/GRM Overseasનું ઘરેલુ અને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં જબરદસ્ત પ્રદર્શન, શાનદાર ગ્રોથ સાથે કુલ રેવેન્યુ ₹427 કરોડને પાર

GRM Overseas Q1 Results: રાઈસ અને કન્ઝ્યુમર સ્ટેપલ્સ કંપની GRM Overseas Limitedએ નાણાકીય વર્ષ 2026-27ના પહેલા ત્રિમાસિકના પરિણામો જાહેર કર્યા છે. કંપનીએ જૂન 2026 ત્રિમાસિકમાં મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે. કંપનીની કુલ રેવેન્યુ વાર્ષિક ધોરણે 27.7% વધીને 427 કરોડ રૂપિયા પહોંચી છે, જે ગયા વર્ષની આ જ ત્રિમાસિકમાં 334.4 કરોડ રૂપિયા હતી.
કંપનીનો EBITDA 13.9% વધીને 36 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો છે, જ્યારે Q1FY26માં તે 31.6 કરોડ રૂપિયા હતો. કંપનીનો PAT 12.1% વધીને 21.4 કરોડ પહોંચી ગયો છે, જે ગયા વર્ષના સમાન ત્રિમાસિકમાં 19.1 કરોડ રૂપિયા હતો. જો કે, નફાના ગ્રોથ સામે માર્જિન પર દબાણ જોવા મળ્યું છે. Q1FY27માં EBITDA માર્જિન 8.4% રહ્યું, જ્યારે એક વર્ષ પહેલાં તે 9.5% હતું. આવી જ રીતે PAT માર્જિન 5.7%થી ઘટીને 5% રહી ગયો છે.
ઘરેલુ કારોબારમાં બ્રાન્ડેડ સેગમેન્ટની મજબૂત ગ્રોથ
કંપનીના ઘરેલુ કારોબારમાં બ્રાન્ડેડ સેગમેન્ટે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. આ સેગમેન્ટનો રેવેન્યુ 25% વધીને 116 કરોડ રૂપિયા થયો છે. જ્યારે અનબ્રાન્ડેડ સેગમેન્ટમાં વેચાણ પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 2 ગણાથી વધુ વધ્યું છે. કંપનીએ જણાવ્યું છે કે, તે પોતાના 10X બ્રાન્ડની પહોંચ વધારવા, નવી પ્રોડક્ટ્સ લાવવા અને બ્રાન્ડ-બિલ્ડિંગ પર રોકાણ ચાલુ રાખશે.
ઇન્ટરનેશનલ બિઝનેસ પણ વધ્યો
કંપનીના આંતરરાષ્ટ્રીય બિઝનેસમાં પણ ત્રિમાસિક દરમિયાન 7% YoY ગ્રોથ નોંધાઈ છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, જિયોપોલિટિકલ પડકારો છતાં ઇન્ટરનેશનલ વેપારમાં શાનદાર જોવા મળ્યો છે. GRM વર્તમાન ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં પોતાની પહોંચ વધારવાની સાથે પસંદગીના નવા બજારોમાં વિસ્તાર અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન નેટવર્કને મજબૂત કરવા પર ફોકસ કરી રહી છે.
55થી વધુ દેશોમાં બિઝનેસ
GRM Overseasની શરૂઆત 1974માં રાઈસ પ્રોસેસિંગ અને ટ્રેડિંગ કંપની તરીકે થઈ હતી. કંપની હવે કન્ઝ્યુમર સ્ટેપલ્સ બિઝનેસમાં વિસ્તાર કરી રહી છે અને 55થી વધુ દેશોમાં પોતાની રાઈસ પ્રોડક્ટ્સનું વેચાણ કરે છે. કંપની પાસે ત્રણ રાઈસ પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સ છે, જેની કુલ વાર્ષિક પ્રોડક્શન કેપેસિટી 4,40,800 MT છે.
કંપની પોતાના પ્રોડક્ટ્સ 10X, Himalaya River અને Tanoush જેવી બ્રાન્ડ હેઠળ વેચાણ કરે છે. આ ઉપરાંત કંપની પ્રાઇવેટ-લેબલ બિઝનેસ દ્વારા પણ ગ્રાહકોને બ્રાન્ડ માટે પ્રોડક્ટ્સ ઉપલબ્ધ કરાવે છે.
મેનેજમેન્ટે શું કહ્યું?
GRM Overseasના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અતુલ ગર્ગે જણાવ્યું કે, કંપનીએ FY27ની શરૂઆત પોઝિટિવ નોટ પર કરી છે. તેમના મતે, ઓપરેશન્સના વધતા સ્કેલને કારણે Q1FY27માં રેવેન્યુ, EBITDA અને PATમાં ગ્રોથ નોંધાયો છે. કંપનીની ભવિષ્યની પ્રાથમિકતાઓમાં ભારતમાં 10X બ્રાન્ડને મજબૂત કરવી, ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં બ્રાન્ડેડ વેપાર વધારવો અને પોતાની સોર્સિંગ, પ્રોસેસિંગ અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ કરીને સસ્ટેનેબલ ગ્રોથ મેળવવાનો સમાવેશ થાય છે.
GRM Overseasના Q1FY27ના પરિણામોમાં રેવેન્યુ ગ્રોથ સૌથી મજબૂત રહ્યો છે, જ્યારે EBITDA અને PATમાં પણ ડબલ-ડિજિટ ગ્રોથ નોંધાયો છે. જો કે, EBITDA અને PAT માર્જિનમાં વાર્ષિક ધોરણે ઘટાડો થયો છે, જે રોકાણકારો માટે નિરીક્ષણનું એક મહત્ત્વપૂર્ણ પાસું રહેશે.