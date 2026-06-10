Gratuity Rules: હવે 1 વર્ષની નોકરી પર જ મળશે ગ્રેચ્યુઈટી, પણ આ 3 ભૂલો કરી તો રૂપિયા થઈ જશે 'ઝીરો'

Gratuity New Rules 2026: પ્રાઈવેટ સેક્ટરમાં કામ કરતા કર્મચારીઓ માટે તેમની વફાદારી અને સખત મહેનતનું સૌથી મોટું ઈનામ ગ્રેચ્યુઈટી (Gratuity) હોય છે. અત્યાર સુધીના જુના નિયમો મુજબ, કોઈપણ કંપનીમાંથી ગ્રેચ્યુઈટી મેળવવા માટે સતત 5 વર્ષ સુધી નોકરી કરવી ફરજિયાત હતી. પરંતુ સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલા ન્યૂ લેબર કોડ (New Labour Code)એ આખી રમત બદલી નાખી છે. હવે નવા નિયમોથી કર્મચારીઓને મોટી રાહત મળી છે, પરંતુ તેની સાથે કેટલીક એવી શરતો પણ જોડવામાં આવી છે જ્યાં તમારી એક નાની ભૂલ વર્ષોની કમાણી પર પાણી ફેરવી શકે છે. ચાલો ગ્રેચ્યુઈટીનું નવું ગણિત અને તેના પિટફોલ સમજીએ.
હવે માત્ર 1 વર્ષની નોકરી પર મળશે ગ્રેચ્યુઈટી
નવા લેબર કોડમાં સૌથી મોટો ઐતિહાસિક બદલાવ ફિક્સ-ટર્મ એમ્પ્લોઈઝ (Fixed-Term Employees) માટે થયો છે. પહેલાં 5 વર્ષના પ્રતિબંધના કારણે કોન્ટ્રાક્ટ પર કામ કરનારાઓને એક રૂપિયો પણ ગ્રેચ્યુઈટી મળતી નહોતી. હવે જો તમે કોઈ કંપનીમાં ફિક્સ-ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ (FTE) પર છો, તો માત્ર 1 વર્ષની સેવા પૂરી કર્યા બાદ જ તમે ગ્રેચ્યુઈટીના હકદાર બની જશો.
બદલાઈ ગયો સેલરીની ફોર્મ્યુલા
નવા નિયમો અનુસાર, તમારી બેઝિક સેલરી અને મોંઘવારી ભથ્થું (DA) મળીને તમારા કુલ CTCના ઓછામાં ઓછા 50% હોવું અનિવાર્ય છે. પહેલાં કંપનીઓ બેઝિક સેલરી જાણીજોઈને ઓછી રાખતી હતી અને ભથ્થાઓ (Allowances) વધારી દેતી હતી, જેથી ગ્રેચ્યુઈટીના રૂપિયા ઓછા આપવાના થતા હતા. હવે બેઝિક સેલરીનો હિસ્સો વધતાની સાથે જ તમારી ગ્રેચ્યુઈટીની રકમ ઓટોમેટિકલી ઘણી મોટી (Substantial) થઈ જશે.
આ 3 ગંભીર પરિસ્થિતિઓમાં કંપની રોકી શકે છે તમારા રૂપિયા
ગ્રેચ્યુઈટી તમારો કાનૂની અધિકાર છે, પરંતુ ઓફિસમાં કરવામાં આવેલા આ 3 ગુના તમારા પૂરા રૂપિયા ફ્રીઝ કરાવી શકે છે.
1. ચોરી કે છેતરપિંડી: જો કોઈ કર્મચારી લાંચ લેતા, ઉચાપત કરતા કે નકલી દસ્તાવેજો દ્વારા કંપની સાથે છેતરપિંડી કરતા પકડાય છે.
2. ગંભીર ગેરવર્તણૂક: સહકર્મચારીઓ સાથે મારપીટ કરવી, મહિલા કર્મચારીઓ સાથે ગેરવર્તન કરવું કે ઓફિસના શિસ્તના લીરેલીરા ઉડાવવા ભારે પડશે અને આરોપ સાબિત થવા પર કંપની 100% ગ્રેચ્યુઈટી કાપી શકે છે.
3. કંપનીને આર્થિક નુકસાન: જો તમારી કોઈ બેદરકારીના કારણે કંપનીને સીધું આર્થિક નુકસાન થાય છે, તો કંપની તે નુકસાનની ભરપાઈ તમારી ગ્રેચ્યુઈટીમાંથી કરી શકે છે.
આ છે તમારા કાનૂની અધિકારો
કોઈપણ કંપની પોતાની મનમરજી કે અંગત અદાવતમાં તમારી ગ્રેચ્યુઈટી રોકી શકતી નથી. આ માટે પ્રોપર કાનૂની પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું પડશે. કંપનીએ તમારી વિરુદ્ધ પાકા પુરાવા રજૂ કરવા પડશે અને તમને તમારી નિર્દોષતા સાબિત કરવાની પૂરી તક આપવી પડશે. જો આરોપ સાબિત ન થાય અને કંપની કોઈપણ કારણ વગર રૂપિયા રોકે છે, તો તેણે બાકી રકમ પર ભારે વ્યાજ ચૂકવવું પડશે. (ટેક્સ અને પીએફની જેમ જ તમારા એમ્પ્લોયમેન્ટ રેકોર્ડને હંમેશા પારદર્શક રાખો).