો છે.
1. 8મા પગાર પંચ (8th CPC)નું ગઠન
2. મોંઘવારી ભથ્થા (DA)ને મૂળ પગારમાં (Basic Pay)માં વિલીન કરવાનો નિર્ણય
લોકસભા અને રાજ્યસભા પોર્ટલ પર આવા સેંકડો સવાલો પહેલેથી જ અપલોડ કરવામાં આવ્યા છે. વર્તમાન પગાર માળખું 7મા પગાર પંચ પર આધારિત છે, જે 1 જાન્યુઆરી 2016થી લાગુ છે. ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે, દર 10 વર્ષે નવું પગાર પંચ ગઠિત કરવામાં આવે છે. આ આધાર પર 2026 નવું પગાર પંચ લાગુ થવાનું સ્વાભાવિક વર્ષ બને છે. લગભગ 1 કરોડ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો હવે સરકારના પ્રતિભાવની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જેથી ToR વિવાદ પર સરકારની વાસ્તવિક સ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ શકે.
યુનિયનોનો આરોપ
યુનિયનોનો આરોપ છે કે સરકારે ToRમાં ભાષા બદલીને 69 લાખ પેન્શનરોને જાણી જોઈને બહાર કરી દીધા છે. હવે સૌની નજર એ વાત પર છે કે સરકાર આ આરોપનો શું જવાબ આપે છે. બીજો મોટો વિવાદ મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)ને બેઝિક પેમાં મર્જર લઈને છે. કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે છેલ્લા ત્રણ દાયકાઓમાં DA છૂટક મોંઘવારીની ગતિને પકડી શક્યું નથી. DA 50% થી વધુ થઈ ગયું છે, જે અગાઉ DA મર્જરની અનિવાર્ય શરત હતી. DA મર્જરથી તાત્કાલિક રાહત મળે છે અને તે પેન્શન તથા અન્ય ભથ્થાંમાં પણ વધારો કરે છે.
ToRમાં સુધારાની માંગ
છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં યુનિયનોએ પોતાનો વિરોધ વધુ તીવ્ર બનાવ્યો છે અને સરકારને સંકલિત રાષ્ટ્રવ્યાપી આંદોલનની ચેતવણી આપી છે. તેમની મુખ્ય માંગણીઓ આ મુજબ છે:
- NPS/UPS ખતમ કરીને તમામ માટે OPS (જૂની પેન્શન યોજના) ફરીથી શરૂ કરવી
- ફિટમેન્ટ ફેક્ટરમાં સુધારો કરવો
- DA 50% પાર થવા પર તરત જ DAનું મર્જર કરવું
- પે મેટ્રિક્સની સંરચના સુધારીને કરિયર સ્ટેગ્નેશન ખતમ કરવું
- પેન્શનરોમાં ભેદભાવ બંધ કરવામાં આવે
- દયા નિયુક્તિમાં 5%ની મર્યાદા હટાવવી
- ખાલી જગ્યાઓ ભરવી, આઉટસોર્સિંગ બંધ કરવું
- યુનિયનોની માન્યતા પુનઃસ્થાપિત કરવી
- કરાર આધારિત કર્મચારીઓનું નિયમિતકરણ કરવું
- લાંબા સમયથી પડતર મધ્યસ્થતા પુરસ્કારો લાગુ કરવા
યુનિયનોનું કહેવું છે કે, સમયસર ToRમાં સુધારો ન થવાથી 8મો પગાર પંચ પણ પાછલા પંચોની વિસંગતતાઓને પુનરાવર્તિત કરી શકે છે.
