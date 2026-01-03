Prev
Gratuity Big Rule: ગ્રેચ્યુઇટીના લાખો રૂપિયા ફસાઈ જશે! ઓફિસમાં આ 5 ભૂલ કરી તો ફૂટી કોડી પણ નહીં મળે! જાણો નિયમ

Gratuity 5 Big Rule: તમને જણાવી દઈએ કે નવા લેબર કોડ પછી, હવે 1 વર્ષની સેવા પછી પણ ગ્રેચ્યુઇટી આપી શકાય છે, પરંતુ જો ઓફિસમાં કોઈ ભૂલ, અનુશાસનહીનતા, હિંસા કે છેતરપિંડી થશે તો એક રૂપિયો પણ આપવામાં આવશે નહીં, તો જાણો તમારી ગ્રેચ્યુઇટી કેવી રીતે બચાવવી અને કયા નિયમોએ આખી સિસ્ટમ બદલી નાખી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 03, 2026, 03:23 PM IST

Gratuity Big Rule: ગ્રેચ્યુઇટીના લાખો રૂપિયા ફસાઈ જશે! ઓફિસમાં આ 5 ભૂલ કરી તો ફૂટી કોડી પણ નહીં મળે! જાણો નિયમ

શું તમે જાણો છો કે ઓફિસમાં એક નાની ભૂલ તમારા ખિસ્સા પર મોટી અસર કરી શકે છે. હકીકતમાં લોકો ઘણા વર્ષો સુધી નોકરી કરે છે અને નિવૃત્તિના સમયે માત્ર એક આશા રાખે છે કે ગ્રેચ્યુઇટીના પૈસા હાથમાં આવે, જેથી ભવિષ્ય માટે નાણાકીય સુરક્ષા મળી શકે. પરંતુ વિચારો, જો તમે વર્ષો સુધી નોકરી કર્યાં બાદ ગ્રેચ્યુઇટીનો એક પણ રૂપિયા ન મેળવી શકો તો કેવું લાગશે? આવું હવે થઈ શકે છે, કારણ કે સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવેલા નવા લેબર કોડની જોગવાઈએ જ્યાં ગ્રેચ્યુઇટી મેળવવાનો માર્ગ સરળ કર્યો તો કેટલીક ભૂલ પર તેને રોકવાના નિયમ કડક કર્યાં છે.

હવે 1 વર્ષમાં મળશે ગ્રેચ્યુઇટી
પહેલા કર્મચારીઓએ ગ્રેચ્યુઇટી મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ષ સતત નોકરી કરવી પડતી હતી. જેના કારણે લાખો લોકોને નોકરી બદલવા કે ફિક્સ્ડ કોન્ટ્રાક્ટ પર કામ કરવાને કારણે આ લાભ મળી શકતો નહોતો, પરંતુ નવા નિયમ અનુસાર હવે 1 વર્ષની સેવા પૂર્ણ કરવા પર પણ ગ્રેચ્યુઇટી મળશે. તેનો ફાયદો ફિક્સ્ડ-ટર્મ અને કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત કર્મચારીઓને મળવાનો છે.

કર્મચારીઓ માટે ચેતવણી
તમને જણાવી દઈએ કે નવો નિયમ માત્ર રાહત નહીં, એક ચેતવણી પણ છે. હકીકતમાં સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે કર્મચારી જો કંપનીના નિયમો અને આચાર સંહિતાનું પાલન કરતો નથી, તો ગ્રેચ્યુઇટીનો હક છીનવાઈ શકે છે. એટલે કે એક નાની ભૂલ, ઓફિસમાં ખરાબ વ્યવહાર, કે કોઈ ખરાબ મહેનત તમારી મહેનતની કમાણી પર પાણી ફેરવી શકે છે.

ગુસ્સામાં ઓફિસમાં વિવાદ કરવો
ઘણા મામલામાં જોવા મળ્યું છે કે કર્મચારી તણાવ, ગુસ્સા કે અંગત કારણે ઓફિસમાં હિંસા કરે છે કે કોઈ સહકર્મી સાથે ગેરવર્તણુંક કરે છે. પરંતુ હવે આવું કર્યું તો ગ્રેચ્યુઇટીથી હાથ ધોવા પડી શકે છે.

ખોટો વ્યવહાર ભારે પડશે
જો કોઈ કર્મચારી કાર્યસ્થળ પર હિંસા, જાતીય સતામણી, ગેરવર્તણૂક અથવા ગેરવર્તણૂક માટે દોષિત ઠરે છે, તો કંપનીને તેમની ગ્રેચ્યુટીનો સંપૂર્ણ અથવા આંશિક હિસ્સો રોકવાનો અધિકાર છે. આ પગલું કંપનીની ગરિમા, સુરક્ષા અને મહિલાઓ માટે કાર્યસ્થળની સલામતીને મજબૂત બનાવવા માટે રચાયેલ છે.

નાણાકીય નુકસાનના પરિણામો
વધુમાં, જો કોઈ કર્મચારીની ભૂલ કંપનીને નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડે છે, જેમ કે ખોટા નિર્ણય, ઇરાદાપૂર્વકની કાર્યવાહી અથવા બેદરકારીને કારણે નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન, તો કંપની તે નુકસાનની ભરપાઈ કર્મચારીની ગ્રેચ્યુટીમાંથી સીધી કરી શકે છે.

લાંચ કે ફ્રોડનાં આરોપમાં
સૌથી ગંભીર સ્થિતિ લાંચ અને ફ્રોડ સાથે જોડાયેલી છે. જો કોઈ કર્મચારી લાંચ લેતા, છેતરપિંડી કરતા કે કંપનીના નામ પર ફ્રોડ કરતો ઝડપાય તો તેને ગ્રેચ્યુઇટીનો અધિકાર આપવામાં આવશે નહીં. કંપની આવા લોકોને ગ્રેચ્યુઇટી રોકી શકે છે.

કઈ કંપનીઓમાં ગ્રેચ્યુઇટી લાગૂ થાય છે
નોંધનીય છે કે ગ્રેચ્યુઇટી દરેક કંપનીમાં લાગુ પડતી નથી. ગ્રેચ્યુઇટી ચુકવણી કાયદો ફક્ત ઓછામાં ઓછા 10 કર્મચારીઓ ધરાવતી સંસ્થાઓને જ લાગુ પડે છે. તેથી, જો તમારી કંપનીમાં આ સંખ્યા કરતા ઓછા કર્મચારીઓ હોય, તો તમે કાયદેસર રીતે આ લાભનો દાવો કરી શકતા નથી.

ગ્રેચ્યુઇટી શું છે?
ગ્રેચ્યુઇટી એ કર્મચારીને તેમની લાંબી સેવા, વફાદારી અને સતત યોગદાનના સન્માનમાં ચૂકવવામાં આવતો કાનૂની લાભ છે. તેની રકમ કર્મચારીના છેલ્લા મૂળ પગાર અને ડીએના આધારે ગણવામાં આવે છે. સરકારે મહત્તમ મર્યાદા ₹20 લાખ નક્કી કરી છે, જોકે આ મર્યાદામાં વધુ વધારો કરવા માટે સમયાંતરે સમીક્ષા કરવામાં આવે છે.

કઈ રીતે બચાવશો તમારી ગ્રેચ્યુઇટી?
ગ્રેચ્યુઇટી મેળવવા માટે, ચોક્કસ નિયમોનું પાલન કરો: કંપનીના તમામ નિયમોનું પાલન કરો, કામ પર કોઈપણ પ્રકારની અનુશાસનહીનતા ટાળો, પ્રામાણિકતા અને પારદર્શિતા સાથે કામ કરો અને કંપનીને નુકસાન પહોંચાડતી પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. નવી સિસ્ટમ હેઠળ ગ્રેચ્યુઇટી ઝડપથી મળી શકે છે, પરંતુ કંપનીના નિયમો તોડવાથી નુકસાન થશે.

ગ્રેચ્યુઇટી મેળવવાનો નિયમ
સરકારે નવા લેબર કોડમાં ફેરફાર બાદ હવે કર્મચારીઓને કેટલાક મામલામાં માત્ર 1 વર્ષની સેવા બાદ પણ ગ્રેચ્યુઇટી મળી જાય છે. પરંતુ નિયમ તોડવા, ઓફિસમાં ખરાબ વર્તન કરે તો આ પૈસા મળશે નહીં. હાલ ગ્રેચ્યુઇટીની મહત્તમ મર્યાદા 20 લાખ છે અને તેની ગણતરી બેઝિક પગાર અને ડીએના આધાર પર થાય છે. (નોટઃ આ સમાચાર સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. વધુ માહિતી માટે અન્ય નિષ્ણાંત સાથે ચર્ચા કરી શકો છો)
 

