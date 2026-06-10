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Gratuity Rules: હવે 1 વર્ષની નોકરી પર જ મળશે ગ્રેચ્યુઈટી, પણ આ 3 ભૂલો કરી તો રૂપિયા થઈ જશે 'ઝીરો'

Gratuity New Rules 2026: નવા લેબર કોડ હેઠળ ફિક્સ ટર્મ કર્મચારીઓને 1 વર્ષમાં ગ્રેચ્યુઈટી મળશે. પરંતુ તમને એ પણ ખબર હોવી જોઈએ કે, કેટલીક ભૂલો તમને ભારે પડી શકે છે. એવું પણ બની શકે કે, તમારી ગ્રેચ્યુઈટી શૂન્ય થઈ જાય. ચાલો જાણીએ ક્યારે અને કઈ-કઈ પરિસ્થિતિમાં કંપની ગ્રેચ્યુઈટી રોકી શકે છે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 10, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:59 PM IST
Gratuity Rules: હવે 1 વર્ષની નોકરી પર જ મળશે ગ્રેચ્યુઈટી, પણ આ 3 ભૂલો કરી તો રૂપિયા થઈ જશે 'ઝીરો'

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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