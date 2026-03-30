5 વર્ષ નહીં હવે 1 વર્ષમાં ગ્રેચ્યુઇટી, ₹50,000 પગાર હશે તો મળશે ₹28,847, 1 એપ્રિલથી નવો નિયમ લાગૂ

Prev
Next
1 એપ્રિલથી લાગૂ થઈ રહેલા નવા લેબર કોડ્સથી કર્મચારીઓને મોટો ફાયદો થશે. હવે ગ્રેચ્યુઇટી મેળવવા માટે પાંચ વર્ષની રાહ જોવી પડશે નહીં. હવે જે કર્મચારી 1 વર્ષ નોકરી કરશે તો પણ તેને ગ્રેચ્યુઇટીનો લાભ મળશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 30, 2026, 12:38 PM IST
  • 1 એપ્રિલથી લાગૂ થશે નવા શ્રમ કાયદા
  • ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારીઓને મળશે મોટો ફાયદો
  • હવે માત્ર 1 વર્ષની નોકરી પર મળી જશે ગ્રેચ્યુઇટી

Trending Photos

1 એપ્રિલથી લાગૂ થઈ રહેલા લેબર કોડ્સની સાથે નોકરીયાત વર્ગ માટે મોટો ફેરફાર થવાનો છે. ગ્રેચ્યુઇટી હવે 5 વર્ષની નોકરી બાદ નહીં, પરંતુ 1 વર્ષ બાદ પણ મળી શકે છે. આ ફેરફાર ખાસ તેવા કર્મચારીઓ માટે મહત્વનો છે, જે વારંવાર નોકરી બદલે છે કે જેની સર્વિસ લાંબી હોતી નથી. પહેલા ગ્રેચ્યુઇટી મેળવવા માટે 5 વર્ષની નોકરી ફરજીયાત હતી, પરંતુ હવે આ શરતમાં ફેરફાર કરી દેવામાં આવ્યો છે.

પહેલા આ 3 વાતોને સમજો
નવા લેબર કોડ્સથી ગ્રેચ્યુઇટીના નિયમમાં ફેરફાર
હવે 5 વર્ષ નહીં, 1 વર્ષની નોકરી પર પણ મળશે ફાયદો
50000 પગાર પર 1 વર્ષમાં આશરે ₹28,847 મળી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ગ્રેચ્યુઇટી શું હોય છે?
ગ્રેચ્યુઇટી એક પ્રકારનો રિવોર્ડ કે નાણાકીય સિક્યોરિટી બેનિફિટ છે, જે કંપની પોતાના કર્મચારીને તેની સેવાના બદલામાં આવે છે

કઈ રીતે નક્કી થાય છે
તમારો પગાર (Basic + DA)
કંપનીમાં પસાર કરેલા વર્ષ
તમે તેને જોબનું બોનસ પણ માની શકો છો.

સૌથી મોટો ફેરફાર શું છે? (Old vs New Rules)

નિયમ પહેલા શું હતું હવે શું ફેરફાર
પાત્રતા (Eligibility) 5 વર્ષ જરૂરી 1 વર્ષમાં પણ સંભવ
ટેક્સ-ફ્રી લિમિટ ₹10 લાખ ₹20 લાખ
પેમેન્ટ સમય નક્કી નહીં 30 દિવસમાં ફરજીયાત
વિલંબ પર સ્પષ્ટ નિયમ નહીં 10% વ્યાજ + પેનલ્ટી
લાગૂ સીમિત ખાનગી-પબ્લિક બંનેમાં

કઈ રીતે મળશે પૈસા?
ગ્રેચ્યુઇટીની ફોર્મ્યુલા તે જ રહેશે

ગ્રેચ્યુઇટી = અંતિમ બેઝિક પગાર × (15/26) × કુલ સર્વિસ (વર્ષ)

અહીં
15 = 15 દિવસનો પગાર
26 = મહિને કામના દિવસો

₹50,000 પગાર પર કેટલા મળશે?
જો તમારો પગાર 50,000 રૂપિયા છે અને તમે 1 વર્ષ કામ કર્યું છે.

ગણતરી
50,000 × (15/26) × 1

પરિણામ:
= ₹28,847 (લગભગ)

અલગ-અલગ પગાર પર ગ્રેચ્યુઇટી (1 વર્ષ

માસિક સેલેરી- 1 વર્ષની ગ્રેચ્યુઇટી
₹20,000 - ₹11,538
₹30,000 - ₹17,308
₹40,000 - ₹23,077
₹50,000 - ₹28,847
₹70,000 - ₹40,385

કોને સૌથી વધુ ફાયદો થશે?
1. નોકરી બદલનાર કર્મચારી
2. કોન્ટ્રાક્ટ-શોર્ટ ટર્મ કર્મચારી
3. ખાનગી ક્ષેત્રના કર્મચારી

પહેલા
5 વર્ષ પૂરા ન થાય તો ગ્રેચ્યુઇટી નહીં

હવે
1 વર્ષના કામમાં પણ ફાયદો

નાની નોકરી પણ હવે બેકાર જશે નહીં
નવા લેબર કોડ્સ હેઠળ ગ્રેચ્યુઇટીનો આ ફેરફાર નોકરીયાત વર્ગ માટે રાહતભર્યો હોઈ શકે છે. હવે દર વર્ષે તમારી મહેનતનો સીધો ફાયદો મળશે અને નોકરી બદલવાનું નુકસાન ઓછું થશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Gratuity rule change 2026gratuity after 1 year

Trending news