ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

ખૂલતા બજારે સીંગતેલના ભાવમાં ભડકો, તેલના ડબ્બે આટલા વધ્યા રૂપિયા

Edible Oil Price Hike : દિવાળીની સીઝન પૂરી થતા જ સીંગતેલના ભાવમાં મોટો ભડકો થયો છે, સીંગતેલના ડબ્બાના ભાવે રૂપિયા 30 નો વધારો જોવા મળ્યો
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 11, 2025, 09:26 AM IST

ખૂલતા બજારે સીંગતેલના ભાવમાં ભડકો, તેલના ડબ્બે આટલા વધ્યા રૂપિયા

Groundnut Oil Prices રાજકોટ : એક તરફ કમોસમી વરસાદને કારણે ગુજરાતમાં સૌથી વધુ નુકસાન મગફળીના પાકને થયું છે. ત્યારે હવે ધીરે ધીરે ખાદ્ય તેલ પર તેની અસર જોવા મળી રહી છે. આજે રાજકોટમાં ખૂલતા બજારે સીંગતેલના ભાવમાં વધારો થયો છે. 

ખાદ્યતેલના ભાવમાં થયો વધારો
આજે ખૂલતા બજારે તેલના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. સીંગતેલના ડબ્બાના ભાવે રૂપિયા 30 નો વધારો જોવા મળ્યો છે. સીંગતેલમાં છેલ્લા પાંચ દિવસમાં રૂપિયા 60નો ભાવ વધારો થયો છે. સીંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ 2450 રૂપિયા હતા, જે 2510 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. આવનારા દિવસોમાં ભાવ હજુ પણ વધે તેવી પૂરી શક્યતા છે. 

હજુ વધશે ભાવ
ખાદ્યતેલના વિક્રેતાઓનું કહેવું  છે કે, ચોક્કસ દિવાળી બાદથી ખાદ્યતેલના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. પરંતું જે રીતે કમોસમી વરસાદને કારણે મગફળીના પાકમાં નુકસાની જોવા મળી રહી છે, તે જોતા આગામી સમયમાં સીંગતેલના ભાવ માર્કેટને દઝાડી શકે છે. 

તો બીજી તરફ, સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદના કારણે કાચા માલની અછતના કારણે ભાવવધારો થયાનું સતાવાર કારણ અપાય છે. પરંતુ ગત વર્ષે સૌરાષ્ટ્રમાં મગફળીનું મબલખ પાક થનાર હોય દિવાળી પુર્વે અછતના બહાને સીંગતેલના ભાવ વધારવાનો સટોડીયાઓનો ખેલ હોવાનો વેપારી વર્તુળોમાં ચર્ચા થઇ રહી છે.

