Bonus Share: 1 પર 2 ફ્રી શેર આપી રહી છે આ કંપની, રેકોર્ડ ડેટ નજીક, જાણો વિગત
Stock Market News: આશરે ચાર વર્ષ બાદ જીઆરએમ ઓવરસીઝ લિમિટેડ (GRM Overseas Ltd) ના શેર એક્સ-બોનસ ટ્રેડ કરવા જઈ રહી છે. કંપનીએ એક શેર પર બે બોનસ શેર આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
શેર બજારમાં રોકાણકારોને બોનસ શેરનો લાભ મળવાનો છે. ચાર વર્ષ બાદ જીએમઆર ઓવરસીઝ લિમિટેડ બોનસ શેર આપવા જઈ રહી છે. કંપની દરેક એક શેર પર બે બોનસ શેર આપવાની છે. કંપની આગામી સપ્તાહે એક્સ-બોનસ ટ્રેડ કરશે. આવો વિગતવાર આ કંપની વિશે જાણીએ...
ક્યારે છે રેકોર્ડ ડેટ
એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારી અનુસાર જીએમઆર ઓવરસીઝ લિમિટેડ એક શેર પર બે બોનસ શેર આપશે. આ બોનસ ઈશ્યુ માટે 24 ડિસેમ્બરની તારીખ રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરવામાં આવી છે. એટલે કે જે ઈન્વેસ્ટરોના નામ આ દિવસે કંપનીની રેકોર્ડ બુકમાં રહેશે તેને બે ફ્રી શેર આપવામાં આવશે.
શેર બજારમાં કંપનીનું પ્રદર્શન
શુક્રવારે માર્કેટ બંધ થવા સમયે જીઆરએમ ઓવરસીઝ લિમિટેડના શેર 0.20 ટકાના ઘટાડા સાથે 470.15 રૂપિયાના લેવલ પર બંધ થયા હતા. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 33 ટકાની તેજી આવી છે. તો 2025મા કંપનીના શેરના ભાવમાં 134 ટકાનો વધારો થયો છે. એક વર્ષમાં કંપનીએ ઈન્વેસ્ટરોને 138 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે. કંપનીના શેરનો 52 વીક હાઈ 502.95 રૂપિયા છે જ્યારે 52 વીકનું લો લેવલ 175.95 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 2884 કરોડ રૂપિયાનું છે.
5 વર્ષમાં જીઆરએમ ઓવરસીઝના શેરની કિંમતમાં 1350 ટકાની તેજી આવી છે. તો કંપનીએ 10 વર્ષમાં રોકાણકારોને 11537 ટકાનું જબરદસ્ત રિટર્ન આપ્યું છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
