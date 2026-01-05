આવી રહ્યો છે ગુજરાતની કંપનીનો IPO, ગ્રે માર્કેટમાં અત્યારથી રોકાણકારોની ધુમ!
GRE Renew Enertech IPO: GRE રીન્યુ એનર્ટેકની સ્થાપના 2008માં થઈ હતી અને ઓગસ્ટ 2025 સુધી કંપનીમાં 46 કર્મચારીઓ કાર્યરત હતા. હાલમાં IPOનો GMP, કોસ્ટર રેટ અને સબ્જેક્ટ ટૂ સોદા રેટ ઉપલબ્ધ નથી. આવી સ્થિતિમાં રોકાણકારોની નજર લિસ્ટિંગ પહેલાં ગ્રે માર્કેટ હલચલ પર રહેશે.
Trending Photos
GRE Renew Enertech IPO: રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટરની ગુજરાત સ્થિત કંપની GRE રીન્યુ એનર્ટેક હવે શેરબજારમાં પ્રવેશવા માટે તૈયાર છે. કંપનીનો IPO 13 જાન્યુઆરીથી 16 જાન્યુઆરી 2026 સુધી ખુલશે. આ એક SME IPO હશે, જે BSE SME પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ થશે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 9 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર ઉપલબ્ધ છે.
નોંધનીય છે કે, GRE રીન્યુ એનર્ટેક સોલર પાવર સોલ્યુશન્સ કંપની છે જે ખાસ કરીને ઈન્ડસ્ટ્રિયલ અને કોમર્શિયલ ગ્રાહકો માટે સોલર પ્રોજેક્ટ્સ ડિઝાઇન કરવા, ઇન્સ્ટોલ કરવા અને ચાલુ કરવાનું કામ કરે છે. કંપનીએ છેલ્લા બે દાયકામાં પોતાને એક ઇલેક્ટ્રિકલ કમ્પોનન્ટ્સ બિઝનેસમાંથી એક મજબૂત રિન્યુએબલ એનર્જી પ્લેયર તરીકે સ્થાપિત કરી છે.
શું છે પ્રાઇસ બેન્ડ?
IPO વિશે વાત કરવામાં આવે તો GRE રીન્યુ એનર્ટેકનો પ્રાઇસ બેન્ડ પ્રતિ શેર 100 રૂપિયાથી 105 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ એક સંપૂર્ણપણે ફ્રેશ ઇશ્યૂ છે, જેમાં કંપની લગભગ 37.68 લાખ નવા શેર જારી કરશે. આના દ્વારા કંપની 37.68 કરોડ રૂપિયાથી 39.56 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે. આ ઇશ્યૂમાં કોઈ ઓફર ફોર સેલ (OFS) નથી, એટલે કે પ્રમોટર્સ કોઈ શેર વેચશે નહીં. IPOમાં દરેક લોટમાં 1,200 શેર હશે અને રિટેલ રોકાણકારોએ ઓછામાં ઓછા 2 લોટ અથવા 2,400 શેર માટે બોલી લગાવવી પડશે, જેના માટે આશરે 1.52 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.
કંપનીનો બિઝનેસ
કંપનીના બિઝનેસની વાત કરવામાં આવે તો GRE રીન્યુ એનર્ટેકે અત્યાર સુધીમાં દેશભરમાં 61 મેગાવોટથી વધુના સોલાર EPC પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ કર્યા છે. આમાં લગભગ 52 મેગાવોટના ગ્રાઉન્ડ-માઉન્ટેડ અને 9 મેગાવોટના રૂફટોપ સોલાર પ્રોજેક્ટ્સ સામેલ છે. કંપની ઈન્ડસ્ટ્રિયલ, કોમર્શિયલ અને સંસ્થાકીય ગ્રાહકોને કસ્ટમાઇઝ્ડ સોલાર સોલ્યુશન્સ પૂરા પાડે છે. સાથે જ કંપનીને ભારત સરકારની 19,500 કરોડ રૂપિયાની PLI યોજના અને 2029-30 સુધીમાં રિન્યુએલબ એનર્જીનો હિસ્સો 44% સુધી વધારવાના લક્ષ્ય સાથે કંપનીને ભવિષ્યમાં ફાયદો મળવાની અપેક્ષા છે.
GRE રીન્યુ એનર્ટેકની સ્થાપના 2008માં થઈ હતી અને ઓગસ્ટ 2025 સુધીમાં 46 લોકોને રોજગારી આપી હતી. હાલમાં IPOનો GMP, કોસ્ટર રેટ અને સબ્જેક્ટ ટૂ સોદા રેટ ઉપલબ્ધ નથી. આવી સ્થિતિમાં રોકાણકારોની નજર લિસ્ટિંગ પહેલાં ગ્રે માર્કેટ હલચલ પર રહેશે. રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટરમાં વધતી માંગ અને સરકારી સપોર્ટને ધ્યાનમાં રાખીને આ IPO SME સેગમેન્ટમાં સૌર ઉર્જા કંપનીઓમાં રોકાણની તકો શોધતા રોકાણકારો માટે રસપ્રદ હોઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે