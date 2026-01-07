ગ્રેચ્યુઈટી પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, આ કર્મચારીઓને મળશે ડબલ ફાયદો!
Gratuity Rules 2026: કેન્દ્ર સરકારે ગ્રેચ્યુઈટીને લઈને મોટું કન્ફ્યુઝન દૂર કરી દીધું છે. જો તમે બે સરકારી સંસ્થાઓમાં કામ કર્યું છે, તો શું ડબલ રૂપિયા મળશે? સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, PSUમાંથી આવતા કર્મચારીઓ પર ગ્રેચ્યુઈટીની 'મર્યાદા' લાગુ થશે, પરંતુ પૂર્વ સૈનિકો (Ex-servicemen)ને સિવિલ સર્વિસમાં પૂરેપૂરી ગ્રેચ્યુઈટી મળશે.
Gratuity Rules 2026: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ગ્રેચ્યુઈટી (Gratuity) માત્ર એક શબ્દ નથી, પરંતુ નિવૃત્તિ પછીની સુરક્ષાની ગેરંટી છે. પરંતુ જો તમે જીવનમાં બે અલગ-અલગ સરકારી સંસ્થાઓમાં કામ કર્યું હોય તો શું? શું તમને બે વાર ગ્રેચ્યુઈટી મળશે કે સરકાર બીજા કાર્યકાળના રૂપિયા કાપી લેશે? આ મૂંઝવણને ઉકેલતા કેન્દ્ર સરકારના પેન્શન અને પેન્શનધારક કલ્યાણ વિભાગે એક મહત્વપૂર્ણ સ્પષ્ટતા જાહેર કરી છે. નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS) હેઠળ આવતા કર્મચારીઓ માટે જાહેર કરાયેલા આ નવા આદેશમાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, ક્યારે તમારી ગ્રેચ્યુઈટી પર 'મર્યાદા' લાગશે અને ક્યારે તમને પૂરો ફાયદો મળશે.
ફરીથી નોકરી પર શું અસર થશે?
સરકારે મેમોરેન્ડમમાં ‘CCS (Payment of Gratuity under NPS) Amendment Rules, 2025’ના નિયમ 4Aને આધાર બનાવ્યો છે. સરળ ભાષામાં સમજીએ તો, આ નિયમ ‘ડબલ બેનિફિટ’ ને રોકે છે. વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, જો કોઈ સરકારી કર્મચારી રિટાયર થાય છે અને તેને તેની ગ્રેચ્યુઈટી મળી ગઈ છે, તો ફરીથી સરકારી નોકરી (Re-employment) જોઈન કરવા પર તેને બીજા કાર્યકાળ માટે અલગથી ગ્રેચ્યુઈટી આપવામાં આવશે નહીં. એટલે કે, એકવાર સરકારી તિજોરીમાંથી રિટાયરમેન્ટ ગ્રેચ્યુઈટી લીધા પછી, તે જ સિસ્ટમમાં રી-એમ્પ્લોયમેન્ટ પર ફરીથી ગ્રેચ્યુઈટીનો દાવો કરી શકાતો નથી.
આ આદેશમાં એવા કર્મચારીઓ માટે નિયમો થોડા અલગ છે, જેઓ કોઈ PSU અથવા સ્વાયત્ત સંસ્થા (Autonomous Body)માંથી યોગ્ય પરવાનગી લઈને કેન્દ્ર સરકારની સેવામાં આવ્યા છે. આવા કર્મચારીઓ માટે આ સમાચાર થોડી રાહત આપનારા છે, પરંતુ એક શરત સાથે.
જો તમે PSUમાંથી આવ્યા છો, તો તમને ત્યાંની ગ્રેચ્યુઈટી રાખવાનો હક છે અને કેન્દ્ર સરકારની સેવા માટે પણ ગ્રેચ્યુઈટી મળશે. પરંતુ, અહીં સરકારે એક ‘સીલિંગ’ લગાવી દીધી છે. નિયમ અનુસાર, બન્ને જગ્યાએથી મળેલી કુલ ગ્રેચ્યુઈટીની રકમ તે રકમથી વધુ ન હોઈ શકે, જે કર્મચારીને ત્યારે મળી હોત જો તેણે તેની પૂરી સેવા (PSU + કેન્દ્ર સરકાર) સળંગ કેન્દ્ર સરકારમાં જ કરી હોત. આ જ ફોર્મ્યુલા તે લોકો પર પણ લાગુ થશે જેઓ રાજ્ય સરકારની નોકરી છોડીને કેન્દ્રમાં આવ્યા છે. એકંદરે, બે જગ્યાએથી રૂપિયા તો આવશે, પરંતુ તેની કુલ મર્યાદા તમારા અંતિમ પગાર અને કુલ સેવાના સમયગાળાના આધારે નક્કી થશે.
સૈનિકો માટે ખુશખબર
આ સમગ્ર મામલામાં સૌથી મોટી રાહત આપણા પૂર્વ સૈનિકો માટે છે. સરકાર પાસે ઘણા પ્રશ્નો આવી રહ્યા હતા કે, મિલિટરી સર્વિસ પછી સિવિલ સર્વિસ જોઈન કરનારાઓનું શું થશે? ખર્ચ વિભાગ (Department of Expenditure)ની સલાહ બાદ સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, પૂર્વ સૈનિકો પર ‘ગ્રેચ્યુઈટી લિમિટ’નો આ નિયમ લાગુ થશે નહીં.
તેનો અર્થ એ છે કે, જો કોઈએ સેનામાં સેવા આપી હોય અને ત્યાંથી ગ્રેચ્યુઈટી લઈ લીધી હોય, તો બાદમાં સિવિલ સર્વિસ જોઈન કરવા પર તેને સિવિલ સર્વિસની ગ્રેચ્યુઈટી પૂરેપૂરી મળશે. મિલિટરીમાંથી મળેલી ગ્રેચ્યુઈટીને કારણે તેમની સિવિલ સર્વિસની ગ્રેચ્યુઈટીમાં એક રૂપિયાનો પણ ઘટાડો કરવામાં આવશે નહીં.
