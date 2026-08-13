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GRM Overseasનું ઘરેલુ અને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં જબરદસ્ત પ્રદર્શન, શાનદાર ગ્રોથ સાથે કુલ રેવેન્યુ ₹427 કરોડને પાર

GRM Overseas Q1 Results: GRM Overseasની Q1FY27માં કુલ રેવેન્યુ 427 કરોડ રૂપિયા નોંધાઈ છે, જે વાર્ષિક ધોરણે 27.7 ટકાનો વધારો છે. EBITDA 36 કરોડ અને PAT 21 કરોડ રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. ઘરેલુ બ્રાન્ડેડ સેગમેન્ટ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કારોબાર બન્નેમાં વધારો જોવા મળ્યો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 13, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:49 PM IST
GRM Overseasનું ઘરેલુ અને ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં જબરદસ્ત પ્રદર્શન, શાનદાર ગ્રોથ સાથે કુલ રેવેન્યુ ₹427 કરોડને પાર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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GRM Overseasનું ઘરેલુ-ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન, રેવેન્યુ 427 કરોડને પાર
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